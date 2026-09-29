London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerak

·8·Dunyo
London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerak

Buyuk Britaniya siyosiy doiralarida Brexit oqibatlarini bekor qilish va qit’a bilan integratsiyani qayta tiklash bo‘yicha kutilmagan keskin tashabbus ilgari surildi. London shahri meri Sodiq Xon Liverpul shahrida o‘tkazilgan Leyboristlar partiyasining yillik konferensiyasida chiqish qilib, mamlakat zudlik bilan Yevropa Ittifoqiga qaytishi shartligini va buning uchun yangi umumxalq referendumini o‘tkazish shart emasligini ta’kidladi.

Britaniyaning nufuzli The Independent nashri xabariga ko‘ra, poytaxt meri bosh vazir Endi Byornhamga yuzlanib, savdo to‘siqlarini kamaytirish uchun hoziroq YEI Bojxona ittifoqiga qaytish, keyinchalik assotsiatsiyalashgan a’zolik maqomini olish hamda Yagona Yevropa bozori shartlarini qabul qilish bo‘yicha aniq yo‘l xaritasini taklif etdi. Xon ushbu strategik rejani navbatdagi saylovoldi dasturiga kiritishni talab qildi. Ushbu chaqiriq 24 avgust kuni bosh vazir Byornhamning Yevrokengash rahbari Antoniu Koshta bilan munosabatlarni keskin yaxshilash va yil oxirigacha Buyuk Britaniya — YEI sammitini o‘tkazish bo‘yicha kelishuvi fonida yangradi.

«Referendumsiz qaytish, Bojxona ittifoqi va Xonning rejasi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Sodiq Xonning Liverpuldagi shov-shuvli tashabbusi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Yangi referendumga hojat yo‘q: London meri Britaniyani Yevropa Ittifoqiga qaytarish jarayonini umumxalq ovoz berishisiz amalga oshirishni taklif qildi;

  • Bojxona ittifoqiga zudlik bilan qaytish: Savdo-sotiqdagi byurokratik to‘siqlar va iqtisodiy zararni kamaytirish uchun birinchi navbatda YEI bojxona tizimiga kirish zarurligi aytildi;

  • Yagona bozor va assotsiatsiyalashgan a’zolik: Rejaning ikkinchi bosqichida Britaniyaga YEI bilan assotsiatsiya maqomini olish va Yevropaning umumiy bozoriga qaytish taklif qilindi;

  • Leyboristlarning saylovoldi manifesti: Sodiq Xon bosh vazir Endi Byornhamni mazkur bandni partiyaning navbatdagi rasmiy dasturiga kiritishga chaqirdi;

  • Yil oxirigacha Buyuk Britaniya — YEI sammiti: Avgust oyida bosh vazir va Yevrokengash rahbari Antoniu Koshta o‘rtasida kelishilgan sammit ikki tomonlama munosabatlarni tiklash maydoniga aylanishi kutilmoqda.

Sodiq Xon taklif qilgan Britaniyaning YEIga qaytish bosqichlari tasnifi

London meriyasi va Britaniya hukumati oldida turgan ehtimoliy integratsiya mexanizmlari:

Reintegratsiya bosqichlari

Ko‘zda tutilgan amaliy qadamlar

Britaniya iqtisodiyoti va siyosati uchun samarasi

1-bosqich: YEI Bojxona ittifoqi

Tayyorgarliksiz zudlik bilan qaytish

Tovarlar aylanmasidagi bojlarni bekor qilish va logistika tirbandligini bartaraf etish

2-bosqich: Assotsiatsiyalangan a’zolik

Bryussel bilan maxsus strategik maqom kelishuvi

Siyosiy va xavfsizlik bo‘yicha to‘liq sheriklikni tiklash

3-bosqich: Yagona Yevropa bozori

Xizmatlar va kapital erkin harakatini tiklash

London moliya markazini mustahkamlash va eksport hajmini oshirish

Huquqiy va siyosiy mexanizmi

Yangi referendumsiz, partiya manifesti orqali

Jamiyatdagi ehtimoliy siyosiy bo‘linish va kechikishlarning oldini olish

Diplomatik start maydoni

Yil oxirigacha rejalashtirilgan Britaniya—YEI sammiti

Yevrokengash va Byornham o‘rtasidagi rasmiy muzokaralarni boshlash

Xalqaro siyosat va geoiqtisodiyot ekspertizasi: Nega Britaniya elitasi Brexit'dan chekinmoqda?

Yevropa siyosatshunoslari, Britaniya iqtisodchilari va xalqaro tahlilchilarning xulosalari:

  • «Brexit keltirgan iqtisodiy jarohatlar»: Britaniya Yevropa Ittifoqidan chiqqanidan so‘ng inflyatsiya, ishchi kuchi tanqisligi, logistika xarajatlarining keskin oshishi va London moliya markazi mavqeining susayishiga duch keldi; Sodiq Xonning pozitsiyasi shunchaki siyosiy bayonot emas, balki biznes hamjamiyati va shahar ma’muriyatlari duch kelayotgan real inqirozning ochiq ifodasidir;

  • «Referendum tuzog‘idan qochish mantig‘i»: Merning yangi referendum o‘tkazmaslik haqidagi taklifi o‘ta hisob-kitobli qadam sanaladi; 2016 yilgi referendum Britaniya jamiyatini ikki kurashuvchi lagerga bo‘lib yuborgan edi; shu bois Xon bu masalani parlament va saylovlar orqali hal etib, yangi ichki siyosiy beqarorlikdan qochishni maqsad qilgan;

  • Endi Byornham va leyboristlar uchun sinov: Bosh vazir Antoniu Koshta bilan munosabatlarni yaxshilashga intilayotgan bo‘lsa-da, partiya ichida to‘liq YEIga qaytishga nisbatan turli qarashlar saqlanib qolmoqda; Bryussel ham Londonning «faqat foydali jihatlarni tanlab olish» (cherry-picking) siyosatiga rozi bo‘lmaydi — to‘liq bozorga qaytish chegaralar va moliyaviy badallar bo‘yicha jiddiy yon berishlarni talab etadi.

Sizningcha, Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqiga referendumsiz qaytishi demokratik tamoyillarga mos keladimi yoki bunday taqdiriy qarorni faqat xalq ovoz berish yo‘li bilan qabul qilishi shartmi? Britaniyaning qaytishi kuchli inqirozni boshdan kechirayotgan Yevropa iqtisodiyotiga qanday naf keltirishi mumkin? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va global geosiyosatdagi ushbu katta burilish tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!

Sodiq XonBritaniyaYevropa Ittifoqiga qaytishBrexit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchi13 sentabr 22:14«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdi2 sentabr 20:35Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?3 sentabr 22:23Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdiRossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi22 iyul 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota