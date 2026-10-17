Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?

·30·Dunyo
Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilib, umrbod qamoq jazosi joriy etildi.
  • Markaziy Osiyo davlatlarida ham bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun turli muddatlardagi qamoq jazosi va umrbod ozodlikdan mahrum qilish ko‘zda tutilgan.
  • Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonda ham bolalarni jinsiy zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha qat’iy jazo choralari mavjud.

O‘zbekistonda bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilib, ayrim og‘ir jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi joriy etildi. 14 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tegishli qonunni imzoladi. Xo‘sh, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bunday jinoyatlar uchun qanday jazolar belgilangan?

14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik

O‘zbekistonda bunday og‘ir jinoyatlar uchun 25 yilgacha qamoq yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Ayrim holatlarda shartli ozodlikka chiqish imkoniyatlari ham cheklanadi.

Qozog‘istonda 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan zo‘ravonlik bilan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi belgilangan.

Qirg‘izistonda jinoyatning holatlariga qarab 15 yillik qamoq yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanilishi mumkin.

Tojikistonda 14 yoshga to‘lmagan qizga nisbatan zo‘rlash uchun 12 yildan 25 yilgacha qamoq yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Jinsiy xususiyatdagi majburiy harakatlar uchun ham og‘ir jazolar belgilangan.

Turkmanistonda 14 yoshga to‘lmagan qizga nisbatan zo‘rlash uchun 10 yildan 25 yilgacha, o‘g‘il bolaga nisbatan ayrim majburiy jinsiy harakatlar uchun esa 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi qo‘llanilishi mumkin.

14–17 yoshli o‘smirlarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik

Bu yosh toifasidagi jabrlanuvchilarga nisbatan zo‘ravonlik ishlatilgan holatlarda ham mintaqada og‘ir jazolar nazarda tutilgan.

  • O‘zbekiston: 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish.

  • Qozog‘iston: asosiy holatlarda 15 yildan 17 yilgacha, ayrim og‘irlashtiruvchi holatlarda 17 yildan 20 yilgacha yoki umrbod qamoq.

  • Qirg‘iziston: 15 yillik qamoq yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish.

  • Tojikiston: asosiy holatlarda 7 yildan 12 yilgacha qamoq. Ayrim holatlarda jazo og‘irlashishi mumkin.

  • Turkmaniston: voyaga yetmagan qizga nisbatan zo‘rlash uchun 5 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi.

16 yoshga to‘lmaganlar bilan zo‘ravonliksiz jinsiy harakatlar

Zo‘ravonlik ishlatilmagan holatlarda ham bolalarni himoya qilish maqsadida jinoiy javobgarlik belgilangan.

O‘zbekistonda bunday harakatlar uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki qamoq jazosi qo‘llanilishi mumkin. Ayrim og‘irlashtiruvchi holatlarda jazo 8–10 yilgacha yetadi.

Qozog‘istonda 5 yilgacha qamoq yoki ozodlikni cheklash belgilangan. Ayrim holatlarda jazo 7–12 yilgacha, takroriy jinoyatlarda esa 12–15 yilgacha oshishi mumkin.

Qirg‘izistonda 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Tojikistonda asosiy holatlarda 2 yildan 5 yilgacha qamoq belgilangan. Ayrim og‘irlashtiruvchi holatlarda jazo kuchaytiriladi.

Turkmanistonda esa belgilangan miqdorda jarima, axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha qamoq jazosi qo‘llanilishi mumkin.

Bolalarga nisbatan uyatsiz harakatlar uchun jazo

Voyaga yetmaganlarga nisbatan uyatsiz harakatlar ham alohida jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

  • O‘zbekiston: asosiy holatlarda 2–3 yilgacha, og‘irlashtiruvchi holatlarda 3–5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki qamoq.

  • Qozog‘iston: 7 yildan 12 yilgacha qamoq.

  • Qirg‘iziston: 7 yildan 10 yilgacha qamoq.

  • Tojikiston: asosiy holatlarda 2 yilgacha, ayrim og‘irlashtiruvchi holatlarda 5 yildan 8 yilgacha qamoq.

  • Turkmaniston: 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish.

Shavkat MirziyoyevO‘zbekistonda jinsiy zo‘ravonlikga qarshi qonunBolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikUmrbod qamoq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladiPrezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladi14 oktabr 18:49Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!2 oktabr 16:03Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi29 sentabr 13:47AQSH 5 yoshdan boshlab migrant bolalarga mamlakatni tark etish uchun 3 ming dollar taklif qilmoqdaAQSH 5 yoshdan boshlab migrant bolalarga mamlakatni tark etish uchun 3 ming dollar taklif qilmoqda12 oktabr 15:49AQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilganAQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilgan1 oktabr 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi