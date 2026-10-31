Filippinda Mayon vulqoni otilib, osmonga 3 km balandlikda kul ko‘tarildi (video)

·89·Dunyo
Filippinda Mayon vulqoni otilib, osmonga 3 km balandlikda kul ko‘tarildi (video)

Filippindagi eng faol vulqonlardan biri hisoblangan Mayon 30 oktyabr kuni otildi. Otilishi natijasida uning krateri ustida 3 ming metr balandlikkacha kul ustuni hosil bo‘ldi. Bu haqda NDTV nashri xabar berdi.

Filippin Vulkanologiya va seysmologiya instituti ma’lumotiga ko‘ra, otilish mahalliy vaqt bilan soat 11:53 da boshlanib, qariyb olti daqiqa davom etgan. Osmonga ko‘tarilgan quyuq kul shamol ta’sirida janubi-g‘arbiy tomonga tarqalgan. Shu sababli Albay viloyatidagi Daraga, Guinobatan, Kamalig va ularga yaqin hududlarda kul yog‘ishi kutilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, atrofdagi shahar va qishloqlarda jabrlanganlar yoki vayrongarchiliklar qayd etilmagan.

Vulqon faolligi kuchaygani sababli PHIVOLCS Mayonning xavf darajasini 0 dan 5 gacha bo‘lgan shkala bo‘yicha 2-bosqichdan 3-bosqichga ko‘targan. Mutaxassislar kraterdan 6 kilometr radiusdagi doimiy xavfli hudud aholisini evakuatsiya qilishni tavsiya etgan. Shuningdek, uchuvchilarga vulqon cho‘qqisiga yaqin hududda parvoz qilmaslik haqida ogohlantirish berilgan.

Mutaxassislar Mayonda magmatik otilishning yangi bosqichi boshlanganini bildirgan. Bu esa yaqin kunlar va haftalarda lava oqimlari, shuningdek, juda yuqori haroratli gaz va vulqon materiallaridan iborat piroklastik oqimlar yuzaga kelish xavfini oshiradi.

Ma’lumot uchun, balandligi 2 462 metr bo‘lgan Mayon vulqoni Filippin poytaxti Maniladan qariyb 330 kilometr janubi-sharqda joylashgan. U mamlakatdagi eng faol vulqonlardan biri bo‘lib, o‘zining deyarli mukammal konus shakli bilan ham mashhur.

Mayon vulqoniFilippinPHIVOLCSAlbay viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi6 sentabr 10:47Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldi6 sentabr 20:29Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)18 oktabr 21:30Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskan27 iyun 17:18Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdi8 sentabr 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda