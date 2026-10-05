Turkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindi

·1·Dunyo
Turkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyada sakkiz yil davomida ayol qiyofasida yashiringan, 2018 yildan buyon o‘g‘irlik va mansabdor shaxsni taqlid qilishda ayblanib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Tug‘rul Bashar qo‘lga olindi.
  • U qochganidan so‘ng tashqi ko‘rinishini o‘zgartirib, singlisining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlaridan foydalangan.

Turkiya huquq-tartibot idoralari sakkiz yil davomida qidiruvda bo‘lgan mahkumni qo‘lga oldi. U qamoqdan qochganidan keyin tashqi ko‘rinishini keskin o‘zgartirib, ayol qiyofasiga kirgan va singlisining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlaridan foydalangan.

Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, mazkur voqea 2018 yildan boshlangan. O‘sha vaqtda Tug‘rul Bashar o‘g‘irlik va mansabdor shaxsni taqlid qilish bilan bog‘liq uchta ish bo‘yicha sudlanib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq u jazoni o‘tashidan oldin qochib ketgan.

Qochqinlikda o‘tkazgan yillari davomida Bashar tashqi ko‘rinishini juda jiddiy tarzda o‘zgartirgan. Shu bois politsiya arxivlarida saqlanayotgan eski suratlar orqali uni aniqlash tergovchilar uchun ancha qiyinlashgan.

Uni tashqi qiyofasiga qarab topishga qaratilgan odatiy qidiruv choralari bir necha bor samara bermaganidan keyin, huquq-tartibot idoralari yondashuvni o‘zgartirgan. Tergovchilar uning tashqi ko‘rinishidan ko‘ra, hayot tarzi, harakatlanishi, odatlari va boshqa shaxsiy ma’lumotlarini o‘rganishga ko‘proq e’tibor qarata boshlagan.

Ma’lum bo‘lishicha, Bashar tashqi qiyofasini o‘zgartirish bilan cheklanmagan. U yashirinib yurgan davrida ayollarga xos ko‘rinishni qabul qilgan va Istanbul bo‘ylab harakatlanish vaqtida singlisining rasmiy shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasidan foydalangan.

U hatto politsiya nazorat punktlarida ham mazkur hujjatni o‘ziniki sifatida ko‘rsatgani aytilmoqda. Shu tariqa u o‘zining haqiqiy shaxsini yashirib, huquq-tartibot idoralari e’tiboridan chetda qolishga uringan.

Biroq uning puxta o‘ylangan rejasi kutilmaganda singlisiga tegishli bank kartalari orqali amalga oshirilgan xaridlar sabab fosh bo‘la boshlagan. Tergovchilar singlisi o‘sha vaqtda mamlakat tashqarisida bo‘lganini aniqlagan. Shuning uchun uning kartalari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar shubha uyg‘otib, qo‘shimcha tekshiruvlarga sabab bo‘lgan.

Politsiyaning kuzatuv ishlari oxir-oqibat Istanbulning Kadikoy tumanidagi bir manzilga olib borgan. Huquq-tartibot xodimlari ushbu hududda reyd o‘tkazib, sakkiz yildan buyon qidiruvda bo‘lgan Basharni aniqlagan.

Bu safar uning tashqi qiyofasini o‘zgartirishi va boshqa shaxsga tegishli hujjatdan foydalanishi ham haqiqiy shaxsini yashirishga yordam bermagan. Politsiya uning barmoq izlarini olgan va ma’lumotlar bazasidagi mavjud izlar bilan solishtirgan.

Tekshiruv natijasida qo‘lga olingan shaxs aynan 2018 yildan buyon qidiruvda bo‘lgan Tug‘rul Bashar ekani tasdiqlangan.

Shu tariqa barmoq izlari orqali o‘tkazilgan tekshiruv sakkiz yillik qidiruvga nuqta qo‘ygan. Mazkur holat tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish va boshqa insonning shaxsiy hujjatlaridan foydalanish orqali uzoq vaqt davomida yashirinib yurgan qochqin bilan bog‘liq g‘ayrioddiy ish sifatida qayd etilmoqda.

Tug‘rul BasharIstanbulSinglis pasportiQochiqlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi15 sentabr 23:08Tramp va Rim papasi o‘rtasidagi ziddiyat yana-da kuchaymoqdaTramp va Rim papasi o‘rtasidagi ziddiyat yana-da kuchaymoqda14 aprel 18:35AQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganAQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurgan29 iyul 05:10Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar30 iyul 20:33«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordiBugun 08:5047 ming harbiy: Rossiya Markaziy Osiyo yo‘nalishidagi yangi harbiy ssenariyni mashq qilmoqda47 ming harbiy: Rossiya Markaziy Osiyo yo‘nalishidagi yangi harbiy ssenariyni mashq qilmoqdaBugun 07:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota