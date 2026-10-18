Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildi

·66·Dunyo
Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyada 50 yoshlardagi ayol «Kalmar o‘yini» seriali yulduzi Li Jong Je bilan munosabatda ekaniga ishonib, firibgarga taxminan 350 ming dollar yubordi.
  • Firibgar aktyorning sun’iy intellekt yordamida yaratilgan suratlaridan foydalanib, ayolning ishonchini qozongan va unga «azizim», «shirinim» deb murojaat qilib, romantik hislar uyg‘otgan.

Janubiy Koreyada 50 yoshlar atrofidagi ayol mashhur «Kalmar o‘yini» (Squid Game) seriali yulduzi Li Jong Je bilan munosabatda ekaniga ishonib, internet firibgariga 500 million vondan ortiq, ya’ni taxminan 350 ming dollar yubordi. Firibgar aktyorning sun’iy intellekt yordamida yaratilgan suratlaridan foydalanib, ayolning ishonchini qozongan.

Janubiy Koreyaning Miryan shahrida yashovchi, ommaviy axborot vositalarida «A» deb atalgan ayolga ijtimoiy tarmoq orqali o‘zini mashhur aktyor deb tanishtirgan shaxs murojaat qilgan. Keyinchalik ular KakaoTalk messenjerida muloqot qilishni boshlagan. Firibgar ayolga «azizim» va «shirinim» deb murojaat qilib, unda aktyor unga nisbatan romantik hislar paydo qilgan degan tasavvurni uyg‘otgan.

«Men aktyor Li Jong Jeman. Muxlislar bilan muloqot qilish uchun sizga yozdim», — degan u dastlabki xabarlaridan birida.

Ayol soxta aktyorning pul so‘rashlariga ham ishongan. Firibgar go‘yoki xorijdagi aeroportda qolib ketgani va uyiga qaytish uchun mablag‘ kerakligini aytgan. Ishonch qozonish uchun esa shaxsini tasdiqlovchi hujjat va haydovchilik guvohnomasining sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan suratlarini yuborgan.

«U Koreyaga qaytishim bilan pulingizni qaytaraman, deb aytgandi. Men unga ishondim», — degan ayol keyinchalik politsiyaga. Ammo bu vaqtga kelib u firibgarga 500 million vondan ortiq mablag‘ yuborib bo‘lgan edi.

Ayolning aytishicha, u soxta aktyor bilan shaxsan uchrashish imkonini beruvchi VIP ruxsatnoma uchun ham taxminan 7 500 dollar to‘lagan. Biroq har safar turli bahonalar paydo bo‘lib, uchrashuv amalga oshmagan. Firibgar yana pul talab qilishda davom etgach, ayol politsiyaga murojaat qilishga qaror qilgan.

Kyonsannam-do provinsiyasi politsiya agentligi ayol romantik munosabatlar orqali amalga oshiriladigan firibgarlik qurboni bo‘lganini tasdiqladi. Hozircha o‘zini Li Jong Je deb tanishtirgan shaxsning asl kimligi aniqlanmagan.

Voqea keng muhokamalarga sabab bo‘lgach, aktyorning agentligi ham muxlislarni ogohlantirdi. Bayonotda Li Jong Je nomidan pul so‘rayotgan shaxslarga mablag‘ yubormaslik so‘ralgan.

Afsuski, ayolning yo‘qotgan pulini qaytarib olish imkoniyati juda kam. Bundan bir necha oy avval ham Fransiyada bir ayol internet orqali o‘zini Bred Pitt deb tanishtirgan firibgarga ishonib, 850 ming dollardan ayrilgan edi.

Bu voqealar mashhur shaxslar nomidan yozadigan notanishlarga ishonishdan oldin ularning shaxsini tekshirish, ayniqsa, shaxsiy munosabatlar bahonasida pul talab qilinsa, ehtiyotkor bo‘lish zarurligini ko‘rsatadi.

Li Jong JeSquid Gameinternet firibgarlikKyonsannam-do politsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi13 sentabr 09:52«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?30 avgust 11:05Shov-shuvli tanqid: To‘qayev erkaklarning quchoqlashib ko‘rishishi haqida...Shov-shuvli tanqid: To‘qayev erkaklarning quchoqlashib ko‘rishishi haqida...23 avgust 21:12Green Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladiGreen Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladiBugun 15:2424 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!Bugun 15:19Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiFransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiBugun 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi