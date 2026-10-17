Moldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladi

·4·Dunyo
Moldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladi

Moldova hududiga 17 soatdan ortiq vaqt davomida Rossiyaga tegishli deb topilgan beshta dron quladi. Hodisalardan so‘ng mamlakat Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani qoraladi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, dronlar 15 oktyabr kunidan 16 oktyabr kuniga o‘tar kechasi va 16 oktyabr kuni Moldova havo hududiga kirgan. Ularning barchasi mamlakatning asosan shimoliy va sharqiy hududlariga qulagan. Hodisalar oqibatida bir kishi yengil tan jarohati olgan, shuningdek, moddiy zarar yetgan.

Moldova Tashqi ishlar vazirligi mazkur hodisalar fuqarolar xavfsizligiga tahdid solishini ta’kidladi. Vazirlik bayonotida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mintaqaviy barqarorlikka ham bevosita ta’sir ko‘rsatayotgani qayd etildi.

Dronlar bilan bog‘liq hodisalar Rossiya elchisi Oleg Ozerovni izoh berish uchun chaqirishga ham sabab bo‘lgan. Moldova hukumati avval ham mamlakat havo hududining buzilishi yuzasidan Rossiya tomonidan tushuntirish talab qilgan.

Moldova Prezidenti Mayya Sandu Rossiya tashqi siyosatini mamlakat manfaatlariga zid deb hisoblaydi. U ikki yildan ortiq vaqtdan beri Moldovada faoliyat yuritayotgan Rossiya elchisi Oleg Ozerovga diplomatik vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirishga ruxsat bermagan.

O‘z navbatida, Rossiya Moldova rahbariyatini Moskvaga nisbatan dushmanona siyosat yuritishda ayblab keladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, ikki mamlakat munosabatlarini yaxshilash uchun Mayya Sandu hukumati «rusofobiyaga asoslangan siyosat»dan voz kechishi kerak.

Moldova Tashqi ishlar vazirligiMayya SanduOleg OzerovDronlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...25 iyun 13:19Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)6 sentabr 17:37Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Putin farmoni Dnestrbo‘yida yangi keskinlik uyg‘otdiPutin farmoni Dnestrbo‘yida yangi keskinlik uyg‘otdi16 may 16:34Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladiPolsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi28 iyul 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi