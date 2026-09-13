«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi

·0·Dunyo
«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi

AQSH va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi an’anaviy «maxsus ittifoqchilik» munosabatlariga jiddiy darz yetkazishi mumkin bo‘lgan shov-shuvli geosiyosiy bayonot yangradi. Oq uy rahbari Donald Tramp hozirda Buyuk Britaniya tarkibida bo‘lgan Shimoliy Irlandiya hamda mustaqil Irlandiya Respublikasining yagona davlat sifatida birlashishi tarafdori ekanini ochiq-oydin e’lon qildi. Dublin shahrida Irlandiya Bosh vaziri Mixol Martin bilan o‘tkazilgan uchrashuvda Tramp bunday tarixiy birlashuvni «fantastik istiqbol» deb atab, bu jarayon ertami-kechmi baribir yuz berishini ta’kidladi. Britaniyaning hududiy yaxlitligi masalasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri daxl qiluvchi ushbu pozitsiya London rasmiylarining keskin qarshiligiga qaramay yangragani xalqaro diplomatiyada katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Trampning Dublindagi kutilmagan replikasi ortida nima yotibdi, London bu bayonotga qanday munosabat bildirdi va 1998 yilgi Belfast bitimi bilan to‘xtatilgan «Irlandiya mojarosi» qayta alangalanishi mumkinmi?

«Bu baribir sodir bo‘ladi»: Trampning Dublindagi keskin fikrlari

AQSH prezidenti ikki Irlandiya birlashuvi bo‘yicha o‘z qarashlarini jurnalistlar oldida ochiq bayon qildi:

  • «Fantastik birlashuv»: «Men muammo tug‘dirishni xohlamayman, lekin sizga aytsam, men uning birlashganini juda ko‘rishni istardim. Bu oxir-oqibat sodir bo‘ladi… Menimcha, bu fantastika bo‘lardi», deya o‘z istagini yashirmadi Tramp;

  • Britaniya suverenitetiga daxl: Prezident Britaniya hududiy yaxlitligiga qarshi fikr bildirayotganidan zarracha xijolat bo‘lmay, Londonda ehtimol «bu borada aytadigan o‘z gapi bordir», deya sovuqqonlik bilan izoh berdi;

  • Irlandiya Bosh vaziri bilan uchrashuv: Ushbu rezonansli fikrlar Trampning Dublin shahrida Irlandiya Respublikasi Bosh vaziri Mixol Martin bilan rasmiy muzokaralari davomida yangradi.

Londonga ochiq qarama-qarshilik: Referendum kun tartibidami?

Trampning bayonoti Britaniya bosh vazirining qat’iy pozitsiyasiga bevosita javob zarbasi bo‘ldi:

  • Endi Bernemning raddiyasiga qarshi: Trampning bu so‘zlari Britaniya bosh vaziri Endi Bernemning yaqindagina bergan rasmiy bayonotiga mutlaqo zid tarzda aytildi — Bernem Shimoliy Irlandiyaning Qirollik tarkibidan chiqishi bo‘yicha referendum «kun tartibida yo‘qligini» ta’kidlagan edi;

  • 1998 yilgi Belfast kelishuvi me’yorlari: O‘z vaqtida uch o‘n yillik qonli to‘qnashuvlar va terror to‘lqiniga chek qo‘ygan tarixiy bitim shartlariga ko‘ra, Shimoliy Irlandiyaning ajralib chiqishi bo‘yicha referendum faqat Britaniya hukumati qarori bilan o‘tkazilishi mumkin;

  • Aholi kayfiyatidagi bo‘linish: Garchi ko‘plab ijtimoiy so‘rovnomalar hali ham mintaqa aholisining ko‘pchiligi Britaniya tarkibida qolishni ma’qul ko‘rishini ko‘rsatsa-da, vaziyat murakkabligicha qolmoqda.

Brexit oqibatlari va «Irlandiya savoli»ning qayta tug‘ilishi

Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi (Brexit) ushbu qadimiy nizoni yana avj oldirdi:

  • London bilan aloqani uzish tarafdorlari ko‘paydi: Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishidan keyin Belfastda London bilan aloqalarni buzib, YEI a’zosi bo‘lgan Irlandiya Respublikasi bilan birlashishni xohlovchilar soni sezilarli darajada oshdi;

  • Iqtisodiy va bojxona to‘siqlari: Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya orasidagi dengiz bojxona nazorati mahalliy aholi va biznes elitasida norozilik kayfiyatini kuchaytirmoqda;

  • Tramp omili va global diplomatiya: AQSH rahbarining bunday hassos mavzuni ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlashi Shimoliy Irlandiyadagi millatchi doiralarni yanada dadillashtirib, Britaniya ichki siyosatida jiddiy bo‘hron keltirib chiqarishi mumkin.

Donald Trampning ushbu bayonoti nafaqat Buyuk Britaniya va Irlandiya o‘rtasidagi nozik munosabatlarni, balki Vashington va London alyansini ham sinov ostiga qo‘ydi. «Yagona Irlandiya» g‘oyasi endilikda faqat mahalliy siyosatchilarning emas, balki Oq uy rahbarining ham tilida yangramoqda.

Sizningcha, Donald Trampning Britaniya tarkibidagi Shimoliy Irlandiyani mustaqil Irlandiya bilan birlashishga chaqirishi ittifoqchi davlatning ichki ishlariga ochiq aralashuvmi yoki tarixiy adolatni tiklash talabimi? Shimoliy Irlandiya oxir-oqibat Buyuk Britaniyadan ajralib chiqishiga ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu kutilmagan geosiyosiy burilish tahlilini barcha tahlil ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiSobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiKecha, 23:18«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiKecha, 23:13BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?Kecha, 23:00Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Kecha, 22:51Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Kecha, 18:08Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiKecha, 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi