Indoneziyada ulkan piton sahnadagi ijrochining bo‘ynini siqib, bo‘g‘ib tashladi (video)
Indoneziyada musiqa tadbiri vaqtida noodatiy chiqish deyarli fojia bilan yakunlanayozdi. Sahnaga yelkasiga ulkan piton ilib chiqqan ijrochi tomosha davomida ilonning qattiq siquvi ostida qoldi.
Voqea aks etgan videolarda piton ijrochining bo‘yni va beliga o‘ralib, tobora qattiqroq siqa boshlagani ko‘rinadi. Natijada ijrochi muvozanatini yo‘qotib, orqaga — barabanlar ustiga yiqilgan. U ilon changalidan chiqishga urinayotgan bir paytda musiqachilar va tadbir tashkilotchilari yordamga shoshilib, pitonni uning tanasidan ajratishga harakat qilgan.
Yaxshiyamki, hodisa jiddiy jarohatlarsiz yakunlangan. Ijrochi o‘ziga kelgach, konsertni davom ettirgan.
Biroq voqea ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik masalasiga oid muhokamalarni kuchaytirdi. Ko‘plab foydalanuvchilar bunday tomoshalarda yovvoyi hayvonlardan foydalanish qanchalik xavfsiz ekanini savol ostiga oldi.
Muhokamalar davomida 2016 yilda Indoneziyada sahnada chiqish qilayotgan qo‘shiqchi Irma Bule bilan yuz bergan fojia ham yodga olindi. U chiqishi paytida qirol kobrasi chaqishi oqibatida vafot etgan edi. Shu sabab ayrimlar ko‘ngilochar tadbirlarda zaharli yoki xavfli yovvoyi hayvonlardan foydalanishni taqiqlashga chaqirmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…