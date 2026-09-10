Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi

·3·Dunyo
Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni olib ketayotgan samolyot Moldovadan Norvegiyaga uchishga tayyorlanayotgan vaqtda dron xavfi yuzaga kelgan. Bu haqda Norvegiya bosh vaziri Yonas Gar Styore Norvegiya davlat teleradiokompaniyasi NRKga ma’lum qildi.

“Uning samolyoti Moldovadan uchib ketishi kerak bo‘lgan vaqtda dron bilan to‘qnashishiga oz qolgan. Bu u yashab turgan voqelik”, — dedi Styore.

Biroq bosh vazir dron samolyotga qanchalik yaqinlashgani yoki uning qayerdan uchirilgani haqida ma’lumot bermagan. Keyinchalik Norvegiya bosh vaziri devonxonasi voqeaga aniqlik kiritib, Moldova havo hududidagi dron xavfi Zelenskiy samolyotining Osloga parvozini kechiktirganini bildirdi. Samolyotga dron qanchalik yaqin bo‘lgani hozircha noma’lum.

Moldova rasmiylari ham 8 sentyabr kuni mamlakat havo hududi dron xavfi sabab vaqtincha yopilganini tasdiqlagan. Shu bois Kishinyov aeroportida bir nechta parvozlar kechiktirilgan. Zelenskiyning samolyoti ham xavf bartaraf etilganidan so‘ng parvozni davom ettirgan.

Xabarlarga ko‘ra, Moldova havo hududiga kirgan dronlardan biri mamlakatning Rishkan tumanidagi dalaga qulagan va yong‘inga sabab bo‘lgan. Yana bir dron esa Ruminiya havo hududiga kirgan.

Ukraina prezidenti 8 sentyabr kuni kechqurun Osloga yetib borgan. U Norvegiya qiroli Harald V ning dafn marosimida ishtirok etgan.

Hozircha dron Zelenskiy samolyotini ataylab nishonga olgani yoki voqea tasodifiy bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Ukraina tomonidan keltirilgan ayrim ma’lumotlarda esa Zelenskiy samolyoti uchun xavf darajasi Norvegiya bosh vaziri bayonotidagidan biroz boshqacha baholangan.

ZelenskiydronMoldovaNorvegiyasamolyotOsloxavf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiBugun, 10:06Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Bugun, 08:32BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaBRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaKecha, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada