Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi

·1·Dunyo
Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi

Janubi-Sharqiy Osiyoda navbatdagi yirik dengiz fojiasi yuz berdi. Filippin g‘arbidagi Palavan provinsiyasi qirg‘oqlari yaqinida ichida yuzdan ortiq odam bo‘lgan yo‘lovchi paromi to‘satdan alanga ichida qoldi. Nufuzli Reuters axborot agentligi Filippin sohil xavfsizlik xizmati ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, halokat oqibatida kamida 5 kishi hayotdan ko‘z yumgan, 80 dan ortiq yo‘lovchi va ekipaj a’zolari esa bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda. Kechasi dengiz o‘rtasida kechgan mazkur falokat qisqa vaqt ichida keng ko‘lamli qutqaruv operatsiyasiga aylandi. Xo‘sh, fojia sodir bo‘lgan «MV June Aster» kemasida jami necha kishi bo‘lgan, ulardan qanchasi qutqarib qolindi va yong‘in aynan qaysi hududda boshlangan? Maqola oxirida esa asosiy intriga — bedarak yo‘qolganlarning taqdiri va ochiq dengizda davom etayotgan shoshilinch qidiruv-qutqaruv tadbirlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Tilsiz yovning to‘satdan bostirib kelishi va paromdagi dahshat

Filippin sohil xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Noemi Kayabyab mahalliy DZXL radiostansiyasiga hodisa tafsilotlarini ochiqladi:

  • «MV June Aster» kemasi talofati: Halokat Palavan sohillari bo‘ylab harakatlanayotgan «MV June Aster» paromida sodir bo‘lgan va alanga kemani qisqa fursatda qamrab olgan;

  • Bortdagi insonlar soni: Rasmiy yo‘lovchilar ro‘yxatiga ko‘ra, suv transportida jami 117 nafar yo‘lovchi hamda 17 nafar ekipaj a’zosi, ya’ni umumiy hisobda 134 kishi bo‘lgan;

  • Halok bo‘lganlar va omon qolganlar: Fojia oqibatida 5 kishining halok bo‘lgani rasman tasdiqlandi, hozirga qadar qutqaruvchilar tomonidan faqatgina 42 nafar fuqaro suvdan tirik holda qutqarib olindi;

  • Qora statistika: Agentlikning aniqlik kiritishicha, bedarak yo‘qolganlar soni kemada bo‘lgan barcha odamlar sonidan qutqarilganlar va tasdiqlangan jasadlar chegirib tashlangach hisoblab chiqilgan.

«Alanga nihoyatda tez tarqalgan. Biz bortdagi odamlarni qutqarish va omon qolganlarni qirg‘oqqa yetkazish uchun barcha dengiz va havo kuchlarimizni safarbar etdik», — deya bildirdi Filippin sohil xavfsizlik xizmati vakillari.

Fojia koordinatalari: Qutqaruvchilar vaqt bilan kurashmoqda

Hodisa dengiz transportlari uchun gavjum bo‘lgan sayyohlik hududi yaqinida yuz berdi:

  • Masofa va joylashuv: Sohil xavfsizlik xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, yong‘in Palavan provinsiyasining taniqli Koron shahridan taxminan 1,2 dengiz mili (taxminan 2,2 kilometr) shimoli-sharqiy masofada sodir bo‘lgan;

  • Qirg‘oqqa yaqin bo‘lsa-da, og‘ir vaziyat: Quruqlikka yaqin bo‘lishiga qaramay, to‘satdan ko‘tarilgan tutun va olov yo‘lovchilarning dengizga sakrashiga va oqim bo‘ylab tarqalib ketishiga sabab bo‘lgan;

  • Tinimsiz operatsiya: Ayni daqiqalarda dengizda to‘liq tarkibdagi qayiqlar, vertolyotlar va maxsus g‘avvoslar ishtirokida qidiruv-qutqaruv tadbirlari uzluksiz davom etmoqda.

Ochiq dengizdagi 80 dan ortiq inson taqdiri

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim va og‘riqli masala — yong‘in paytida suvga sakragan va bedarak ketgan 80 dan ortiq insonlar orasida tirik qolganlarni topish imkoniyati qanchalik saqlanib qolganidir. Eng muhim xulosa shundaki, yong‘in qirg‘oqdan atigi 2,2 km uzoqlikda yuz bergani qutqaruvchilarning tezkorlik bilan hududga yetib borishiga imkon berdi, biroq tungi vaqt va kuchli oqim qidiruv ishlarini murakkablashtirmoqda. Filippin hukumati voqea joyiga qo‘shimcha harbiy kemalarni yo‘naltirgan. Hozirgi soatlarda qutqaruvchilarning bosh vazifasi — oqim olib ketgan yo‘lovchilarni topish va halok bo‘lganlar soni ortib ketishining oldini olishdir. Mazkur halokat orollardan iborat Filippinda suv transporti xavfsizligi va yong‘inga qarshi tizimlarning naqadar zaif ahvolda ekanini yana bir bor ko‘rsatib qo‘ydi.

Sizningcha, qirg‘oqdan atigi 2 kilometr uzoqlikda bo‘lgan zamonaviy paromda bunday keng ko‘lamli yong‘in va 80 dan ortiq odamning yo‘qolishi suv transporti nazoratidagi sustkashlik oqibatimi? Dengizdagi bunday favqulodda vaziyatlarda qutqaruv tizimlari qanday ishlashi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahonda sodir bo‘layotgan ushbu og‘ir fojia tafsilotlarini yaqinlaringizga ulashing!

Filippinkema halokatiparomyong‘inqutqaruv operatsiyasiPalavanfavqulodda vaziyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:3424 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdiBugun, 12:16«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldiBugun, 10:46Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiBugun, 10:42Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada