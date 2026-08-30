«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?
Moskva viloyatining Orexovo-Zuyevo shahar okrugida 12 yoshli maktab o‘quvchisi halok bo‘ldi. Jinoyatda gumonlanayotgan 15 va 16 yoshli ikki nafar yuqori sinf o‘quvchisi qo‘lga olingan. Bu haqda «Meduza» xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, 12 yoshli bola 26 avgust kuni Kabanovo qishlog‘ida bedarak yo‘qolgan. Uni qidirish ishlariga ko‘ngillilar ham jalb etilgan. Bir kun o‘tib, bolaning jasadi tashlandiq binodan topilgan. Tergovchilar qotillik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atgan.
Ko‘p o‘tmay, mahalliy 15 va 16 yoshli ikki qiz gumonlanuvchi sifatida ushlangan. Ommaviy axborot vositalari va Telegram-kanallaridagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yaqin manbalarga ko‘ra, qizlar jinoyatni oldindan rejalashtirgan bo‘lishi mumkin. Ular zarur buyumlarni tayyorlab, bolani qishloqdagi qo‘shnisi sifatida tanishgan.
Taxminlarga ko‘ra, bola yo‘qolgan kuni qizlar uni sayr qilishga chaqirgan va tashlandiq binoga olib borgan. «Komsomolskaya pravda» nashrining politsiyadagi manbasi qizlar «odamlar qanday o‘lishini ko‘rishni» istaganini bildirgan.
Ayrim manbalar jinoyat jarayoni telefonga tasvirga olingani va bu qandaydir «video chellenj» bilan bog‘liq bo‘lganini yozgan. Boshqa versiyaga ko‘ra esa, gumondorlar izlarni qoldirmaslik uchun telefonlarini o‘zlari bilan olmagan. Jinoyatdan keyin ular uylariga qaytgan.
«Kalmar o‘yini» bilan bog‘liq versiya
Halok bo‘lgan bolaning onasi Irina «msk1» nashriga bergan intervyusida gumonlanuvchilar boshqa jinoyatlarni ham rejalashtirgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, tergov versiyalaridan biri qizlar Janubiy Koreyaning mashhur «Kalmar o‘yini» seriali ta’sirida harakat qilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Serialda qahramonlar hayot-mamot uchun shafqatsiz o‘yinlarda ishtirok etadi. Onasi tergovchilar bunday taxminga gumonlanuvchilardan birining xonasida serial qahramonlari tasvirlangan plakatlar bo‘lgani va uning TikTok akkauntida serialdagilarning zo‘ravonlik sahnalari joylangani asosida kelganini aytgan.
Qishloq aholisidan biri esa «msk1»ga qizlarni tinch va janjalkash emas, deb ta’riflagan. Uning aytishicha, ikki o‘smir bir-biri bilan yaqin do‘st bo‘lgan va ko‘p vaqtini birga o‘tkazgan.
Shuningdek, gumonlanuvchilardan halok bo‘lgan bola ham kiritilgan 50 nafardan iborat ro‘yxat topilgani haqida ma’lumot tarqalgan. Ammo bu ma’lumot ham hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Gumonlanuvchilar so‘roqda nima degan?
Siloviklarga yaqin RЕN manbasi gumonlanuvchilar so‘roqda bergan ko‘rsatmalari haqida ham ma’lumot tarqatgan.
Unga ko‘ra, qizlardan biri anchadan beri qon va odam o‘limiga qiziqqanini aytgan. Boshqa gumonlanuvchi esa dugonasi bilan romantik munosabatda bo‘lgani, halok bo‘lgan bola bu sirni oshkor qilib qo‘yishidan xavotirlanganini bildirgani aytilmoqda.
Ayrim manbalar gumonlanuvchilarning hech qanday submadaniyat, jumladan, satanizm bilan bog‘liq emasligini, ammo «Kalmar o‘yini» serialiga katta qiziqish bildirganini ta’kidlamoqda.
Hozircha tarqalayotgan ma’lumotlarning bir qismi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasman tasdiqlanmagan. Tergov davom etmoqda.
…