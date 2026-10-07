Buyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya va Ozarbayjon hukumatlari o‘zaro munosabatlarni strategik sheriklik maqomiga ko‘taruvchi bitim matni bo‘yicha to‘liq yakdillikka erishdi.
- Ushbu muhim yangilikni Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 8-yig‘ilishida Buyuk Britaniya biznes, innovatsiyalar, fan va savdo vazirligining savdo masalalari bo‘yicha davlat vaziri Anas Sarvar ma’lum qildi.
Kavkaz mintaqasi va Yevropa geosiyosatida katta ahamiyatga ega bo‘lgan yirik diplomatik qadam qo‘yildi. Buyuk Britaniya va Ozarbayjon hukumatlari o‘zaro munosabatlarni rasman yangi bosqichga — strategik sheriklik maqomiga ko‘taruvchi tarixiy bitim matni bo‘yicha to‘liq yakdillikka erishdi.
Ushbu muhim yangilikni Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 8-yig‘ilishida Buyuk Britaniya biznes, innovatsiyalar, fan va savdo vazirligining savdo masalalari bo‘yicha davlat vaziri Anas Sarvar ma’lum qildi.
Aliyev va Britaniya bosh vaziri imzosi kutilmoqda: Ishlar hozirdan boshlanadi
Davlat vazirining ta’kidlashicha, ikki davlat o‘tgan yili munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga kelishib olgan va o‘tgan davr mobaynida rasmiy matn ustida qizg‘in muzokaralar olib borilgan:
Oliy darajadagi imzolanish: «Men Buyuk Britaniya bosh vaziri va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning mazkur strategik sheriklikni birgalikda imzolash uchun bo‘ladigan uchrashuvini intiqlik bilan kutyapman», — dedi Britaniya hukumati vakili;
Vaqtni boy bermaslik: Tomonlar rasmiy imzolash marosimini kutib o‘tirmasdan, ushbu kelishuvni hayotga tatbiq etuvchi va har ikki davlat fuqarolari uchun aniq amaliy manfaat keltiruvchi maxsus ishchi guruh tuzishga kelishib olgan.
Mudofaadan tortib energetikagacha: Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari
Yangi formatdagi strategik sheriklik bir vaqtning o‘zida bir qator hayotiy muhim sohalarni to‘liq qamrab oladi:
Xavfsizlik va mudofaa: Mintaqaviy barqarorlik, mudofaa salohiyatini oshirish va xavfsizlik bo‘yicha tizimli hamkorlik;
Iqtisodiyot va innovatsiyalar: Ikki tomonlama savdo aylanmasini oshirish, yangi texnologiyalarni jalb etish va o‘zaro investitsiya muhitini kengaytirish;
Energetika va infratuzilma: An’anaviy va yashil energetika loyihalarini rivojlantirish hamda ta’lim tizimidagi aloqalarni mustahkamlash.
Ozarbayjon rasmiylari hozirgi bosqichda asosiy diqqat iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va ikkala mamlakat bozoriga yirik sarmoyalarni jalb qilishga qaratilganini alohida qayd etdi.
30 yillik mustahkam poydevor va bp kompaniyasining o‘rni
London va Boku o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik so‘nggi o‘ttiz yil davomida mintaqaning eng muvaffaqiyatli loyihalariga asos bo‘lib kelmoqda:
«Asr shartnomasi» va energetika xavfsizligi: 30 yildan ziyod vaqt mobaynida Britaniya kompaniyalari, xususan, global energetika giganti bp va uning sheriklari Ozarbayjon iqtisodiy taraqqiyotining asosiy ishtirokchisi bo‘lib keldi;
Yevropaning ishonchli ta’minoti: Britaniya investitsiyalari, zamonaviy bilim va tajribasi Ozarbayjonga o‘z ulkan uglevodorod resurslarini jahon bozorlariga olib chiqish va Yevropaning energetika xavfsizligi tizimidagi hal qiluvchi o‘rnini mustahkamlashda poydevor vazifasini o‘tadi.
Yangi strategik sheriklik kelishuvi nafaqat Janubiy Kavkaz, balki Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi tranzit yo‘nalishlarida ham Ozarbayjon va Buyuk Britaniya ittifoqini yangi geosiyosiy bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…