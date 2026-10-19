Ispaniyada burger 11 ming dollarga taklif qilinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyadagi Asador Aupa restorani 11 ming dollarga teng bo‘lgan dunyodagi eng qimmat va eksklyuziv burgerni taklif qiladi.
- Ushbu noyob taomni faqat maxsus taklif olgan kishilargina tatib ko‘rishlari mumkin, chunki u menyuga kiritilmagan va oldindan joy band qilish imkoniyati mavjud emas.
Ispaniyadagi Asador Aupa restorani dunyodagi eng qimmat va eng eksklyuziv burgerni taklif qiladi. Uning narxi 11 ming dollarga teng bo‘lib, ushbu noyob taomni faqat restoran tomonidan maxsus taklif olgan kishilargina tatib ko‘rishlari mumkin.
So‘nggi yillarda burgerlar narxi sezilarli darajada oshgan bo‘lsa-da, ular hali ham restoran menyularidagi nisbatan hamyonbop taomlardan biri hisoblanadi. Biroq bu qoidadan istisnolar ham bor. Yaqinda aynan shunday istisnolardan biri «dunyodagi eng qimmat burger» unvonini qo‘lga kiritdi.
Ushbu noyob burger Ispaniyaning Kataloniya hududidagi Kabrera-de-Mar shahrida joylashgan, bask oshxonasiga ixtisoslashgan Asador Aupa restorani oshpazlari tomonidan yaratilgan. Ma’lum qilinishicha, uni ishlab chiqish uchun sakkiz yil davomida izlanishlar olib borilgan va turli tajribalar o‘tkazilgan. Taomning aniq tarkibi esa hozirgacha sir saqlanmoqda.
Ma’lum bo‘lgan jihati shundaki, burgerning narxi 9 450 yevro yoki taxminan 11 ming dollarni tashkil etadi. Bu qiymat oddiy taomni ko‘z-ko‘z qilish uchun qo‘shiladigan, masalan, iste’mol qilish mumkin bo‘lgan oltin kabi ma’nosiz bezaklarga bog‘liq emas. Aksincha, uning narxi yuqori sifatli mahsulotlar, o‘ziga xos gastronomik tajriba va cheklangan imkoniyatlar bilan izohlanadi.
Burgerni tatib ko‘rish uchun ham taklifnoma kerak
Asador Aupa restoraniga ispaniyalik oshpaz va gastronomik bloger Bosko Ximenes asos solgan. U ijtimoiy tarmoqlarda BdeVikingo nomi bilan ham tanilgan bo‘lib, bask oshxonasiga bo‘lgan qiziqishi bilan mashhur. Dunyodagi eng qimmat burgerni yaratish g‘oyasi ham uning o‘ziga xos yondashuvidan kelib chiqqan.
Oshpazning fikricha, haqiqiy hashamat ortiqcha dabdaba bilan namoyon bo‘lmasligi kerak. U o‘z g‘oyasini «hashamat shovqinli bo‘lmasligi, balki erishib bo‘lmaydigan darajada noyob bo‘lishi kerak», degan mazmunda ifodalagan.
11 ming dollarlik burgerni sotib olishga qurbi yetadigan odamlar juda kam. Biroq restoran konsepsiyasiga ko‘ra, hatto katta miqdorda mablag‘ga ega bo‘lishning o‘zi ham ushbu taomni tatib ko‘rish uchun yetarli emas. Buning uchun Asador Aupa restoranining maxsus taklifiga sazovor bo‘lish talab etiladi.
Restoranning rasmiy saytida ham bu borada aniq shartlar keltirilgan:
«Ushbu tajriba faqat taklifnoma orqali taqdim etiladi. Burger menyuga kiritilmagan. Oldindan joy band qilish imkoni yo‘q. Uni faqat tanlangan kishilargina tatib ko‘rishlari mumkin. Agar o‘zingizni ushbu ro‘yxatda bo‘lishga munosib deb hisoblasangiz, so‘rov yuborishingiz mumkin. So‘rovingiz ko‘rib chiqiladi».
Uning tarkibida qanday noyob mahsulotlar bor?
Dunyodagi eng eksklyuziv burgerni tatib ko‘rish uchun restoran belgilagan barcha talablarga javob berish kerak. Ammo qizig‘i shundaki, bu talablar nimalardan iborat ekani hech kimga ma’lum emas. Restoran kimlarni tanlashi va taklifnomani qanday mezonlar asosida taqdim etishi ochiqlanmagan.
Agar omadingiz kelib, Asador Aupa tomonidan tanlansangiz, sizni restoranning alohida, xususiy xonasiga taklif qilishadi. U yerda siz boshqa bir nechta omadli mehmonlar bilan bir stol atrofida o‘tirasiz va maxsus tayyorlangan burgerdan bahramand bo‘lasiz.
Ijodkorlar ta’kidlashicha, taom tarkibida «dunyodagi eng yaxshi uch xil go‘sht», «Yevropadagi eng noyob pishloq» hamda qimmatbaho spirtli ichimlik asosida tayyorlangan maxsus sous mavjud. Biroq mahsulotlarning aniq turlari, ularning kelib chiqishi va o‘zaro qanday uyg‘unlashtirilgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
11 ming dollarlik burger o‘z narxiga arziydimi?
Xo‘sh, narxi 9 450 yevro, ya’ni taxminan 11 ming dollar bo‘lgan ushbu burger haqiqatan ham shuncha mablag‘ga arziydimi? Uni yaratgan oshpazlar bunga «albatta», deb javob berishadi. Ammo taomning to‘liq tarkibi oshkor etilmagani sababli, uning qiymatini xolis baholash oson emas.
Bundan tashqari, 11 ming dollarga kichik avtomobil sotib olish ham mumkin. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, bir dona burger uchun bunday mablag‘ sarflash ko‘pchilik uchun aql bovar qilmas qaror bo‘lib tuyulishi mumkin.
Asador Aupa restoranining ushbu taklifi hashamatli taomlar olamidagi o‘ziga xos yondashuvni namoyon etadi: bu yerda faqat mahsulotlar sifati emas, balki noyoblik va cheklangan imkoniyat ham muhim o‘rin tutadi. Hatto avval dunyodagi eng qimmat burger sifatida tanilgan Golden Boy ham endi bu burger bilan taqqoslaganda ancha arzon ko‘rinadi.
Izohlar 0
…