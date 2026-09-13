«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatida «foizsiz kredit» va’dasi bilan 400 nafar fuqaroni aldab, 17 milliard so‘m mablag‘ni o‘zlashtirgan jinoiy guruh fosh etildi.
- Firibgarlar internet orqali jozibador e’lonlar joylashtirib, fuqarolarni kredit olish imkoniyati bilan qiziqtirgan.
- Ushbu jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olingan va hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Toshkent viloyatida internet orqali «foizsiz kredit oling» deya’da qilingan e’lonlar ortida ulkan firibgarlik sxemasi fosh etildi. IIBB ma’lumotiga ko‘ra, jinoiy guruh jami 400 nafar fuqarodan 17 milliard so‘m pullarni o‘zlashtirgan. Guruh a’zolari qo‘lga olingan.
Internetda kredit olish uchun qulay va oson shartlar taklif qiladigan e’lonlar ko‘pchilikning e’tiborini tortadi.
Ayniqsa, «foizsiz kredit» kabi va’dalar moliyaviy qiyinchilikka tushgan fuqarolar uchun juda jozibador ko‘rinishi mumkin.
Biroq Toshkent viloyatidagi voqea bunday e’lonlar ortida qanday xavf yashirinishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
«Foizsiz kredit» va’dasi 400 nafar fuqaroni ishontirgan
Toshkent viloyati IIBB ma’lumotiga ko‘ra, jinoiy guruh a’zolari internet tarmoqlarida «Foizsiz kredit oling» mazmunidagi e’lonlarni joylashtirgan.
Ular orqali fuqarolarni kredit olish imkoniyati bilan qiziqtirgan.
Natijada jami 400 nafar fuqaro mazkur sxema qurboniga aylangan.
Eng jiddiy ko‘rsatkich esa o‘zlashtirilgan mablag‘ miqdori bo‘ldi.
Jinoiy guruh 17 milliard so‘m pulni o‘zlashtirgan.
Bu o‘rtacha hisobda har bir jabrlanuvchiga qariyb 42,5 million so‘mdan to‘g‘ri kelishini anglatadi.
Internetdagi bitta e’lon ortida nima bor edi?
Hozirgi kunda internet orqali xizmat yoki moliyaviy mahsulot taklif qiladigan e’lonlar soni ortib bormoqda.
Firibgarlar esa odamlarni ishontirish uchun odatda oddiy va jozibador takliflardan foydalanishga harakat qiladi.
Mazkur holatda ham e’tibor markazida kredit turgan.
«Foizsiz» degan va’da esa e’lonni yanada ishonchli va manfaatli ko‘rsatishga xizmat qilgan.
Fuqarolarning ishonchi ortidan esa katta miqdordagi mablag‘lar o‘zlashtirilgan.
17 milliard so‘m — voqeaning eng jiddiy raqami
Bu ishdagi raqamlar firibgarlik ko‘lamini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Aldangan fuqarolar
400 nafar
O‘zlashtirilgan mablag‘
17 mlrd so‘m
O‘rtacha zarar
taxminan 42,5 mln so‘m
400 nafar fuqaroning aldangani jinoiy sxema yakka holat emas, balki ko‘plab odamlarni qamrab olganini ko‘rsatadi.
17 milliard so‘mlik zarar esa ishning moliyaviy ko‘lami nihoyatda katta bo‘lganidan dalolat beradi.
Jinoiy guruh qo‘lga olindi
Toshkent viloyati IIBB tomonidan mazkur jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olingan.
Ayni paytda ushbu ish bo‘yicha tergov harakatlari va huquqiy jarayonlar davom etayotgani haqidagi ma’lumotlar muhim ahamiyatga ega.
Shu sababli guruh a’zolarining aniq qilmishlari va ularga nisbatan qo‘llanadigan jazo masalasi sudning yakuniy qarori bilan belgilanadi.
«Oson kredit» taklifiga ishonishdan oldin nimani tekshirish kerak?
Bu voqea internetdagi har qanday moliyaviy taklifga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini ko‘rsatadi.
Ayniqsa, «foizsiz», «kafolatli», «hujjatsiz», «oson kredit» kabi juda jozibador takliflar uchraganda shoshilmaslik muhim.
Kredit yoki boshqa moliyaviy xizmat taklif qilayotgan tashkilotning rasmiy maqomi, litsenziyasi va aloqa ma’lumotlarini mustaqil ravishda tekshirish kerak.
Noma’lum shaxslar talab qilayotgan pullarni esa rasmiy shartnoma va xizmatning qonuniyligiga ishonch hosil qilmasdan turib o‘tkazmaslik lozim.
Bu hali ham davom etayotgan xavf
Internetdagi firibgarlikning eng xavfli tomoni — jinoyatchi jabrlanuvchi bilan yuzma-yuz uchrashmasligi ham mumkin.
Bitta e’lon yuzlab odamlarga yetib borishi, ishonchga kirish esa qisqa vaqt ichida katta miqdorda mablag‘ yig‘ilishiga olib kelishi mumkin.
Toshkent viloyatida fosh etilgan holatdagi 400 nafar fuqaro va 17 milliard so‘m aynan shu xavf ko‘lamini ko‘rsatib turibdi.
Shuning uchun internetda ko‘zga tashlangan har qanday «oson pul», «foizsiz kredit» yoki haddan tashqari manfaatli moliyaviy taklifga ishonishdan oldin uning ortida kim turganini tekshirish kerak.
Chunki internetdagi bir nechta so‘z — «foizsiz kredit» — 400 nafar fuqaroning 17 milliard so‘m mablag‘idan ayrilishiga sabab bo‘lgan katta firibgarlik sxemasining niqobi bo‘lib chiqqan.
…