Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Novosibirskda 29 sentyabr kuni 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi, ulardan biri og‘ir ahvolda reanimatsiyada.
- Huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuratura hodisaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.
- Qizning avval ham zo‘ravonlik qilgani haqidagi ma’lumotlar tasdiqlanmagan, u tibbiy muassasaga joylashtirilishi kutilmoqda.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 12 yoshli qiz ishtirokidagi voqea oqibatida ikki nafar bola shifoxonaga yetkazildi. Ulardan biri og‘ir ahvolda reanimatsiyada davolanmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodisaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.
Hodisa 29 sentyabr kuni Novosibirskning Leninskiy tumanidagi ko‘p qavatli uylardan biri hovlisida joylashgan bolalar maydonchasida sodir bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 12 yoshli qiz 2015 yilda tug‘ilgan bolaga tan jarohatlari yetkazgan. Shundan so‘ng 2022 yilda tug‘ilgan yana bir bola ham jabrlangan. Politsiya qiz shaxsini tezda aniqlab, uni qonuniy vakillari hamrohligida bo‘limga olib borgan.
Jabrlangan bolalardan biri reanimatsiyada
Hodisa oqibatida ikki bola tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan.
Mahalliy xabarlarga ko‘ra, 2015 yilda tug‘ilgan qiz shifoxonaga yotqizilgan va og‘ir ahvolda reanimatsiya bo‘limida davolanmoqda. Uning holati bo‘yicha shifokorlar zarur tibbiy yordamni ko‘rsatmoqda.
Ikkinchi bola ham tibbiy muassasaga olib borilgani haqida ma’lumotlar tarqalgan. Politsiya esa hodisaning barcha holatlarini aniqlash ishlarini olib bormoqda.
Hodisa bo‘yicha tekshiruv boshlandi
Novosibirsk viloyati prokuraturasi mazkur voqea yuzasidan tekshiruv boshlagan.
Tergov organlari esa hodisaning sabablari, ishtirokchilar o‘rtasida nima yuz bergani va voqeaga olib kelgan holatlarni aniqlamoqda. To‘plangan materiallar asosida keyingi huquqiy qaror qabul qilinishi kutilmoqda.
Ayni paytda voqeaga huquqiy baho berish jarayoni davom etmoqda. Shuning uchun tarqalayotgan dastlabki xabarlardagi barcha tafsilotlarni yakuniy va tasdiqlangan ma’lumot sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.
Qizning avval ham tibbiy yordam olgani aytilmoqda
Ayrim mahalliy nashrlar 12 yoshli qiz bundan avval ham qarindoshiga nisbatan zo‘ravonlik qilgani va keyin majburiy davolanishdan o‘tgani haqida xabar bergan. Biroq bu ma’lumotlar rasmiy tergov materiallari bilan to‘liq tasdiqlanmaguncha, ularni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish lozim.
Keyingi ma’lumotlarga ko‘ra, politsiya qiz tibbiy xodimlarga topshirilib, ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasaga joylashtirilishini bildirgan.
Eng muhim masala — jabrlangan bolalarning ahvoli
Hozirda jamoatchilik e’tibori, avvalo, jarohatlangan bolalarning sog‘lig‘i va hodisaning haqiqiy sabablarini aniqlashga qaratilgan.
Bu voqea bolalar xavfsizligi, ularning ruhiy holatini o‘z vaqtida baholash va xavfli vaziyatlarni barvaqt aniqlash masalalari qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Novosibirskdagi hodisa bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda. Voqeaning to‘liq sabablari va unga huquqiy baho rasmiy tekshiruv natijalari asosida ma’lum bo‘ladi.
Izohlar 0
…