Uch kunda 3 kilogramm jeleyli konfet yegan erkak shifoxonaga tushdi

·41·Dunyo
Uch kunda 3 kilogramm jeleyli konfet yegan erkak shifoxonaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 33 yoshli Natan Rimington uch kun ichida 3 kilogramm jeleyli konfet yeganidan so‘ng kuchli qorin og‘rig‘i va boshqa jiddiy alomatlar bilan shifoxonaga tushdi.
  • Tekshiruvlar natijasida uning hazm tizimida jelatin miqdori me’yordan ortib ketgani aniqlanib, o‘tkir divertikulit tashxisi qo‘yildi.
  • Natan olti kun davomida intensiv terapiya bo‘limida davolanib, sog‘ayib ketdi.

Buyuk Britaniyada yashovchi 33 yoshli yuk mashinasi haydovchisi qisqa vaqt ichida juda ko‘p miqdorda jeleyli konfet iste’mol qilganidan so‘ng shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo‘ldi. U kuchli qorin og‘rig‘i va boshqa jiddiy alomatlar bilan shifoxonaga olib borildi.

Yorkshirlik Natan Rimington jeleyli shirinliklarga ishtiyoqi tufayli Amazon orqali Haribo Cola Jelly konfetlarining 3 kilogrammlik idishini buyurtma qilgan. Umumiy energetik qiymati 10 461 kilokaloriya bo‘lgan shirinliklarni erkak atigi uch kun ichida yeb tugatgan.

Ko‘p o‘tmay, unda kuchli qorin og‘rig‘i, ko‘p terlash, qon bosimining ko‘tarilishi va sovuq ter bosishi kuzatilgan. Dastlab shifokorlar ovqatdan zaharlanishdan gumon qilishgan, ammo qo‘shimcha tekshiruvlar hazm tizimida jelatin miqdori odatdagidan ancha yuqori ekanini ko‘rsatgan. Natijada Natanga o‘tkir divertikulit tashxisi qo‘yilgan.

Divertikulit qanday kasallik?

Divertikulit — yo‘g‘on ichak devorida hosil bo‘ladigan mayda bo‘rtiqlarning yallig‘lanishi yoki infeksiyalanishi bilan bog‘liq kasallik. Uning asosiy belgilaridan biri qorinning chap pastki qismidagi kuchli va uzoq davom etuvchi og‘riqdir. Shuningdek, isitma, qaltirash, hazm buzilishi va qusish ham kuzatilishi mumkin.

Og‘ir holatlarda ichak devori teshilishi va peritonit kabi xavfli asoratlar rivojlanishi ehtimoli bor. Ayrim bemorlarda najasda qon yoki shilliq modda ham paydo bo‘ladi.

Erkak olti kun shifoxonada davolandi

Shifokorlar Natanga og‘iz orqali ovqat va ichimlik qabul qilishni vaqtincha taqiqlab, tomir orqali suyuqlik yuborish muolajasini boshlashgan. Yuqori isitma va kuchli qorin og‘rig‘i tufayli u olti kun davomida intensiv terapiya bo‘limida davolangan.

Yaxshiyamki, erkak to‘liq sog‘ayib ketgan. Biroq ushbu voqeadan keyin u uzoq vaqt jeleyli konfetlardan o‘zini tiyib turishi mumkin.

Bu hodisa shirinliklarni haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish salomatlikka zarar yetkazishi mumkinligini eslatadi. Qorinda kuchli yoki uzoq davom etuvchi og‘riq, isitma va qusish kabi alomatlar paydo bo‘lsa, o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, shifokorga murojaat qilish muhim.

Buyuk BritaniyaYorkshirHariboAmazon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladi19 iyun 17:59Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldiBir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi10 oktabr 21:01Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiPxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandi3 iyul 11:23436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?11 sentabr 17:22Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi18 avgust 17:23Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda