Fransiyada talon-toroj qilingan brend mahsulotlari sotuvga chiqarilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiyada bo'lib o'tgan namoyishlar vaqtida o'g'irlangan tovarlar Vinted internet platformasi orqali ommaviy ravishda sotuvga chiqarilmoqda.
- Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kosmetika, kiyim-kechak va poyabzallarni sotish bo'yicha e'lonlar ko'payganidan norozilik bildirmoqda.
- Fransiya savdo vaziri Serj Papen ushbu holatni tasdiqlab, muammoni hal qilish uchun onlayn xizmatlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazishini ma'lum qildi.
Fransiyadagi tartibsizliklar vaqtida o‘g‘irlangan tovarlarni sotish haqidagi e’lonlar internetda ommaviy ravishda paydo bo‘lmoqda. Fransiyaliklar ijtimoiy tarmoqlarda bunday e’lonlardan norozilik bildirmoqda. Bu haqda RIA Novosti o‘rgangan nashrlar va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda ma’lum qilingan.
Bunday e’lonlar asosan Vinted internet platformasining Fransiyadagi versiyasida joylashtirilmoqda.
«Vinted 17 oktyabr kuni o‘g‘irlangan va talon-toroj qilingan tovarlarni sotish bo‘yicha eng yirik maydonga aylandi!» — deya shikoyat qildi Mari ismli qiz X ijtimoiy tarmog‘ida.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ta’kidlashicha, internetda kosmetika mahsulotlari, xususan, kosmetika to‘plamlari, shuningdek, kiyim-kechak va poyabzallarni sotish haqidagi e’lonlar ko‘paygan. Ayrim e’lonlarda esa tovarlar 17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan namoyishlar vaqtida o‘g‘irlangani ochiq-oydin ko‘rsatilgan.
«Vinted'da haqiqiy tartibsizlik hukm surmoqda», — deb yozdi yana bir internet foydalanuvchisi. U o‘z xabariga Sephora do‘konidan olingan, ichi kosmetika mahsulotlari bilan to‘ldirilgan paketlarni sotish haqidagi e’lonlar skrinshotlarini ham ilova qilgan.
Fransiya savdo vaziri Serj Papen tartibsizliklar vaqtida o‘g‘irlangan tovarlar ayrim onlayn platformalarda sotila boshlaganini tasdiqladi. U bunday amaliyotni qoraladi va muammoni hal qilish uchun ushbu xizmatlar vakillari bilan uchrashuv o‘tkazishini ma’lum qildi.
Fransiyadagi norozilik namoyishlari sentyabr oyining o‘rtalarida boshlangan. O‘shanda Parij atrofidagi hududlarda maktablarning holatini yaxshilashni talab qilgan yuqori sinf o‘quvchilari ko‘chaga chiqqan. Keyinchalik ularga mamlakatda narxlar oshganidan norozi bo‘lgan fuqarolar ham qo‘shilgan. Natijada namoyishlar Fransiyaning boshqa hududlariga ham tarqalgan.
Eng yirik namoyish 17 oktyabr kuni mamlakat bo‘ylab o‘tkazilgan. U tartibsizliklar va do‘konlarni talon-toroj qilish holatlari bilan yakunlangan. Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, unda taxminan 550 ming kishi ishtirok etgan.
Namoyishlar fonida, shu kuni talonchilar do‘konlarni o‘margan, vitrinalarni sindirgan va turli tovarlarni olib ketgan. Ular orasida qimmatbaho brendlarga tegishli butiklardagi mahsulotlar ham bo‘lgan. Bunday holatlar, ayniqsa, Parij va Marsel shaharlarida kuzatilgan.
Izohlar 0
…