Uch kunda 3 kilogramm jeleyli konfet yegan erkak shifoxonaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 33 yoshli Natan Rimington uch kun ichida 3 kilogramm jeleyli konfet yeganidan so‘ng kuchli qorin og‘rig‘i va boshqa jiddiy alomatlar bilan shifoxonaga tushdi.
- Tekshiruvlar natijasida uning hazm tizimida jelatin miqdori me’yordan ortib ketgani aniqlanib, o‘tkir divertikulit tashxisi qo‘yildi.
- Natan olti kun davomida intensiv terapiya bo‘limida davolanib, sog‘ayib ketdi.
Buyuk Britaniyada yashovchi 33 yoshli yuk mashinasi haydovchisi qisqa vaqt ichida juda ko‘p miqdorda jeleyli konfet iste’mol qilganidan so‘ng shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo‘ldi. U kuchli qorin og‘rig‘i va boshqa jiddiy alomatlar bilan shifoxonaga olib borildi.
Yorkshirlik Natan Rimington jeleyli shirinliklarga ishtiyoqi tufayli Amazon orqali Haribo Cola Jelly konfetlarining 3 kilogrammlik idishini buyurtma qilgan. Umumiy energetik qiymati 10 461 kilokaloriya bo‘lgan shirinliklarni erkak atigi uch kun ichida yeb tugatgan.
Ko‘p o‘tmay, unda kuchli qorin og‘rig‘i, ko‘p terlash, qon bosimining ko‘tarilishi va sovuq ter bosishi kuzatilgan. Dastlab shifokorlar ovqatdan zaharlanishdan gumon qilishgan, ammo qo‘shimcha tekshiruvlar hazm tizimida jelatin miqdori odatdagidan ancha yuqori ekanini ko‘rsatgan. Natijada Natanga o‘tkir divertikulit tashxisi qo‘yilgan.
Divertikulit qanday kasallik?
Divertikulit — yo‘g‘on ichak devorida hosil bo‘ladigan mayda bo‘rtiqlarning yallig‘lanishi yoki infeksiyalanishi bilan bog‘liq kasallik. Uning asosiy belgilaridan biri qorinning chap pastki qismidagi kuchli va uzoq davom etuvchi og‘riqdir. Shuningdek, isitma, qaltirash, hazm buzilishi va qusish ham kuzatilishi mumkin.
Og‘ir holatlarda ichak devori teshilishi va peritonit kabi xavfli asoratlar rivojlanishi ehtimoli bor. Ayrim bemorlarda najasda qon yoki shilliq modda ham paydo bo‘ladi.
Erkak olti kun shifoxonada davolandi
Shifokorlar Natanga og‘iz orqali ovqat va ichimlik qabul qilishni vaqtincha taqiqlab, tomir orqali suyuqlik yuborish muolajasini boshlashgan. Yuqori isitma va kuchli qorin og‘rig‘i tufayli u olti kun davomida intensiv terapiya bo‘limida davolangan.
Yaxshiyamki, erkak to‘liq sog‘ayib ketgan. Biroq ushbu voqeadan keyin u uzoq vaqt jeleyli konfetlardan o‘zini tiyib turishi mumkin.
Bu hodisa shirinliklarni haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish salomatlikka zarar yetkazishi mumkinligini eslatadi. Qorinda kuchli yoki uzoq davom etuvchi og‘riq, isitma va qusish kabi alomatlar paydo bo‘lsa, o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, shifokorga murojaat qilish muhim.
Izohlar 0
…