Janubiy Koreyada umrbod qamoqqa hukm qilingan o‘zbekistonlik 16 yildan so‘ng ozodlikka chiqdi

·48·Jamiyat
Janubiy Koreyada umrbod qamoqqa hukm qilingan o‘zbekistonlik 16 yildan so‘ng ozodlikka chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyada taksi haydovchisini o‘ldirish va talonchilikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O‘zbekiston fuqarosi Akmal Bozorov 16 yildan ortiq vaqt o‘tib ozodlikka chiqdi.
  • Sud tergov jarayonida jiddiy qonunbuzarliklarga yo‘l qo‘yilganini aniqlab, jinoyat ishini qayta ko‘rib chiqishga qaror qildi.
  • 37 yoshli Akmal Bozorov 2026 yil 15 oktyabr kuni Changvon shahridagi qamoqxonadan ozod etildi.

Janubiy Koreyada taksi haydovchisini o‘ldirish va talonchilikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O‘zbekiston fuqarosi Akmal Bozorov 16 yildan ortiq vaqt o‘tib ozodlikka chiqdi. Sud tergov jarayonida jiddiy qonunbuzarliklarga yo‘l qo‘yilganini aniqlab, jinoyat ishini qayta ko‘rib chiqishga qaror qildi. Bu haqda “The Korea Times” xabar berdi.

37 yoshli Akmal Bozorov 2026 yil 15 oktyabr kuni Changvon shahridagi qamoqxonadan ozod etildi. Uni qamoqxona darvozasi oldida otasi kutib oldi.

Bozorov 2009 yilda Janubiy Koreyaning Changvon shahrida taksi haydovchisining o‘limi bilan bog‘liq jinoyatda ayblangan. U dastlabki so‘roqlarda aybiga iqror bo‘lgan, ammo keyinchalik ko‘rsatmalari bosim va noqonuniy tergov usullari ta’sirida olinganini bildirib, qotillikka aloqasi yo‘qligini ta’kidlagan.

2010 yil aprel oyida Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o‘z kuchida qoldirgan. Akmal Bozorov shundan keyin 16 yildan ortiq vaqt davomida qamoqda saqlangan.

Ikki kishi qo‘lida guldasta bilan kameralar qarshisida turibdi.

Ishni qayta ko‘rib chiqish jarayonida tergovda jiddiy qonunbuzarliklar bo‘lgani aniqlandi. Jumladan, politsiya xodimlari Bozorovga jinoyat joyidan uning DNKsi topilgani haqida yolg‘on ma’lumot bergani va jabrlanuvchi hali tirik ekanini aytib, undan iqrorlik ko‘rsatmasi olishga uringani qayd etildi. Shuningdek, koreys tilini yetarlicha bilmagan Bozorovga so‘roq vaqtida tarjimon taqdim etilmagani ham uning huquqlari buzilishi sifatida baholandi.

Changvon tuman sudi 15 oktyabr kuni ishni qayta ko‘rib chiqish haqida qaror chiqardi va jazo ijrosini to‘xtatdi. Shu tariqa Bozorov yangi sud jarayoni yakunlanishini qamoqdan tashqarida kutish imkoniga ega bo‘ldi.

Biroq Akmal Bozorov hali oqlangani yo‘q. Uning aybdor yoki aybsizligi qayta sud jarayonida hal qilinadi.

Akmal BozorovChangvonJanubiy Koreyaqamoq jazosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi: Namangan viloyat sudi yakuniy ajrimni e’lon qildiOdilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi: Namangan viloyat sudi yakuniy ajrimni e’lon qildi12 oktabr 22:26O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!30 sentabr 08:51«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi27 sentabr 20:10Odilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildiOdilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildi12 oktabr 18:22«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi20 iyul 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?