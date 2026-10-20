Xitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdi

·28·Dunyo
Xitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Chansha shahrida 11 yoshli bola 14 soat davomida tanaffussiz dars qilgach, giperventilyatsiya bilan bog‘liq nafas olish buzilishi tufayli shifoxonaga tushdi.
  • Bola ertalab 8:00 dan kechki 22:00 gacha uy vazifalarini bajargan, natijada uning ahvoli yomonlashib, tez nafas olish, bosh aylanishi va qo‘l-oyoqlarda uvishish kabi alomatlar kuzatilgan.

Xitoyning Chansha shahrida yashovchi 11 yoshli bola ota-onasi nazorati ostida 14 soat davomida tanaffussiz uy vazifalarini bajarib, dars qilganidan so‘ng shifoxonaga olib borildi. Uzoq vaqt davom etgan o‘qish va ruhiy bosim uning salomatligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan.

Xitoyda ta’limda yuqori natijalarga erishishga bo‘lgan intilish hech kimga sir emas. Biroq ayrim hollarda o‘qishdagi muvaffaqiyat uchun haddan tashqari qattiq harakat qilish bolalar salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Yaqinda sodir bo‘lgan ushbu voqea ham bunga misol bo‘la oladi. 11 yoshli bola ertalab soat 8:00 dan kechki 22:00 gacha dam olmasdan uy vazifalarini bajargan. Soat 23:00 ga kelib esa uning ahvoli yomonlashgan: bola bezovtalanib, tez-tez nafas ola boshlagan, boshi aylangan, bosh og‘rig‘i va qo‘l-oyoqlarida uvishish paydo bo‘lgan.

Butun kun davomida uning dars qilishini nazorat qilgan ota-onasi xavotirga tushib, bolani mahalliy shifoxonaga olib borgan. Shifokorlar tekshiruvlardan so‘ng unda haddan tashqari tez nafas olish — giperventilyatsiya bilan bog‘liq nafas olish buzilishi kuzatilganini aniqlashgan.

14 soatlik o‘qish bolaning ahvolini yomonlashtirdi

Hodisa o‘tgan oyning oxirida sodir bo‘lgan. Faqat Lyanlyan ismi bilan tanilgan bolaga shifokorlar nafas olish niqobini taqib, nafasini bir maromga keltirishni o‘rgatishgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bolada kuzatilgan holat haddan tashqari tez va chuqur nafas olish natijasida yuzaga kelgan. Bunga esa ota-onasining uni 14 soat davomida uzluksiz dars qilishga majburlashi oqibatida paydo bo‘lgan ruhiy zo‘riqish sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Bunday nafas olish buzilishi ko‘krak qafasida siqilish, nafas yetishmasligi hissi, bosh aylanishi, qo‘l-oyoqlar, lablar va hatto butun tanada uvishish kabi alomatlar bilan namoyon bo‘lishi mumkin. Og‘ir holatlarda mushaklar qattiqlashishi, barmoqlarning tortishishi va qo‘l panjalarining g‘ayrioddiy holatga kelishi ham kuzatiladi. O‘z vaqtida tibbiy yordam ko‘rsatilmasa, bu holat bemor hayoti uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Shunga o‘xshash holatlar ko‘paymoqda

Lyanlyan bilan sodir bo‘lgan voqea kamdan-kam uchraydigandek tuyulishi mumkin. Biroq Chansha markaziy shifoxonasi ma’lumotlariga ko‘ra, faqat bolalar shoshilinch tibbiy yordam bo‘limining o‘zi avgust oyida shunga o‘xshash alomatlar bilan murojaat qilgan 30 nafardan ortiq voyaga yetmagan bemorni qabul qilgan.

Bu ko‘rsatkich avvalgi oylarga nisbatan o‘n barobar ko‘p ekani qayd etilgan. Mutaxassislar bunday holatlarning asosiy sabablari sifatida o‘qishdagi bosim, imtihonlar tufayli yuzaga keladigan xavotir va mobil telefonlardan uzoq vaqt foydalanishni ko‘rsatishgan.

Lyanlyanning voqeasi Xitoyda ta’limda yuqori natijalarga erishishga bo‘lgan kuchli intilish va o‘quvchilar zimmasiga tushayotgan bosim masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Mamlakatda «gaokao» deb ataladigan murakkab universitetga kirish imtihonlari yoshlarning kelajagiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli ayrim o‘quvchilar yuqori natijalarga erishish uchun juda katta ruhiy bosim ostida qolishadi.

Bu voqea bolalarning ta’lim olishi muhim bo‘lsa-da, ularning salomatligi va dam olishi ham e’tibordan chetda qolmasligi kerakligini ko‘rsatadi. Uzluksiz o‘qish o‘rniga muntazam tanaffus qilish, yetarli dam olish va bolaning ruhiy holatini hisobga olish uning sog‘lom rivojlanishi uchun muhimdir.

ChanshaLyanlyangiperventilyatsiyagaokao
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaXitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqda11 iyun 13:44Xitoyda bog‘cha bolasi shifoxonaga sud xodimlari kuzatuvida yetkazildiXitoyda bog‘cha bolasi shifoxonaga sud xodimlari kuzatuvida yetkazildi29 sentabr 04:42Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladiIlon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi12 oktabr 10:45Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdiNovosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi30 sentabr 11:00Fuji tog‘ida 7 yoshli bola otasi tomonidan 8 coat yolg‘iz qoldirildiFuji tog‘ida 7 yoshli bola otasi tomonidan 8 coat yolg‘iz qoldirildi23 avgust 14:36Superqahramon bo‘lishni istadi: 8 yoshli bola o‘rgimchak chaqishi tufayli shifoxonaga tushdiSuperqahramon bo‘lishni istadi: 8 yoshli bola o‘rgimchak chaqishi tufayli shifoxonaga tushdi6 avgust 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda