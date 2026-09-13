«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi

·51·Jamiyat
«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatida «foizsiz kredit» va’dasi bilan 400 nafar fuqaroni aldab, 17 milliard so‘m mablag‘ni o‘zlashtirgan jinoiy guruh fosh etildi.
  • Firibgarlar internet orqali jozibador e’lonlar joylashtirib, fuqarolarni kredit olish imkoniyati bilan qiziqtirgan.
  • Ushbu jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olingan va hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.

Toshkent viloyatida internet orqali «foizsiz kredit oling» deya’da qilingan e’lonlar ortida ulkan firibgarlik sxemasi fosh etildi. IIBB ma’lumotiga ko‘ra, jinoiy guruh jami 400 nafar fuqarodan 17 milliard so‘m pullarni o‘zlashtirgan. Guruh a’zolari qo‘lga olingan.

Internetda kredit olish uchun qulay va oson shartlar taklif qiladigan e’lonlar ko‘pchilikning e’tiborini tortadi.

Ayniqsa, «foizsiz kredit» kabi va’dalar moliyaviy qiyinchilikka tushgan fuqarolar uchun juda jozibador ko‘rinishi mumkin.

Biroq Toshkent viloyatidagi voqea bunday e’lonlar ortida qanday xavf yashirinishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

«Foizsiz kredit» va’dasi 400 nafar fuqaroni ishontirgan

Toshkent viloyati IIBB ma’lumotiga ko‘ra, jinoiy guruh a’zolari internet tarmoqlarida «Foizsiz kredit oling» mazmunidagi e’lonlarni joylashtirgan.

Ular orqali fuqarolarni kredit olish imkoniyati bilan qiziqtirgan.

Natijada jami 400 nafar fuqaro mazkur sxema qurboniga aylangan.

Eng jiddiy ko‘rsatkich esa o‘zlashtirilgan mablag‘ miqdori bo‘ldi.

Jinoiy guruh 17 milliard so‘m pulni o‘zlashtirgan.

Bu o‘rtacha hisobda har bir jabrlanuvchiga qariyb 42,5 million so‘mdan to‘g‘ri kelishini anglatadi.

Internetdagi bitta e’lon ortida nima bor edi?

Hozirgi kunda internet orqali xizmat yoki moliyaviy mahsulot taklif qiladigan e’lonlar soni ortib bormoqda.

Firibgarlar esa odamlarni ishontirish uchun odatda oddiy va jozibador takliflardan foydalanishga harakat qiladi.

Mazkur holatda ham e’tibor markazida kredit turgan.

«Foizsiz» degan va’da esa e’lonni yanada ishonchli va manfaatli ko‘rsatishga xizmat qilgan.

Fuqarolarning ishonchi ortidan esa katta miqdordagi mablag‘lar o‘zlashtirilgan.

17 milliard so‘m — voqeaning eng jiddiy raqami

Bu ishdagi raqamlar firibgarlik ko‘lamini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Aldangan fuqarolar

400 nafar

O‘zlashtirilgan mablag‘

17 mlrd so‘m

O‘rtacha zarar

taxminan 42,5 mln so‘m

400 nafar fuqaroning aldangani jinoiy sxema yakka holat emas, balki ko‘plab odamlarni qamrab olganini ko‘rsatadi.

17 milliard so‘mlik zarar esa ishning moliyaviy ko‘lami nihoyatda katta bo‘lganidan dalolat beradi.

Jinoiy guruh qo‘lga olindi

Toshkent viloyati IIBB tomonidan mazkur jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olingan.

Ayni paytda ushbu ish bo‘yicha tergov harakatlari va huquqiy jarayonlar davom etayotgani haqidagi ma’lumotlar muhim ahamiyatga ega.

Shu sababli guruh a’zolarining aniq qilmishlari va ularga nisbatan qo‘llanadigan jazo masalasi sudning yakuniy qarori bilan belgilanadi.

«Oson kredit» taklifiga ishonishdan oldin nimani tekshirish kerak?

Bu voqea internetdagi har qanday moliyaviy taklifga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, «foizsiz», «kafolatli», «hujjatsiz», «oson kredit» kabi juda jozibador takliflar uchraganda shoshilmaslik muhim.

Kredit yoki boshqa moliyaviy xizmat taklif qilayotgan tashkilotning rasmiy maqomi, litsenziyasi va aloqa ma’lumotlarini mustaqil ravishda tekshirish kerak.

Noma’lum shaxslar talab qilayotgan pullarni esa rasmiy shartnoma va xizmatning qonuniyligiga ishonch hosil qilmasdan turib o‘tkazmaslik lozim.

Bu hali ham davom etayotgan xavf

Internetdagi firibgarlikning eng xavfli tomoni — jinoyatchi jabrlanuvchi bilan yuzma-yuz uchrashmasligi ham mumkin.

Bitta e’lon yuzlab odamlarga yetib borishi, ishonchga kirish esa qisqa vaqt ichida katta miqdorda mablag‘ yig‘ilishiga olib kelishi mumkin.

Toshkent viloyatida fosh etilgan holatdagi 400 nafar fuqaro va 17 milliard so‘m aynan shu xavf ko‘lamini ko‘rsatib turibdi.

Shuning uchun internetda ko‘zga tashlangan har qanday «oson pul», «foizsiz kredit» yoki haddan tashqari manfaatli moliyaviy taklifga ishonishdan oldin uning ortida kim turganini tekshirish kerak.

Chunki internetdagi bir nechta so‘z — «foizsiz kredit» — 400 nafar fuqaroning 17 milliard so‘m mablag‘idan ayrilishiga sabab bo‘lgan katta firibgarlik sxemasining niqobi bo‘lib chiqqan.

Toshkent viloyatiIIBBfoizsiz kreditinternet firibgarlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiBugun, 10:54Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiBugun, 10:07Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Bugun, 10:02O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!Bugun, 09:45Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari