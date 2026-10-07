Buyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqda

·35·Dunyo
Buyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya va Ozarbayjon hukumatlari o‘zaro munosabatlarni strategik sheriklik maqomiga ko‘taruvchi bitim matni bo‘yicha to‘liq yakdillikka erishdi.
  • Ushbu muhim yangilikni Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 8-yig‘ilishida Buyuk Britaniya biznes, innovatsiyalar, fan va savdo vazirligining savdo masalalari bo‘yicha davlat vaziri Anas Sarvar ma’lum qildi.

Kavkaz mintaqasi va Yevropa geosiyosatida katta ahamiyatga ega bo‘lgan yirik diplomatik qadam qo‘yildi. Buyuk Britaniya va Ozarbayjon hukumatlari o‘zaro munosabatlarni rasman yangi bosqichga — strategik sheriklik maqomiga ko‘taruvchi tarixiy bitim matni bo‘yicha to‘liq yakdillikka erishdi.

Ushbu muhim yangilikni Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 8-yig‘ilishida Buyuk Britaniya biznes, innovatsiyalar, fan va savdo vazirligining savdo masalalari bo‘yicha davlat vaziri Anas Sarvar ma’lum qildi.

Aliyev va Britaniya bosh vaziri imzosi kutilmoqda: Ishlar hozirdan boshlanadi

Davlat vazirining ta’kidlashicha, ikki davlat o‘tgan yili munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga kelishib olgan va o‘tgan davr mobaynida rasmiy matn ustida qizg‘in muzokaralar olib borilgan:

  • Oliy darajadagi imzolanish: «Men Buyuk Britaniya bosh vaziri va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning mazkur strategik sheriklikni birgalikda imzolash uchun bo‘ladigan uchrashuvini intiqlik bilan kutyapman», — dedi Britaniya hukumati vakili;

  • Vaqtni boy bermaslik: Tomonlar rasmiy imzolash marosimini kutib o‘tirmasdan, ushbu kelishuvni hayotga tatbiq etuvchi va har ikki davlat fuqarolari uchun aniq amaliy manfaat keltiruvchi maxsus ishchi guruh tuzishga kelishib olgan.

Mudofaadan tortib energetikagacha: Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari

Yangi formatdagi strategik sheriklik bir vaqtning o‘zida bir qator hayotiy muhim sohalarni to‘liq qamrab oladi:

  • Xavfsizlik va mudofaa: Mintaqaviy barqarorlik, mudofaa salohiyatini oshirish va xavfsizlik bo‘yicha tizimli hamkorlik;

  • Iqtisodiyot va innovatsiyalar: Ikki tomonlama savdo aylanmasini oshirish, yangi texnologiyalarni jalb etish va o‘zaro investitsiya muhitini kengaytirish;

  • Energetika va infratuzilma: An’anaviy va yashil energetika loyihalarini rivojlantirish hamda ta’lim tizimidagi aloqalarni mustahkamlash.

Ozarbayjon rasmiylari hozirgi bosqichda asosiy diqqat iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va ikkala mamlakat bozoriga yirik sarmoyalarni jalb qilishga qaratilganini alohida qayd etdi.

30 yillik mustahkam poydevor va bp kompaniyasining o‘rni

London va Boku o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik so‘nggi o‘ttiz yil davomida mintaqaning eng muvaffaqiyatli loyihalariga asos bo‘lib kelmoqda:

  • «Asr shartnomasi» va energetika xavfsizligi: 30 yildan ziyod vaqt mobaynida Britaniya kompaniyalari, xususan, global energetika giganti bp va uning sheriklari Ozarbayjon iqtisodiy taraqqiyotining asosiy ishtirokchisi bo‘lib keldi;

  • Yevropaning ishonchli ta’minoti: Britaniya investitsiyalari, zamonaviy bilim va tajribasi Ozarbayjonga o‘z ulkan uglevodorod resurslarini jahon bozorlariga olib chiqish va Yevropaning energetika xavfsizligi tizimidagi hal qiluvchi o‘rnini mustahkamlashda poydevor vazifasini o‘tadi.

Yangi strategik sheriklik kelishuvi nafaqat Janubiy Kavkaz, balki Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi tranzit yo‘nalishlarida ham Ozarbayjon va Buyuk Britaniya ittifoqini yangi geosiyosiy bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Buyuk BritaniyaOzarbayjonStrategik sheriklikbp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishi16 iyul 22:52London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerakLondon meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerak29 sentabr 09:50Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdiRossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi22 iyul 14:05Hindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiHindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdi17 sentabr 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?