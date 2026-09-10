Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi
Janubi-Sharqiy Osiyoda navbatdagi yirik dengiz fojiasi yuz berdi. Filippin g‘arbidagi Palavan provinsiyasi qirg‘oqlari yaqinida ichida yuzdan ortiq odam bo‘lgan yo‘lovchi paromi to‘satdan alanga ichida qoldi. Nufuzli Reuters axborot agentligi Filippin sohil xavfsizlik xizmati ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, halokat oqibatida kamida 5 kishi hayotdan ko‘z yumgan, 80 dan ortiq yo‘lovchi va ekipaj a’zolari esa bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda. Kechasi dengiz o‘rtasida kechgan mazkur falokat qisqa vaqt ichida keng ko‘lamli qutqaruv operatsiyasiga aylandi. Xo‘sh, fojia sodir bo‘lgan «MV June Aster» kemasida jami necha kishi bo‘lgan, ulardan qanchasi qutqarib qolindi va yong‘in aynan qaysi hududda boshlangan? Maqola oxirida esa asosiy intriga — bedarak yo‘qolganlarning taqdiri va ochiq dengizda davom etayotgan shoshilinch qidiruv-qutqaruv tadbirlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Tilsiz yovning to‘satdan bostirib kelishi va paromdagi dahshat
Filippin sohil xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Noemi Kayabyab mahalliy DZXL radiostansiyasiga hodisa tafsilotlarini ochiqladi:
«MV June Aster» kemasi talofati: Halokat Palavan sohillari bo‘ylab harakatlanayotgan «MV June Aster» paromida sodir bo‘lgan va alanga kemani qisqa fursatda qamrab olgan;
Bortdagi insonlar soni: Rasmiy yo‘lovchilar ro‘yxatiga ko‘ra, suv transportida jami 117 nafar yo‘lovchi hamda 17 nafar ekipaj a’zosi, ya’ni umumiy hisobda 134 kishi bo‘lgan;
Halok bo‘lganlar va omon qolganlar: Fojia oqibatida 5 kishining halok bo‘lgani rasman tasdiqlandi, hozirga qadar qutqaruvchilar tomonidan faqatgina 42 nafar fuqaro suvdan tirik holda qutqarib olindi;
Qora statistika: Agentlikning aniqlik kiritishicha, bedarak yo‘qolganlar soni kemada bo‘lgan barcha odamlar sonidan qutqarilganlar va tasdiqlangan jasadlar chegirib tashlangach hisoblab chiqilgan.
«Alanga nihoyatda tez tarqalgan. Biz bortdagi odamlarni qutqarish va omon qolganlarni qirg‘oqqa yetkazish uchun barcha dengiz va havo kuchlarimizni safarbar etdik», — deya bildirdi Filippin sohil xavfsizlik xizmati vakillari.
Fojia koordinatalari: Qutqaruvchilar vaqt bilan kurashmoqda
Hodisa dengiz transportlari uchun gavjum bo‘lgan sayyohlik hududi yaqinida yuz berdi:
Masofa va joylashuv: Sohil xavfsizlik xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, yong‘in Palavan provinsiyasining taniqli Koron shahridan taxminan 1,2 dengiz mili (taxminan 2,2 kilometr) shimoli-sharqiy masofada sodir bo‘lgan;
Qirg‘oqqa yaqin bo‘lsa-da, og‘ir vaziyat: Quruqlikka yaqin bo‘lishiga qaramay, to‘satdan ko‘tarilgan tutun va olov yo‘lovchilarning dengizga sakrashiga va oqim bo‘ylab tarqalib ketishiga sabab bo‘lgan;
Tinimsiz operatsiya: Ayni daqiqalarda dengizda to‘liq tarkibdagi qayiqlar, vertolyotlar va maxsus g‘avvoslar ishtirokida qidiruv-qutqaruv tadbirlari uzluksiz davom etmoqda.
Ochiq dengizdagi 80 dan ortiq inson taqdiri
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim va og‘riqli masala — yong‘in paytida suvga sakragan va bedarak ketgan 80 dan ortiq insonlar orasida tirik qolganlarni topish imkoniyati qanchalik saqlanib qolganidir. Eng muhim xulosa shundaki, yong‘in qirg‘oqdan atigi 2,2 km uzoqlikda yuz bergani qutqaruvchilarning tezkorlik bilan hududga yetib borishiga imkon berdi, biroq tungi vaqt va kuchli oqim qidiruv ishlarini murakkablashtirmoqda. Filippin hukumati voqea joyiga qo‘shimcha harbiy kemalarni yo‘naltirgan. Hozirgi soatlarda qutqaruvchilarning bosh vazifasi — oqim olib ketgan yo‘lovchilarni topish va halok bo‘lganlar soni ortib ketishining oldini olishdir. Mazkur halokat orollardan iborat Filippinda suv transporti xavfsizligi va yong‘inga qarshi tizimlarning naqadar zaif ahvolda ekanini yana bir bor ko‘rsatib qo‘ydi.
Sizningcha, qirg‘oqdan atigi 2 kilometr uzoqlikda bo‘lgan zamonaviy paromda bunday keng ko‘lamli yong‘in va 80 dan ortiq odamning yo‘qolishi suv transporti nazoratidagi sustkashlik oqibatimi? Dengizdagi bunday favqulodda vaziyatlarda qutqaruv tizimlari qanday ishlashi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahonda sodir bo‘layotgan ushbu og‘ir fojia tafsilotlarini yaqinlaringizga ulashing!
…