Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!

·64·Dunyo
Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!

Amerikalik maktab o‘quvchisi Gabriella Rotberg noodatiy loyihasi bilan e’tibor markaziga tushdi. 17 yoshli qiz oddiy pomidorga burgerga xos ta’m berish ustida ishlamoqda. Uning Impossible Vines deb nomlangan loyihasi AQSHda patent ham olgan.

Gabriellaning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishi oilasidagi muhit bilan chambarchas bog‘liq. Uning otasi biotexnologiya sohasida faoliyat yuritadi, onasi esa saraton kasalligini tadqiq qilish bilan shug‘ullanadi. Shu bois qiz yoshligidan ilmiy izlanishlarga qiziqib kelgan.

G‘ayrioddiy g‘oya Gabriellada 15 yoshida paydo bo‘lgan. U oshxonada sendvich tayyorlayotgan paytda pomidorning ta’mini o‘zgartirish va unga burgerga xos ta’m berish imkoniyati haqida o‘ylab qolgan. Keyinchalik bu fikr alohida ilmiy loyihaga aylangan.

Gabriellaning tashabbusi yoshlarning ijodkorligi va ilm-fanga bo‘lgan qiziqishi noodatiy g‘oyalarni yuzaga chiqarishi mumkinligini ko‘rsatadi. Burger ta’mli pomidorning kelajakda amaliyotga qanday tatbiq etilishi esa loyiha rivojiga bog‘liq.

Gabriella RotbergImpossible Vinesbiotexnologiyapomidorga burger ta’mi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildiKoinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildi27 sentabr 19:53Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladiAnthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi24 sentabr 02:59Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildi9 sentabr 19:03O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota9 sentabr 15:16Sunʼiy intellekt tabiatda mavjud boʻlmagan yangi va hayotiy viruslarni yaratdiSunʼiy intellekt tabiatda mavjud boʻlmagan yangi va hayotiy viruslarni yaratdi10 avgust 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi