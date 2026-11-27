Tramp Putinning Mayamidagi G20 sammitiga kelishi ehtimoli haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinning Mayamida o'tadigan G20 sammitida ishtirok etishi uchun hech qanday to'siq yo'qligini bildirdi.
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio rasmiy Vashington tomonidan Putin taklif qilinganini ma'lum qilgan bo'lsa-da, Rossiya tomoni hali yakuniy qaror qabul qilinmaganini qayd etdi.
- Shunga qaramay, Vladimir Putin Rossiya ushbu nufuzli anjumanda har qanday holatda ham yuqori darajada ishtirok etishini ta'kidlab o'tdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mayamida bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmatalik» (G20) sammitiga tashrif buyurishi yoki buyurmasligini bilmasligini, biroq bunday imkoniyat saqlanib qolayotganini tasdiqladi.
«Agar u kelishni istasa, albatta, buni amalga oshirishi mumkin»
AQSH rahbari Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida o‘tkazilgan tadbirda jurnalistlarning savoliga javob berar ekan, Moskvaning sammitda ishtirok etishi uchun to‘siq yo‘qligini qayd etdi:
«Men bilmayman, lekin agar u kelishni istasa, albatta, buni amalga oshirishi mumkin», — dedi Donald Tramp.
Avvalroq AQSH Davlat kotibi Marko Rubio rasmiy Vashington Vladimir Putinni mazkur nufuzli xalqaro anjumanga taklif qilganini ma’lum qilgan edi.
Kreml pozitsiyasi va sammit tafsilotlari
26 noyabr, payshanba kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov davlat rahbarining Mayamidagi G20 sammitiga borishi bo‘yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmaganini bildirdi. O‘z navbatida, Vladimir Putin ilgariroq Rossiya har qanday holatda ham «yigirmatalik» sammitida yuqori darajada ishtirok etishini ta’kidlagan edi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Tadbir nomi
«Katta yigirmatalik» (G20) sammiti
O‘tkazilish joyi va sanasi
14–15 dekabr, Mayami (AQSH)
Vashington pozitsiyasi
AQSH tomonidan rasmiy taklif yuborilgan (Davlat kotibi Marko Rubio ma’lumoti); Tramp Putinning tashrif buyurish imkoniyatini tasdiqladi
Moskva pozitsiyasi
Prezidentning shaxsan ishtirok etishi bo‘yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan, biroq Rossiya yuqori darajada vakillik qiladi
Sizningcha, Vladimir Putin dekabr oyida Mayamida o‘tadigan G20 sammitida shaxsan ishtirok etadimi va bu xalqaro diplomatik munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi eng muhim voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…