24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi

·4·Dunyo
24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi

Mukbang yo‘nalishida kontent yaratgan bloger Chen Szii 24 yoshida vafot etdi. U 1,2 million nafar obunachisiga Ganfan Yingying nomi bilan tanilgan edi. Bloger so‘nggi videosini shifoxonada suratga olib, unda «salomatlik birinchi o‘rinda» ekanini ta’kidlaganidan uch kun o‘tib hayotdan ko‘z yumgan.

Chen katta miqdorda ovqat iste’mol qilib, keyin o‘zini kasal qilishi bilan bog‘liq sog‘liq muammolari haqida avval ham ochiq gapirgan. Uning 14 avgust kuni shifoxonadan joylagan so‘nggi videosida qonidagi kaliy miqdori xavfli darajada pasayib ketganini ma’lum qilgan.

Bloger 17 avgust kuni vafot etgan. Uning ota-onasi 4 sentyabr kuni internetdagi bildirishnoma orqali qizining o‘limi haqida xabar bergan. Biroq rasmiy tibbiy xulosada uning o‘limiga aniq nima sabab bo‘lgani hozircha ochiqlanmagan.

Chen qonidagi kaliy miqdori 2,3 mmol/l gacha tushganini aytgan. Odatda bu ko‘rsatkich taxminan 3,5–5,5 mmol/l oralig‘ida bo‘ladi. Shifoxonaga kelganida esa kaliy miqdori 2,5 mmol/l bo‘lgan va davolanishdan so‘ng 3,3 mmol/l gacha ko‘tarilgan.

Bloger sog‘lig‘iga bog‘liq muammolarni tan olgan

Mukbang — bloger katta miqdorda ovqat iste’mol qilgan holda auditoriya bilan muloqot qiladigan onlayn ko‘rsatuv turi. Chen sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolarni aynan mukbang faoliyati bilan bog‘lagan va bu holat sabab avval ham shifoxonaga yotqizilganini aytgan.

U so‘nggi videosida katta miqdorda ovqat iste’mol qilish ortidan kaliy miqdori tushib ketganini bildirgan. Shuningdek, tashqi tomondan bu faoliyat jozibali ko‘rinishi mumkin bo‘lsa-da, kontent yaratish ortida tun bo‘yi ovqat yeyishga to‘g‘ri kelishini ta’kidlagan.

Bloger obunachilariga pul muhim ekanini, ammo salomatlik doimo birinchi o‘rinda turishi kerakligini eslatib, o‘z tanasiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishga chaqirgan.

Shandun provinsiyasining Lyaochen shahrida yashagan Chen Xitoyning Kuaishou videoplatformasida katta auditoriya to‘plagan. U yerda 169 ta video joylagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, bloger bir reklama translyatsiyasi vaqtida 60–70 dona konservalangan tuxum iste’mol qilgan.

Chen shuningdek, ko‘proq ko‘rishlar va yuqori auditoriya ko‘rsatkichlariga erishish uchun kontent yaratuvchilarga tobora ko‘p miqdorda ovqat iste’mol qilish bosimi kuchayib borayotgani haqida ham gapirgan.

Ushbu holatdan xabardor shaxs blogerda uzoq vaqt davomida kaliy miqdori past bo‘lgani bilan bog‘liq yurak faoliyati to‘xtashi kuzatilganini da’vo qilgan. Ammo bu ma’lumot hozircha rasmiy ravishda tasdiqlanmagan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, ko‘p ovqat yeyishning o‘zi odatda kaliy miqdorining pasayishiga olib kelmaydi. Biroq takroriy ravishda o‘zini qusishga majburlash yoki ich surgi vositalaridan foydalanish og‘ir gipokaliyemiyani keltirib chiqarishi va yurak ritmida xavfli buzilishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Chjetszyan gospitalining umumiy amaliyot bo‘limi shifokori Chay Sichen ayrim mukbang kontent yaratuvchilari suratga olish jarayonidan keyin iste’mol qilgan ovqatlarini chiqarishga urinishini ta’kidlagan.

«Juda erta yakunlandi»

Chen Sziining vafoti uning ota-onasi uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi.

«Yoshlikning gullagan davrida hayoti juda erta yakunlandi. Jannatda boshqa azob bo‘lmasin. Yaxshi dam ol. Ota va onang seni doimo sog‘inadi», deya yozgan marhumaning ota-onasi.

Blogerning Kuaishou'dagi sahifasi keyinchalik o‘chirib tashlangan.

Chen Sziining o‘limi katta miqdorda ovqat iste’mol qilishga asoslangan ekstremal kontent ortida inson salomatligi uchun jiddiy xavflar bo‘lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yana bir bor kuchaytirdi.

inflyuyensersog‘liq xavflarikaliyning pastligiekstremal kontentKuaishouo‘limsotsial media
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldiBugun, 10:46Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiBugun, 10:42Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiBugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada