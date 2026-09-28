Turkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazida

·61·Dunyo
Turkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazida

Turkiyaning Shanliurfa viloyatida yuz bergan 5,4 magnitudali zilzila vaqtida bog‘cha xodimlarining harakati kuzatuv kameralariga muhrlandi. Tarbiyachilar kuchli silkinish paytida bolalarni himoya qilishga shoshildi. Zilzila to‘xtagach esa ularni binodan xavfsiz joyga olib chiqdi.

24 sentyabr kuni Shanliurfa viloyatining Karako‘pru tumanida zilzila sodir bo‘ldi. Shu paytda mahalliy bog‘chalardan birida bo‘lgan tarbiyachilar darhol bolalar yoniga borib, ularni asrashga harakat qilgan.

Kuzatuv kamerasiga tushgan tasvirlarda xodimlarning silkinish vaqtida bolalarni himoya qilish uchun qilgan harakatlari aks etgan.

Zilzila to‘xtagach, bog‘cha xodimlari bolalarni binodan olib chiqib, xavfsiz hududga evakuatsiya qilgan. Bog‘chadagi kuzatuv kamerasi tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik e’tiborini tortdi. Videolarda xodimlarning favqulodda vaziyatda bolalarni himoya qilishga qaratilgan harakatlarini ko‘rish mumkin.

Ushbu voqea favqulodda vaziyatlarda bog‘cha xodimlarining tayyorgarligi va bolalar xavfsizligini ta’minlash qanchalik muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi.

ShanliurfaKarako‘pruzilzilabog‘cha xodimlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shinasi yorilgan ZIL'ni suyab borgan haydovchi olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)Shinasi yorilgan ZIL'ni suyab borgan haydovchi olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)23 iyul 16:08Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Kecha 21:52Gruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldiGruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldi17 sentabr 14:46Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldi10 iyul 04:20Qozog‘iston prezidenti To‘qayev erkaklarning quchoqlashib yoki o‘pib ko‘rishishini tanqid qildiQozog‘iston prezidenti To‘qayev erkaklarning quchoqlashib yoki o‘pib ko‘rishishini tanqid qildi25 avgust 06:12G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirgan31 avgust 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota