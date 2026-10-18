Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldi

·48·Dunyo
Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Gansu provinsiyasida bog‘cha rahbari Li Hueyfang, 247 nafar bola va xodimning tarkibida qo‘rg‘oshin bo‘lgan oziq-ovqatdan zaharlanishiga yo‘l qo‘ygani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • Oshxona xodimlari taomlarning ko‘rinishini yaxshilash uchun iste’molga yaroqsiz bo‘yoqdan foydalangan, natijada oziq-ovqatdagi qo‘rg‘oshin miqdori xavfsizlik me’yoridan 2000 baravargacha oshib ketgan.

Xitoyda bog‘cha rahbari tarkibida qo‘rg‘oshin bo‘lgan oziq-ovqatlar tufayli 200 dan ortiq bola va xodim zaharlangani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Hodisa mamlakatning Gansu provinsiyasidagi Tianshui shahrida sodir bo‘lgan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, 2025 yil iyul oyida bog‘chaning 247 nafar tarbiyalanuvchisi va xodimining qonida qo‘rg‘oshin miqdori me’yordan yuqori ekani aniqlangan. Tekshiruvda oshxona xodimlari taomlarning ko‘rinishini yaxshilash uchun iste’molga yaroqsiz bo‘yoqdan foydalangani ma’lum bo‘lgan.

Tekshiruv bolalar qizil hurmoli pirog va kolbasali makkajo‘xori bulochkalarini yeganidan keyin zaharlanib, tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgani sababli boshlangan. Oziq-ovqat namunalarida qo‘rg‘oshin miqdori belgilangan xavfsizlik me’yoridan 2 000 baravargacha yuqori ekani aniqlangan.

Sud bog‘cha egasi Li Hueyfangni zararli oziq-ovqat tayyorlash va sotishda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuningdek, uning 500 ming yuanlik mol-mulki musodara qilingan.

Bog‘chaning ijrochi direktori Chji Jinglin 15 yilga qamalgan va 300 ming yuan jarimaga tortilgan. Ishga aloqador yana to‘rt nafar xodim esa olti yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan.

Tekshiruv jarayonida ayrim amaldorlar va shifoxona xodimlari tahlil natijalarini soxtalashtirish hamda pora olish orqali voqeani yashirishga uringani ham aniqlangan.

Hodisadan so‘ng Xitoy ta’lim muassasalarida ovqatlanish xavfsizligini kuchaytirish choralarini belgiladi. Yangi qoidalarga ko‘ra, oziq-ovqatning har bir yangi partiyasi tekshirilishi, un, guruch va o‘simlik yog‘i esa markazlashtirilgan xarid tizimi orqali olinishi kerak.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘rg‘oshindan zaharlanish bolalarning miyasi va markaziy asab tizimiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

TianshuiLi HueyfangQo‘rg‘oshinXitoy bog‘cha zaharlanishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Kecha 18:59Turkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazidaTurkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazida28 sentabr 15:5115 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi10 iyul 18:39Yo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldiYo‘qolganlar haqqi uchun kurashgan ayol umrbod qamaldi25 iyun 13:22Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiStrechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldi17 iyun 13:58AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?5 iyul 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi