Turkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazida
Turkiyaning Shanliurfa viloyatida yuz bergan 5,4 magnitudali zilzila vaqtida bog‘cha xodimlarining harakati kuzatuv kameralariga muhrlandi. Tarbiyachilar kuchli silkinish paytida bolalarni himoya qilishga shoshildi. Zilzila to‘xtagach esa ularni binodan xavfsiz joyga olib chiqdi.
24 sentyabr kuni Shanliurfa viloyatining Karako‘pru tumanida zilzila sodir bo‘ldi. Shu paytda mahalliy bog‘chalardan birida bo‘lgan tarbiyachilar darhol bolalar yoniga borib, ularni asrashga harakat qilgan.
Kuzatuv kamerasiga tushgan tasvirlarda xodimlarning silkinish vaqtida bolalarni himoya qilish uchun qilgan harakatlari aks etgan.
Zilzila to‘xtagach, bog‘cha xodimlari bolalarni binodan olib chiqib, xavfsiz hududga evakuatsiya qilgan. Bog‘chadagi kuzatuv kamerasi tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik e’tiborini tortdi. Videolarda xodimlarning favqulodda vaziyatda bolalarni himoya qilishga qaratilgan harakatlarini ko‘rish mumkin.
Ushbu voqea favqulodda vaziyatlarda bog‘cha xodimlarining tayyorgarligi va bolalar xavfsizligini ta’minlash qanchalik muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…