Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Gansu provinsiyasida bog‘cha rahbari Li Hueyfang, 247 nafar bola va xodimning tarkibida qo‘rg‘oshin bo‘lgan oziq-ovqatdan zaharlanishiga yo‘l qo‘ygani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.
- Oshxona xodimlari taomlarning ko‘rinishini yaxshilash uchun iste’molga yaroqsiz bo‘yoqdan foydalangan, natijada oziq-ovqatdagi qo‘rg‘oshin miqdori xavfsizlik me’yoridan 2000 baravargacha oshib ketgan.
Xitoyda bog‘cha rahbari tarkibida qo‘rg‘oshin bo‘lgan oziq-ovqatlar tufayli 200 dan ortiq bola va xodim zaharlangani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Hodisa mamlakatning Gansu provinsiyasidagi Tianshui shahrida sodir bo‘lgan. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, 2025 yil iyul oyida bog‘chaning 247 nafar tarbiyalanuvchisi va xodimining qonida qo‘rg‘oshin miqdori me’yordan yuqori ekani aniqlangan. Tekshiruvda oshxona xodimlari taomlarning ko‘rinishini yaxshilash uchun iste’molga yaroqsiz bo‘yoqdan foydalangani ma’lum bo‘lgan.
Tekshiruv bolalar qizil hurmoli pirog va kolbasali makkajo‘xori bulochkalarini yeganidan keyin zaharlanib, tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgani sababli boshlangan. Oziq-ovqat namunalarida qo‘rg‘oshin miqdori belgilangan xavfsizlik me’yoridan 2 000 baravargacha yuqori ekani aniqlangan.
Sud bog‘cha egasi Li Hueyfangni zararli oziq-ovqat tayyorlash va sotishda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuningdek, uning 500 ming yuanlik mol-mulki musodara qilingan.
Bog‘chaning ijrochi direktori Chji Jinglin 15 yilga qamalgan va 300 ming yuan jarimaga tortilgan. Ishga aloqador yana to‘rt nafar xodim esa olti yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan.
Tekshiruv jarayonida ayrim amaldorlar va shifoxona xodimlari tahlil natijalarini soxtalashtirish hamda pora olish orqali voqeani yashirishga uringani ham aniqlangan.
Hodisadan so‘ng Xitoy ta’lim muassasalarida ovqatlanish xavfsizligini kuchaytirish choralarini belgiladi. Yangi qoidalarga ko‘ra, oziq-ovqatning har bir yangi partiyasi tekshirilishi, un, guruch va o‘simlik yog‘i esa markazlashtirilgan xarid tizimi orqali olinishi kerak.
Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘rg‘oshindan zaharlanish bolalarning miyasi va markaziy asab tizimiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
Izohlar 0
…