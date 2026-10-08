Issiqko‘l tubidan Qoraxoniylar davriga oid noyob tangalar topildi

·9·Dunyo
Issiqko‘l tubidan Qoraxoniylar davriga oid noyob tangalar topildi

Qirg‘izistondagi Issiqko‘l tubida X–XI asrlarga oid Qoraxoniylar davri tangalari topildi. Bu haqda arxeologik tadqiqotlar hamrahbari, Rossiya Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti ilmiy xodimi Maksim Menshikov ma’lum qildi.

Topilmalar ko‘l tubida joylashgan o‘rta asrlarga oid Toru-Ayg‘ir arxeologik majmuasida olib borilgan navbatdagi suvosti tadqiqotlari davomida aniqlangan. Arxeologlar ushbu hududni bir necha yildan buyon o‘rganib kelmoqda.

Menshikovning aytishicha, topilgan tangalar tarkibida qo‘rg‘oshin miqdori juda yuqori bo‘lishi mumkin. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, metall tarkibidagi qo‘rg‘oshin ulushi 90 foizgacha yetgan. Olim buni o‘sha davrda mis tanqisligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda.

Bunday tarkibdagi tangalar juda kam uchrashi bilan e’tiborga molik. Ularning materiali mo‘rt bo‘lgani sababli topilmalar yaxshi saqlanmagan, tangalardagi yozuvlarni o‘qish ham qiyin.

Ekspeditsiya davomida cho‘yan qozonning bir qismi va yirik sopol idishlarning parchalari ham topilgan. Bundan tashqari, arxeologlar Toru-Ayg‘ir majmuasi hududida pishiq g‘ishtdan qurilgan yettita o‘rta asr inshootini aniqlagan. Qirg‘iziston hududida shu turdagi oltita inshoot avvaldan ma’lum bo‘lgan.

Tadqiqotlar Rossiya Geografiya jamiyati ko‘magida olib borilayotgan xalqaro suvosti arxeologiya ekspeditsiyasi doirasida amalga oshirilmoqda.

Ekspeditsiya ishtirokchilari asl topilmalarni Qirg‘izistondan olib chiqolmagani sababli, Moskvadagi kulollar ularning nusxalarini tayyorlamoqda. Rejaga ko‘ra, kuzda ushbu nusxalar asl buyumlarning fotosuratlari bilan birgalikda ko‘rgazmaga qo‘yiladi.

Yog‘och yuzadagi turli xil qadimiy sopol idishlar va tosh parchalari.
Qirg‘izistonIssiqko‘lTuru-Ayg‘irMaksim Menshikov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)29 iyul 15:37Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaToshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda3 iyun 12:57Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildiGermaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi25 sentabr 10:30Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57Belgiyada devor orasidan 9 mln yevrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln yevrolik oltin topildi15 avgust 06:52Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi30 iyul 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?