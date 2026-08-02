Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ispaniyaning Valensiya mintaqaviy parlamentida Mar Galseran Daun sindromiga ega bo‘lgan ilk deputat sifatida tarixga kirdi. U 18 yoshidan Xalq partiyasi safida bo‘lib, siyosat va davlat xizmatida 20 yildan ortiq tajriba to‘plagan.
Galseran jamiyat uni avvalo nogironligi bilan emas, shaxs va bajarayotgan ishi bilan baholashini istashini ta’kidlagan. U parlamentdagi faoliyati orqali intellektual nogironligi bo‘lgan insonlar uchun imkoniyatlarni kengaytirishga hissa qo‘shishni maqsad qilgan. Bu haqda The Guardian ma’lum qildi.
Uning saylanishi Ispaniyada inklyuziya va nogironligi bo‘lgan shaxslarning siyosiy hayotdagi ishtiroki borasida muhim qadam sifatida baholangan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…