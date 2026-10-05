Turkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyada sakkiz yil davomida ayol qiyofasida yashiringan, 2018 yildan buyon o‘g‘irlik va mansabdor shaxsni taqlid qilishda ayblanib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Tug‘rul Bashar qo‘lga olindi.
- U qochganidan so‘ng tashqi ko‘rinishini o‘zgartirib, singlisining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlaridan foydalangan.
Turkiya huquq-tartibot idoralari sakkiz yil davomida qidiruvda bo‘lgan mahkumni qo‘lga oldi. U qamoqdan qochganidan keyin tashqi ko‘rinishini keskin o‘zgartirib, ayol qiyofasiga kirgan va singlisining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlaridan foydalangan.
Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, mazkur voqea 2018 yildan boshlangan. O‘sha vaqtda Tug‘rul Bashar o‘g‘irlik va mansabdor shaxsni taqlid qilish bilan bog‘liq uchta ish bo‘yicha sudlanib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq u jazoni o‘tashidan oldin qochib ketgan.
Qochqinlikda o‘tkazgan yillari davomida Bashar tashqi ko‘rinishini juda jiddiy tarzda o‘zgartirgan. Shu bois politsiya arxivlarida saqlanayotgan eski suratlar orqali uni aniqlash tergovchilar uchun ancha qiyinlashgan.
Uni tashqi qiyofasiga qarab topishga qaratilgan odatiy qidiruv choralari bir necha bor samara bermaganidan keyin, huquq-tartibot idoralari yondashuvni o‘zgartirgan. Tergovchilar uning tashqi ko‘rinishidan ko‘ra, hayot tarzi, harakatlanishi, odatlari va boshqa shaxsiy ma’lumotlarini o‘rganishga ko‘proq e’tibor qarata boshlagan.
Ma’lum bo‘lishicha, Bashar tashqi qiyofasini o‘zgartirish bilan cheklanmagan. U yashirinib yurgan davrida ayollarga xos ko‘rinishni qabul qilgan va Istanbul bo‘ylab harakatlanish vaqtida singlisining rasmiy shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasidan foydalangan.
U hatto politsiya nazorat punktlarida ham mazkur hujjatni o‘ziniki sifatida ko‘rsatgani aytilmoqda. Shu tariqa u o‘zining haqiqiy shaxsini yashirib, huquq-tartibot idoralari e’tiboridan chetda qolishga uringan.
Biroq uning puxta o‘ylangan rejasi kutilmaganda singlisiga tegishli bank kartalari orqali amalga oshirilgan xaridlar sabab fosh bo‘la boshlagan. Tergovchilar singlisi o‘sha vaqtda mamlakat tashqarisida bo‘lganini aniqlagan. Shuning uchun uning kartalari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar shubha uyg‘otib, qo‘shimcha tekshiruvlarga sabab bo‘lgan.
Politsiyaning kuzatuv ishlari oxir-oqibat Istanbulning Kadikoy tumanidagi bir manzilga olib borgan. Huquq-tartibot xodimlari ushbu hududda reyd o‘tkazib, sakkiz yildan buyon qidiruvda bo‘lgan Basharni aniqlagan.
Bu safar uning tashqi qiyofasini o‘zgartirishi va boshqa shaxsga tegishli hujjatdan foydalanishi ham haqiqiy shaxsini yashirishga yordam bermagan. Politsiya uning barmoq izlarini olgan va ma’lumotlar bazasidagi mavjud izlar bilan solishtirgan.
Tekshiruv natijasida qo‘lga olingan shaxs aynan 2018 yildan buyon qidiruvda bo‘lgan Tug‘rul Bashar ekani tasdiqlangan.
Shu tariqa barmoq izlari orqali o‘tkazilgan tekshiruv sakkiz yillik qidiruvga nuqta qo‘ygan. Mazkur holat tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish va boshqa insonning shaxsiy hujjatlaridan foydalanish orqali uzoq vaqt davomida yashirinib yurgan qochqin bilan bog‘liq g‘ayrioddiy ish sifatida qayd etilmoqda.
Izohlar 0
…