Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdi
Indoneziyada noodatiy voqea jamoatchilik e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, 26 yoshli yigit internet orqali tanishgan va o‘zini Adinda deb tanishtirgan inson bilan qariyb bir yil davomida munosabatda bo‘lgan.
Virtual tanishuv vaqt o‘tishi bilan jiddiy tus olgan. Munosabatlariga ishongan yigit oxir-oqibat u bilan oila qurishga qaror qilgan. Biroq nikohdan keyin ayrim holatlar unda shubha uyg‘ota boshlagan.Mazkur hodisa internet orqali tanishish, munosabatlarda o‘zaro ishonch va shaxsni tasdiqlash masalalariga oid bahslarni kuchaytirdi. Xabarlarda ushbu ish huquq-tartibot organlariga topshirilgani ham aytilmoqda.
Voqea tafsilotlari va rasmiy idoralarning munosabati haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot keltirilmagan.
Ma’lum qilinishicha, turmush o‘rtog‘i qariyb 12 kun davomida jismoniy yaqinlikdan qochgan. Bundan tashqari, u yigitning o‘z qarindoshlari bilan uchrashishiga ham qarshilik bildirgan. Bu xatti-harakatlar yigitni vaziyatga oydinlik kiritishga undagan.
Keyinchalik olib borilgan surishtiruvlar natijasida, xabarlarga ko‘ra, yigit turmush qurgan shaxs aslida erkak ekanligi aniqlangan.
Izohlar 0
…