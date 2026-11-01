Chimkent shahrida yetti farzandning onasi yana uch egizakni dunyoga keltirdi

·54·Dunyo
Chimkent shahrida yetti farzandning onasi yana uch egizakni dunyoga keltirdi

Qozog‘istonning Chimkent shahrida 36 yoshli ayol uch egizak — ikki qiz va bir o‘g‘il farzandni dunyoga keltirdi. Qizig‘i, u bundan avval ham ikki marta egizak farzand ko‘rgan.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarga Alsiya, Safiya va Aymuhammed deb ism qo‘yildi. Ular kam vazn bilan tug‘ilgani sababli shifokorlar nazoratida bo‘ldi. Hozirda bolalarning ahvoli yaxshilanib, kuchga to‘lmoqda. Uch egizaklarni tug‘ruqxonadan olib ketish uchun ularning aka-opalari va uka-singillari ham kelgan.

Ayol avval ikki marta egizak, yana uch marta bittadan farzand dunyoga keltirgan. Shu tariqa, uch egizaklar bilan birga oiladagi farzandlar soni 10 nafarga yetdi. Ko‘p bolali onaga “Oltin alka” ko‘krak nishoni ham berilgan.

“Rostini aytsam, uch egizak tug‘aman, deb o‘ylamagandim. UTT tekshiruvida buni o‘z ko‘zim bilan ko‘rib, eshitganimda hayratda qoldim. Bir vaqtning o‘zida ham xursand bo‘ldim, ham yig‘ladim.

O‘n nafar farzandning ota-onasi bo‘lish baxtiga muyassar bo‘lganimiz uchun Allohga hamdu sanolar aytaman. Uchalasining fe’l-atvori ham, ko‘rinishi ham har xil. Ularni bir-biridan ajratish qiyin emas”, — deydi ko‘p bolali ona Azhar Toshkarayeva.

ChimkentAzhar ToshkarayevaOltin alkauch egizak
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qayrat No‘rtas konsertida tiqilinch yuz berdi, tashkilotchi hibsga olindiQayrat No‘rtas konsertida tiqilinch yuz berdi, tashkilotchi hibsga olindi12 oktabr 19:1812 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi8 may 22:5535 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi14 avgust 09:08Germaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdiGermaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdiBugun 14:46“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirishBugun 14:34Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiBugun 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda