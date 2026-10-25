Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi

·2·Dunyo
Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi

Qozog‘istonning Pavlodar viloyatida uch yashar qiz stomatolog qabulidan keyin komaga tushdi. Qarindoshlarining aytishicha, bola tishlarini davolatish paytida nafas olishda qiynalganiga qaramay, shifokor muolajani davom ettirgan. Ayni paytda shifokorlar uch kundan buyon qizchaning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda. Bu haqda Tengrinews xabar berdi.

Bolaning qarindoshlari ma’lum qilishicha, stomatologik muolaja vaqtida qizchaning ahvoli keskin yomonlashgan. Uning xolasi ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatida bolaning ko‘zlari kirtayib, nafas olishi buzilganini aytgan. Biroq uning so‘zlariga ko‘ra, shifokor muolajani to‘xtatmagan.

«Onasi qiziga nimadir bo‘layotganini aytib baqirganida, shifokor bu holat o‘tib ketishini aytgan», — deydi ayol.

Uning ta’kidlashicha, ona tez yordam chaqirishni so‘ragan, ammo shifokor bu iltimosga darhol e’tibor qaratmagan.

«Opam yig‘laganidan keyin qo‘shni xonadagi hamshira tez yordam chaqirdi. Bola hushini yo‘qotgan, og‘zidan ko‘pik chiqqan. Shifokor esa tibbiy yordam ko‘rsatmasdan, chetga chiqqan va bolaga yordam berishga harakat qilmagan. Natijada qimmatli vaqt boy berilgan. Qizga qanday muolajalar o‘tkazilgani va unga qanday dori yuborilgani noma’lum», — deya hikoya qilgan u.

Qarindoshining so‘zlariga ko‘ra, qizchani shifoxonaga olib ketayotgan vaqtda uning yuragi to‘xtab qolgan. Ikkinchi marta yurak to‘xtashi esa shifoxonada sodir bo‘lgan.

«Bola uch kundan beri reanimatsiyada, hushsiz va koma holatida», — deb qo‘shimcha qilgan pavlodarlik ayol.

Pavlodar viloyati sog‘liqni saqlash boshqarmasi ham qizchaning ahvoli o‘ta og‘ir ekanini tasdiqladi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, 2023 yilda tug‘ilgan bola 21 oktyabr kuni shifoxonaga olib kelingan. U qabul bo‘limida ushlab turilmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri reanimatsiyaga yotqizilgan.

Qizcha sun’iy nafas oldirish apparatiga ulangan bo‘lib, unga intensiv terapiya muolajalari ko‘rsatilmoqda. Shuningdek, Ona va bola milliy ilmiy markazi hamda Milliy ilmiy kardiojarrohlik markazi mutaxassislari bilan teletibbiyot orqali maslahatlashuv o‘tkazilgan. Unda bemorni davolash taktikasi va keyingi tibbiy choralar kelishib olingan.

Stomatologiya klinikasi nima dedi?

Qizcha davolangan stomatologiya klinikasi yuz bergan voqea yuzasidan munosabat bildirib, bemorlar xavfsizligi va tibbiy xizmat sifati ular uchun ustuvor ahamiyatga ega ekanini ma’lum qildi.

«Barcha muolajalar tibbiy protokollarga qat’iy muvofiq ravishda o‘tkaziladi. Hozirda vaziyatning barcha obyektiv holatlari va sabablarini aniqlash uchun rasmiy tekshiruv olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlanmaguncha klinika xodimlarining aybi haqida xulosa chiqarishga hali erta», — deyiladi klinika bayonotida.

Klinika vakillari, shuningdek, noto‘g‘ri ma’lumot tarqatish va tuhmat uchun qonunchilikda javobgarlik belgilanganini eslatgan.

Viloyat sog‘liqni saqlash boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, hozirda huquq-tartibot idoralari hodisa tafsilotlarini o‘rganmoqda. Tekshiruv natijalari asosida voqeaga huquqiy baho beriladi. Shuningdek, boshqarma mazkur klinika davlat buyurtmasi doirasida tibbiy xizmatlar ko‘rsatishini ma’lum qilgan.

Pavlodarstomatologiyatibbiy xatolikQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandi12 avgust 12:53Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldi11 sentabr 01:00Komaga tushgani aytilgan Kim Chen In kutilmaganda ko‘rinish berdiKomaga tushgani aytilgan Kim Chen In kutilmaganda ko‘rinish berdi20 oktabr 14:50Onasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildiOnasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildi14 oktabr 18:4612 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiOddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi4 avgust 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi