«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?

·24·Dunyo
«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?

Moskva viloyatining Orexovo-Zuyevo shahar okrugida 12 yoshli maktab o‘quvchisi halok bo‘ldi. Jinoyatda gumonlanayotgan 15 va 16 yoshli ikki nafar yuqori sinf o‘quvchisi qo‘lga olingan. Bu haqda «Meduza» xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, 12 yoshli bola 26 avgust kuni Kabanovo qishlog‘ida bedarak yo‘qolgan. Uni qidirish ishlariga ko‘ngillilar ham jalb etilgan. Bir kun o‘tib, bolaning jasadi tashlandiq binodan topilgan. Tergovchilar qotillik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atgan.

Ko‘p o‘tmay, mahalliy 15 va 16 yoshli ikki qiz gumonlanuvchi sifatida ushlangan. Ommaviy axborot vositalari va Telegram-kanallaridagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yaqin manbalarga ko‘ra, qizlar jinoyatni oldindan rejalashtirgan bo‘lishi mumkin. Ular zarur buyumlarni tayyorlab, bolani qishloqdagi qo‘shnisi sifatida tanishgan.

Taxminlarga ko‘ra, bola yo‘qolgan kuni qizlar uni sayr qilishga chaqirgan va tashlandiq binoga olib borgan. «Komsomolskaya pravda» nashrining politsiyadagi manbasi qizlar «odamlar qanday o‘lishini ko‘rishni» istaganini bildirgan.

Ayrim manbalar jinoyat jarayoni telefonga tasvirga olingani va bu qandaydir «video chellenj» bilan bog‘liq bo‘lganini yozgan. Boshqa versiyaga ko‘ra esa, gumondorlar izlarni qoldirmaslik uchun telefonlarini o‘zlari bilan olmagan. Jinoyatdan keyin ular uylariga qaytgan.

«Kalmar o‘yini» bilan bog‘liq versiya

O‘rmondagi ayol va bola, hamda ochiq havodagi bolaning portreti.

Halok bo‘lgan bolaning onasi Irina «msk1» nashriga bergan intervyusida gumonlanuvchilar boshqa jinoyatlarni ham rejalashtirgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, tergov versiyalaridan biri qizlar Janubiy Koreyaning mashhur «Kalmar o‘yini» seriali ta’sirida harakat qilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Serialda qahramonlar hayot-mamot uchun shafqatsiz o‘yinlarda ishtirok etadi. Onasi tergovchilar bunday taxminga gumonlanuvchilardan birining xonasida serial qahramonlari tasvirlangan plakatlar bo‘lgani va uning TikTok akkauntida serialdagilarning zo‘ravonlik sahnalari joylangani asosida kelganini aytgan.

Qishloq aholisidan biri esa «msk1»ga qizlarni tinch va janjalkash emas, deb ta’riflagan. Uning aytishicha, ikki o‘smir bir-biri bilan yaqin do‘st bo‘lgan va ko‘p vaqtini birga o‘tkazgan.

Shuningdek, gumonlanuvchilardan halok bo‘lgan bola ham kiritilgan 50 nafardan iborat ro‘yxat topilgani haqida ma’lumot tarqalgan. Ammo bu ma’lumot ham hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Gumonlanuvchilar so‘roqda nima degan?

Siloviklarga yaqin RЕN manbasi gumonlanuvchilar so‘roqda bergan ko‘rsatmalari haqida ham ma’lumot tarqatgan.

Unga ko‘ra, qizlardan biri anchadan beri qon va odam o‘limiga qiziqqanini aytgan. Boshqa gumonlanuvchi esa dugonasi bilan romantik munosabatda bo‘lgani, halok bo‘lgan bola bu sirni oshkor qilib qo‘yishidan xavotirlanganini bildirgani aytilmoqda.

Ayrim manbalar gumonlanuvchilarning hech qanday submadaniyat, jumladan, satanizm bilan bog‘liq emasligini, ammo «Kalmar o‘yini» serialiga katta qiziqish bildirganini ta’kidlamoqda.

Hozircha tarqalayotgan ma’lumotlarning bir qismi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasman tasdiqlanmagan. Tergov davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Bugun, 11:34Ayol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiAyol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiBugun, 11:10Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizPodmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizBugun, 11:05Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiFinlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiBugun, 03:36Onasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdiOnasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdiBugun, 03:18Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Bugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi