Fransiyada talon-toroj qilingan brend mahsulotlari sotuvga chiqarilmoqda

·70·Dunyo
Fransiyada talon-toroj qilingan brend mahsulotlari sotuvga chiqarilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiyada bo'lib o'tgan namoyishlar vaqtida o'g'irlangan tovarlar Vinted internet platformasi orqali ommaviy ravishda sotuvga chiqarilmoqda.
  • Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kosmetika, kiyim-kechak va poyabzallarni sotish bo'yicha e'lonlar ko'payganidan norozilik bildirmoqda.
  • Fransiya savdo vaziri Serj Papen ushbu holatni tasdiqlab, muammoni hal qilish uchun onlayn xizmatlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazishini ma'lum qildi.

Fransiyadagi tartibsizliklar vaqtida o‘g‘irlangan tovarlarni sotish haqidagi e’lonlar internetda ommaviy ravishda paydo bo‘lmoqda. Fransiyaliklar ijtimoiy tarmoqlarda bunday e’lonlardan norozilik bildirmoqda. Bu haqda RIA Novosti o‘rgangan nashrlar va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda ma’lum qilingan.

Bunday e’lonlar asosan Vinted internet platformasining Fransiyadagi versiyasida joylashtirilmoqda.

«Vinted 17 oktyabr kuni o‘g‘irlangan va talon-toroj qilingan tovarlarni sotish bo‘yicha eng yirik maydonga aylandi!» — deya shikoyat qildi Mari ismli qiz X ijtimoiy tarmog‘ida.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ta’kidlashicha, internetda kosmetika mahsulotlari, xususan, kosmetika to‘plamlari, shuningdek, kiyim-kechak va poyabzallarni sotish haqidagi e’lonlar ko‘paygan. Ayrim e’lonlarda esa tovarlar 17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan namoyishlar vaqtida o‘g‘irlangani ochiq-oydin ko‘rsatilgan.

«Vinted'da haqiqiy tartibsizlik hukm surmoqda», — deb yozdi yana bir internet foydalanuvchisi. U o‘z xabariga Sephora do‘konidan olingan, ichi kosmetika mahsulotlari bilan to‘ldirilgan paketlarni sotish haqidagi e’lonlar skrinshotlarini ham ilova qilgan.

Fransiya savdo vaziri Serj Papen tartibsizliklar vaqtida o‘g‘irlangan tovarlar ayrim onlayn platformalarda sotila boshlaganini tasdiqladi. U bunday amaliyotni qoraladi va muammoni hal qilish uchun ushbu xizmatlar vakillari bilan uchrashuv o‘tkazishini ma’lum qildi.

Fransiyadagi norozilik namoyishlari sentyabr oyining o‘rtalarida boshlangan. O‘shanda Parij atrofidagi hududlarda maktablarning holatini yaxshilashni talab qilgan yuqori sinf o‘quvchilari ko‘chaga chiqqan. Keyinchalik ularga mamlakatda narxlar oshganidan norozi bo‘lgan fuqarolar ham qo‘shilgan. Natijada namoyishlar Fransiyaning boshqa hududlariga ham tarqalgan.

Eng yirik namoyish 17 oktyabr kuni mamlakat bo‘ylab o‘tkazilgan. U tartibsizliklar va do‘konlarni talon-toroj qilish holatlari bilan yakunlangan. Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, unda taxminan 550 ming kishi ishtirok etgan.

Namoyishlar fonida, shu kuni talonchilar do‘konlarni o‘margan, vitrinalarni sindirgan va turli tovarlarni olib ketgan. Ular orasida qimmatbaho brendlarga tegishli butiklardagi mahsulotlar ham bo‘lgan. Bunday holatlar, ayniqsa, Parij va Marsel shaharlarida kuzatilgan.

VintedSerj Papen17 oktyabr namoyishlariParij
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiFransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindi18 oktabr 15:129 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Fransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradiFransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradiKecha 09:19Xantavirus bilan bog‘liq holatlar kengayib bormoqda: AQSH va Fransiyada aniqlandiXantavirus bilan bog‘liq holatlar kengayib bormoqda: AQSH va Fransiyada aniqlandi12 may 13:14Qirg‘izistonda askarlarni shaxsiy uyi qurilishiga jalb qilgan komandir qo‘lga olindiQirg‘izistonda askarlarni shaxsiy uyi qurilishiga jalb qilgan komandir qo‘lga olindiBugun 13:43Turkiyada avtobus haydovchisi hushidan ketgan yo‘lovchini shifoxonaga olib bordi (video)Turkiyada avtobus haydovchisi hushidan ketgan yo‘lovchini shifoxonaga olib bordi (video)Bugun 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda