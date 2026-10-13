AQSHdagi mashhur attraksionda bir kishi halok bo‘ldi

·54·Dunyo
AQSHdagi mashhur attraksionda bir kishi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jorjiya shtatidagi Six Flags Over Georgia ko‘ngilochar bog‘ida rolikli attraksion bilan bog‘liq hodisa oqibatida bir kishi halok bo‘ldi va bir necha kishi jarohatlandi.
  • Voqea 12 oktyabr kuni Atlanta shahri yaqinidagi bog‘da sodir bo‘lgan, ammo o‘lim sababi va jarohatlar tafsilotlari hozircha rasman ma’lum qilinmagan.
  • Kobb okrugi politsiyasi hodisa yuzasidan tergov olib bormoqda va Goliath attraksioni bilan bog‘liq evakuatsiya tasvirlangan videolar tarqalgan.

AQSHning Jorjiya shtatidagi mashhur Six Flags Over Georgia ko‘ngilochar bog‘ida rolikli attraksion bilan bog‘liq hodisa yuz berdi. Oqibatda bir kishi vafot etdi, yana bir necha kishi jarohatlandi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 12 oktyabr kuni Atlanta shahri yaqinidagi bog‘da sodir bo‘lgan. Hozircha halok bo‘lgan shaxsning o‘limiga nima sabab bo‘lgani va boshqa tashrif buyuruvchilar qanday jarohat olgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Hodisa yuzasidan Kobb okrugi politsiyasi tergov olib bormoqda.

Six Flags ma’muriyati mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi. Kompaniya vakili yuz bergan voqeadan chuqur qayg‘uda ekanini bildirib, hodisadan jabrlangan tashrif buyuruvchilar va xodimlarga yordam ko‘rsatilayotganini aytgan.

Rasmiylar hodisa aynan qaysi attraksionda sodir bo‘lganini hozircha tasdiqlamagan. Biroq mahalliy telekanallar 2006 yilda ishga tushirilgan Goliath rolikli attraksionidan yo‘lovchilar evakuatsiya qilinayotgani aks etgan videolarni namoyish etgan.

Bog‘ning rasmiy saytida keltirilishicha, Goliath soatiga 113 kilometr tezlikkacha chiqadi va 61 metr balandlikka ko‘tariladi. Attraksiondagi sayohat taxminan 3,5 daqiqa davom etadi.

Kobb okrugi komissarlari kengashi raisi Liza Kyupid marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, oila a’zolariga fojia haqida xabar berilgan.

Associated Press ma’lumotiga ko‘ra, ushbu voqea Six Flags Over Georgia bog‘idagi kamida yettinchi o‘lim holati bo‘lishi mumkin. 2006 yilda ham Goliath attraksionida uchgan erkakning yurak xurujiga uchragani taxmin qilingan.

Six Flags Over GeorgiaAtlantaGoliath attraksioniKobb okrugi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzating7 iyul 21:11JCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiJCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindi28 iyun 04:10«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)28 iyun 03:18Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)22 iyun 12:51Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!21 iyun 23:08Stadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiStadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdi21 iyun 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda