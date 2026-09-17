Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya Ilon Maskning «X» tarmog‘idagi chiqishlarini mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid sifatida tekshirmoqda.
- Britaniyalik mulozimlar milliarderning postlarini tahlil qilib, uning xorijiy davlatlar bilan aloqadorligini aniqlashga uringan.
- Biroq, London AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati bilan munosabatlarni buzishdan xavfsirab, Maskka nisbatan huquqiy chora ko‘rishdan chekingan.
Jahonning eng badavlat insoni, texnologik gigant Ilon Mask va Buyuk Britaniya hukumati o‘rtasidagi axborot urushi misli ko‘rilmagan siyosiy va maxfiy darajaga ko‘tarildi. AQSHning nufuzli «The Wall Street Journal» (WSJ) nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, Buyuk Britaniya rasmiy idoralari va maxsus xizmatlari Maskning «X» (sobiq Twitter) tarmog‘idagi chiqishlarini mamlakatning milliy xavfsizligiga ehtimoliy tahdid sifatida diqqat bilan kuzatib borgan. Britaniyalik mulozimlar milliarderning qaltis postlarini chuqur tahlil qilibgina qolmay, u bilan xorijiy davlatlar maxfiy aloqada bo‘lib-bo‘lmaganini tekshirishga uringan.
Biroq eng hayratlanarlisi, London rasmiy ravishda Maskka nisbatan huquqiy yoki ma’muriy chora ko‘rishdan butunlay chekingan: Britaniya rasmiylari Vashington bilan munosabatlarni buzishdan va AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq to‘qnashuvga kirishishdan qattiq xavfsiramoqda. Ma’lumki, Mask so‘nggi paytlarda Britaniyaning ichki siyosatiga faol aralashib, muhojirlar oqimi tufayli qirollikning «o‘zligini yo‘qotayotgani»ni, mamlakatda «fuqarolar urushi muqarrar» ekanini tinmay yozmoqda va «Restore Britain» o‘ng qanot antiimmigratsiya partiyasini o‘z tarmog‘ida ochiqchasiga ilgari surmoqda. Uning mazkur qo‘llo 单tovi ortidan avvallari deyarli tanilmagan siyosatchi Rupert Lou butun mamlakatga tanilib, so‘rovnomalarda 5 foizlik natija ko‘rsatdi.
Xo‘sh, London Ilon Maskni nega bu qadar xavfli deb hisoblaydi, milliarderning birgina posti Britaniya hukumatini qanday qaltiratmoqda va Tramp faktori Britaniyani sukut saqlashga majbur qilyaptimi?
«Xorijiy davlatlar bilan aloqa va milliy tahdid»: London Maskni nega tekshirdi?
«The Wall Street Journal» surishtiruvida ochiqlangan asosiy maxfiy jihatlar:
Postlar ostidagi maxsus monitoring: Buyuk Britaniya davlat organlari Ilon Maskning millionlab auditoriyaga ega «X» sahifasidagi har bir siyosiy postini milliy xavfsizlikka xavf soluvchi omil sifatida ro‘yxatga olgan;
Xorijiy aloqalarni tekshirish: Britaniyalik ekspertlar va mulozimlar Maskning Buyuk Britaniyaga qaratilgan keskin ritorikasi ortida uchinchi xorijiy davlatlarning manfaatlari yoki muvofiqlashtirilgan kampaniyasi bor-yo‘qligini aniqlashga uringan;
Tramp ma’muriyatidan qo‘rquv: London hukumati Ilon Maskka nisbatan rasmiy da’vo yoki tergov e’lon qilishdan tiyilgan, chunki milliarder Donald Tramp ma’muriyatiga juda yaqin shaxs bo‘lgani bois, bu qaror AQSH bilan global diplomatik to‘qnashuvni keltirib chiqarishidan xavfsiralgan;
Axborot ta’siri: Davlat boshqaruvi Maskning algoritmlari va shaxsiy chiqishlari Britaniya jamoatchiligi fikrini keskin radikallashtirishga qodir ekanini tan olishga majbur bo‘lmoqda.
«Fuqarolar urushi muqarrar»: Mask Britaniyada nimalarni yozmoqda?
Milliarderning Londonni larzaga solgan shov-shuvli pozitsiyasi:
«Qirollik o‘zligini yo‘qotdi»: Mask nazoratsiz migratsiya oqibatlarini tanqid qilib, Britaniya o‘zining milliy va madaniy o‘zligini butunlay boy berib bo‘lganini bir necha bor ta’kidladi;
«Muqarrar fuqarolar urushi» bashorati: Ichki milliy nizolar va migrantlar bilan bog‘liq tartibsizliklar fonida u mamlakat ichida keng ko‘lamli qurolli to‘qnashuvlar va fuqarolar urushi kelib chiqishini ochiq yozib chiqqan;
«Restore Britain» partiyasining tramplini: Mask o‘z akkauntida ochiqdan-ochiq o‘ng qanot va migratsiyaga qarshi bo‘lgan siyosiy kuch — «Restore Britain»ni qo‘llab-quvvatlab, ularga ulkan raqamli auditoriya taqdim etdi;
Rupert Louning yulduzli oni: Ilgari unchalik ko‘zga tashlanmagan siyosatchi Rupert Lou aynan Maskning qo‘llovi tufayli butun Buyuk Britaniya bo‘ylab mashhurlikka erishdi va saylovoldi so‘rovnomalarida naq 5 foiz ovoz jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi.
Raqamli monopoliya va geosiyosat: Bir shaxs davlatlardan kuchlimi?
Siyosatshunoslar va xalqaro tahlilchilarning ushbu to‘qnashuv bo‘yicha xulosalari:
«X» platformasining geosiyosiy qurolga aylanishi: Ilon Mask dunyodagi eng ta’sirli axborot tarmog‘iga egalik qilgan holda, istalgan rivojlangan davlatning saylovlari va ichki siyosiy muvozanatiga kuchli ta’sir o‘tkaza oladigan kuchga aylandi;
Suveren davlatlar ojizligi: Buyuk Britaniya kabi qudratli yadroviy davlatning ham bitta tadbirkorning fikrlariga qarshi qonuniy chora ko‘rishdan cho‘chishi, global Big Tech egalari an’anaviy davlat hokimiyatlaridan ustunroq qudratga ega bo‘lib borayotganini ko‘rsatmoqda;
AQSH va Yevropa o‘rtasidagi yangi keskinlik: Agar Mask Tramp ma’muriyati qalqoni ostida Yevropa davlatlarining ichki muammolarini ko‘tarishda davom etsa, bu G‘arb alyansi ichidagi siyosiy bo‘linishni yanada chuqurlashtiradi.
Buyuk Britaniya maxsus idoralarining Ilon Mask akkauntini kuzatishga majbur bo‘lishi raqamli dunyoda endilikda milliarderlarning smartfondagi birgina posti butun boshli imperiyalarning tinchini buzishga qodir ekanini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, Ilon Maskning Buyuk Britaniyadagi migratsiya va siyosiy vaziyatni keskin tanqid qilishi uning so‘z erkinligi huquqimi yoki suveren davlatning ichki ishlariga ochiqdan-ochiq aralashuvmi? Londonning Trampdan hayiqib Maskka qarshi hech narsa qila olmasligi Buyuk Britaniyaning global zaifligini ko‘rsatmaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat va raqamli olam to‘qnashuvi tahlilini barcha siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…