Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindi

·9·Dunyo
Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiyada hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar davomida Dior, Louis Vuitton, Celine, Hermès kabi taniqli brendlarning do‘konlari, shuningdek, texnika do‘konlari, novvoyxonalar va supermarketlar talon-toroj qilindi.
  • Parijda CELINE, Dior, Burberry va Louis Vuitton savdo nuqtalariga zarar yetkazilgan, kosmetika va telekommunikatsiya do‘konlaridan mahsulotlar o‘g‘irlangan.

Fransiyada hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar vaqtida Dior, Louis Vuitton, Celine va boshqa taniqli brendlarning do‘konlariga hujum qilinib, mahsulotlar olib ketildi. Bu haqda “LiFO” nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 17 oktyabr kuni mamlakatning bir nechta shahrida norozilik namoyishlari bo‘lib o‘tgan. Ayrim guruhlar yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, savdo nuqtalariga bostirib kirgan. Hodisalar faqat qimmatbaho mahsulotlar sotiladigan do‘konlar bilan cheklanmay, texnika do‘konlari, novvoyxonalar va supermarketlarda ham kuzatilgan.

Parijda CELINE, Dior, Burberry va Louis Vuitton brendlariga tegishli savdo nuqtalariga zarar yetkazilgan. Respublika maydoni yaqinidagi kosmetika do‘konining vitrinasini sindirgan shaxslar ichkaridagi mahsulotlarni tashqarida to‘plangan odamlarga uloqtirgan. Telekommunikatsiya do‘koniga bostirib kirganlar esa telefonlarni ko‘chaga otgan.

Shuningdek, Respublika maydonidagi markaziy yodgorlik turli yozuvlar bilan qoplangan, maydon qoplamasidagi toshlarning bir qismi ko‘chirilgan. “La Barrique” barida yong‘in chiqqan. Yaqin atrofdagi supermarketdan olib chiqilgan spirtli va gazlangan ichimliklar esa politsiya xodimlariga qarata otilgan.

Tartibsizliklar Marsel, Lill va Nitssa shaharlarida ham qayd etilgan. Marselda Hermès do‘koni hamda zargarlik buyumlari, kiyim-kechak, kosmetika va maishiy texnika sotiladigan savdo nuqtalariga zarar yetkazilgan. Poyabzal do‘konida yuzaga kelgan yong‘inni o‘chirish uchun o‘t o‘chiruvchilar chaqirilgan.

Lill shahrida esa savdo obyektlarida vandalizm holatlari kuzatilgan. Shahar meri Arno Delandning ma’lum qilishicha, shaxslar markazdagi Apple Store do‘koniga ham bostirib kirgan. Nitssada sport kiyimlari do‘konlari va mototsikl savdosi bilan shug‘ullanuvchi markaz talon-toroj qilingan.

Dastlab maktablardagi ta’lim sharoitlarini yaxshilash talablari bilan boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi keng ko‘lamli norozilik harakatiga aylangan. Namoyishchilar, asosan, yashash xarajatlarining oshishi va aholiga tushayotgan iqtisodiy bosimdan norozi ekanini bildirmoqda.

Fransiyada ommaviy namoyishlarDiorLouis VuittonHermès
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiDior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldi27 iyun 13:1330 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi27 sentabr 15:17Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?8 oktabr 16:329 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Loren Vasser yoki oltin oyoqli qiz, yashashga bo‘lgan ajoyib irodani namoyish etadiLoren Vasser yoki oltin oyoqli qiz, yashashga bo‘lgan ajoyib irodani namoyish etadi12 may 13:53Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...18 iyul 23:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi