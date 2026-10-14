Suv ostidan chiqqan 4 ming yillik sir: Buyuk Britaniyada kutilmagan arxeologik sensatsiya

·5·Dunyo
Suv ostidan chiqqan 4 ming yillik sir: Buyuk Britaniyada kutilmagan arxeologik sensatsiya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniyada anomal issiqlik va qurg‘oqchilik natijasida Fernvorti suv ombori tubidan 4 ming yillik bronza davriga oid aholi manzilgohi ochildi.
  • Arxeologlar bu yerda yoshi taxminan 4 ming yilga teng bo‘lgan 8 ta dumaloq tosh uylarni, tosh aylanalar, dafn tepaliklari hamda XVI asrga oid Tyudorlar davri tangalarini topdilar.
  • Mamlakat bo‘ylab suv tanqisligi kuzatilmoqda, ba’zi hududlarda qurg‘oqchilik 2027 yilning aprel oyigacha davom etishi mumkin.

Buyuk Britaniyada joriy yilning yozida kuzatilgan misli ko‘rilmagan anomal issiqlik va qurg‘oqchilik kutilmagan tarixiy kashfiyotga sabab bo‘ldi. Angliyaning janubi-g‘arbida joylashgan Devon grafligidagi Fernvorti suv omborida suv sathi keskin pasayib ketishi oqibatida suv ostida qolib ketgan qadimiy bronza davriga oid aholi manzilgohi ochilib qoldi.

Britaniyaning nufuzli The Independent nashri bergan xabarga ko‘ra, qurigan suv ombori tubidan arxeologlar insoniyat tarixining turli davrlariga tegishli noyob obidalar va qimmatbaho ashyolarni aniqladi.

Suv ostidagi 4 ming yillik manzilgoh: Nimalar topildi?

Suv chekinishi natijasida arxeologlar ko‘z o‘ngida bir necha ming yillik tarix gavdalandi:

  • Bronza davri uylari: Tadqiqotchilar suv ombori tubidan yoshi taxminan 4 ming yilga teng bo‘lgan 8 ta dumaloq tosh uyni aniqladilar;

  • Qadimiy majmualar: Uylardan tashqari, hududda tosh aylanalar (kromlexlar) hamda qadimiy dafn tepaliklari (qo‘rg‘onlar) saqlanib qolgani ma’lum bo‘ldi;

  • Tyudorlar davri tangalari: Shuningdek, qazishma va ko‘zdan kechirish vaqtida XVI asrga, aniqrog‘i 1540 yillarga oid Tyudorlar sulolasi davri tangalari ham topildi, bu esa mazkur joy keyingi asrlarda ham insonlar tomonidan faol foydalanilganidan dalolat beradi.

Anomal issiqlik va suv inqirozi: Rekord ko‘rsatkichlar

Hududda arxeologik obidalarning ochilib qolishiga Buyuk Britaniya bo‘ylab suv resurslarining keskin taqchillashuvi sabab bo‘ldi:

  • Fernvorti omborida 30 foiz qoldi: Yozgi jazirama tufayli Fernvorti suv omboridagi zaxira o‘z umumiy sig‘imining bor-yo‘g‘i 30 foizigacha tushib ketgan;

  • Butun mamlakat bo‘yicha tanqislik: Qirollik bo‘ylab barcha suv omborlaridagi o‘rtacha suv sathi mavsumiy me’yordan 20 foizga past ko‘rsatkichni qayd etmoqda. Nazoratdagi 31 ta yirik omborning 12 tasi yarmigacha ham to‘lmagan, 8 tasida esa o‘ta xavfli past daraja kuzatilmoqda;

  • Grunt suvlarining qurishi: Yer osti suvlari sathi ham muttasil pasayib bormoqda va rasmiylarga ko‘ra, ularni avvalgi holatiga qaytarish uchun oylab davom etadigan seryog‘in ob-havo zarur bo‘ladi.

Qurg‘oqchilik qachongacha davom etadi?

Yoz mavsumida Buyuk Britaniyani birdaniga beshta kuchli issiqlik to‘lqini qamrab oldi, harorat bir necha bor tarixiy rekordlarni yangilab, o‘rmon yong‘inlari va keng ko‘lamli suv tanqisligini keltirib chiqardi. Bundan ayniqsa Angliyaning janubiy hududlari jiddiy zarar ko‘rdi.

Sinoptiklarning kuzgi yog‘ingarchilik bo‘yicha tahlillari ko‘p hududlarda vaziyatni biroz yengillashtirishi mumkin bo‘lsa-da, ekspertlarning prognoziga ko‘ra, Devon, Kornuoll va Sharqiy Angliya hududlarida jiddiy qurg‘oqchilik 2027 yilning aprel oyi boshigacha saqlanib qolishi mumkin.

Buyuk BritaniyaDevonFernvortiBronza davri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildiXorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildi25 sentabr 05:06Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)12 oktabr 12:45Issiqko‘l tubidan Qoraxoniylar davriga oid noyob tangalar topildiIssiqko‘l tubidan Qoraxoniylar davriga oid noyob tangalar topildi8 oktabr 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi