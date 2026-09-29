Xitoyda bog‘cha bolasi shifoxonaga sud xodimlari kuzatuvida yetkazildi
2026 yil 18 sentyabr kuni Xitoyning Chjetszyan provinsiyasi Pingxu shahridagi bog‘chalardan birida tarbiyalanuvchilardan biri to‘satdan betob bo‘lib qoldi. Bu haqda Zhejiang Online xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, vaziyatni ko‘rgan tarbiyachi bolani darhol qo‘liga olib, bog‘chadan chiqib, shifoxonaga olib borishga harakat qilgan. Shu paytda bolasini olib ketish uchun kelgan ota-onalardan biri — Chjuan ismli erkak holatni ko‘rib, o‘z avtomobilida yordam berishga qaror qilgan.
U bolani tarbiyachi bilan birga mashinasiga olib, shifoxona tomon yo‘l olgan. Biroq yo‘lda tirbandlik sabab vaqt yo‘qotish xavfi yuzaga kelgan. Shunda ular xizmat vazifasini bajarayotgan Pingxu sudi xodimlarining avtomobilini ko‘rib, yordam so‘ragan.
Sud xodimlari vaziyatning shoshilinch ekanini anglab, darhol maxsus chiroq va sirenani yoqqan. Ular oldinda harakatlanib, bolaning ortidan kelayotgan avtomobilga yo‘l ochib bergan va uni shifoxonagacha kuzatib borgan.
Avtomobil shifoxonaga yetib kelgach, bola shoshilinch yordam bo‘limiga olib kirilgan. Sud xodimlari uning tibbiy yordam olayotganiga ishonch hosil qilgach, xizmat vazifalarini davom ettirish uchun voqea joyidan ketgan.
Keyinchalik bolaning ahvoli barqarorlashgani va jiddiy xavf yo‘qligi ma’lum qilingan.
Izohlar 0
…