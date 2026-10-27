Ispaniyada avtobus 20 metrlik jarlikka quladi, 87 kishi jarohatlandi

·44·Dunyo
Ispaniyada avtobus 20 metrlik jarlikka quladi, 87 kishi jarohatlandi

Ispaniyaning Barselona shahri yaqinida avtobusning yo‘ldan chiqib ketib, taxminan 20 metr pastlikka qulashi oqibatida kamida 83 kishi jarohatlandi. Keyingi ma’lumotlarga ko‘ra, tibbiy yordam ko‘rsatilganlar soni 87 nafarga yetgan. Bu haqda BB xabar berdi.

Hodisa 25 oktyabr kuni Kataloniya mintaqasidagi Fogars-de-Montklus hududida, tor va burilishlari ko‘p BV-5114 avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, avtobus yo‘ldan chiqib ketib, taxminan 20 metr pastlikka qulagan.

Dastlabki xabarlarda yetti kishi og‘ir, 18 kishi o‘rtacha og‘irlikda, 58 kishi esa yengil tan jarohatlari olgani aytilgan. Keyingi ma’lumotlarda jarohatlanganlar soni 87 nafarga yetgani qayd etilgan.

Hodisa joyiga 23 ta tez yordam mashinasi va ikkita tibbiy vertolyot yuborilgan. Qutqaruv ishlariga o‘t o‘chiruvchilar, tibbiyot xodimlari, tog‘-qutqaruv bo‘linmalari hamda psixologik yordam guruhlari jalb etilgan.

Kataloniya hukumati sog‘liqni saqlash vaziri Olga Pane qutqaruvchilar hodisa joyi va uning atrofini tekshirib, boshqa jabrlanganlar bor-yo‘qligini aniqlayotganini bildirgan. Hududning murakkab relefi qidiruv-qutqaruv ishlarini qiyinlashtirgan.

Avtobusning yo‘ldan chiqib ketishi sabablari yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Dastlabki xabarlarda hodisa oqibatida halok bo‘lganlar haqida ma’lumot berilmagan.

IspaniyaKataloniyaBarselonaYTH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada burger 11 ming dollarga taklif qilinmoqdaIspaniyada burger 11 ming dollarga taklif qilinmoqda19 oktabr 09:00Luis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandiLuis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandi10 oktabr 13:55«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi9 sentabr 21:04Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdi29 sentabr 11:12Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi15 sentabr 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda