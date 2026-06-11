Xitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqda
Gaokao imtihoni nihoyasiga yetishi bilan butun Xitoy bo‘ylab katta hissiyotlar to‘lqini boshlandi.
Imtihon zallaridan chiqqan millionlab yoshlar quvonch, olqishlar, gullar va quchoqlar bilan kutib olindi. Yillar davom etgan tayyorgarlik, stress va uyqusiz kechalar ortda qoldi — endi esa faqat yengillik va bayram kayfiyati.
Gaokao — Xitoyda universitetga kirish taqdirini belgilovchi eng muhim imtihon hisoblanadi. Natijalar nafaqat qaysi universitetga kirishni, balki kelajakdagi yo‘nalish va imkoniyatlarni ham belgilab beradi.
Gaokaodan o‘ta olmaslik deyarli umr bo‘yi past lavozimli ish bilan ta’minlanishni va oilaviy umidsizlikni kafolatlaydi. Bu yilgi imtihonlar 7–10 iyun kunlari bo‘lib o‘tdi va 13 milliondan ortiq yoshlar o‘z kelajagi uchun kurashdi.
…