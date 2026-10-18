Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)

·82·Dunyo
Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)

Filippinda emlanayotgan bolakayning ukol vaqtida azon aytayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Teytey ismli bolaning g‘ayrioddiy harakati ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortib, ularning kayfiyatini ko‘tardi. Bu haqda Sinjali xabar berdi.

Videoda hamshira bolaga ukol qilayotgan paytda uning baland ovozda azon aytayotganini ko‘rish mumkin. Bolakay, jumladan, islomdagi shahodat kalimasining «Ashhadu alla ilaha illalloh» qismini takrorlaydi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavha foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar bolaning samimiy harakatini olqishlagan bo‘lsa, boshqalar uning ukol paytidagi holatini kulgili deb topdi.

Video joylangan post 1,4 milliondan ortiq layk to‘plagani xabar qilinmoqda.

FilippinTeyteyIslomShahada
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda bolakay 4 metr balandlikdan qulab, yengil jarohat bilan qutuldiXitoyda bolakay 4 metr balandlikdan qulab, yengil jarohat bilan qutuldi23 sentabr 16:02Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda12 oktabr 09:28Xitoyda bolakay poyezd va platforma orasiga tushib ketdi (video)Xitoyda bolakay poyezd va platforma orasiga tushib ketdi (video)9 oktabr 14:25Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)12 avgust 11:10Filippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaFilippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqda10 iyul 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda