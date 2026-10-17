Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdi

·126·Dunyo
Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdi

Indoneziyada noodatiy voqea jamoatchilik e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, 26 yoshli yigit internet orqali tanishgan va o‘zini Adinda deb tanishtirgan inson bilan qariyb bir yil davomida munosabatda bo‘lgan.

Virtual tanishuv vaqt o‘tishi bilan jiddiy tus olgan. Munosabatlariga ishongan yigit oxir-oqibat u bilan oila qurishga qaror qilgan. Biroq nikohdan keyin ayrim holatlar unda shubha uyg‘ota boshlagan.Mazkur hodisa internet orqali tanishish, munosabatlarda o‘zaro ishonch va shaxsni tasdiqlash masalalariga oid bahslarni kuchaytirdi. Xabarlarda ushbu ish huquq-tartibot organlariga topshirilgani ham aytilmoqda.

Voqea tafsilotlari va rasmiy idoralarning munosabati haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot keltirilmagan.

Ma’lum qilinishicha, turmush o‘rtog‘i qariyb 12 kun davomida jismoniy yaqinlikdan qochgan. Bundan tashqari, u yigitning o‘z qarindoshlari bilan uchrashishiga ham qarshilik bildirgan. Bu xatti-harakatlar yigitni vaziyatga oydinlik kiritishga undagan.

Keyinchalik olib borilgan surishtiruvlar natijasida, xabarlarga ko‘ra, yigit turmush qurgan shaxs aslida erkak ekanligi aniqlangan.

AdindaInternet-tanishuvIndoneziyaHuquq-tartibot organlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdi28 iyul 22:20Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi2 avgust 17:23Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13Eronlik kelin mahrga oltin emas, 313 ta bepul operatsiya so‘rab tarmoqlarda barchani hayratlantirdiEronlik kelin mahrga oltin emas, 313 ta bepul operatsiya so‘rab tarmoqlarda barchani hayratlantirdi23 iyul 15:13G‘azoda noodatiy to‘y: kelin yuklagichda olib kelindiG‘azoda noodatiy to‘y: kelin yuklagichda olib kelindi20 may 09:14Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)22 iyun 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi