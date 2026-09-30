Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi

·61·Dunyo
Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Novosibirskda 29 sentyabr kuni 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi, ulardan biri og‘ir ahvolda reanimatsiyada.
  • Huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuratura hodisaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.
  • Qizning avval ham zo‘ravonlik qilgani haqidagi ma’lumotlar tasdiqlanmagan, u tibbiy muassasaga joylashtirilishi kutilmoqda.

Rossiyaning Novosibirsk shahrida 12 yoshli qiz ishtirokidagi voqea oqibatida ikki nafar bola shifoxonaga yetkazildi. Ulardan biri og‘ir ahvolda reanimatsiyada davolanmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodisaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.

Hodisa 29 sentyabr kuni Novosibirskning Leninskiy tumanidagi ko‘p qavatli uylardan biri hovlisida joylashgan bolalar maydonchasida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 12 yoshli qiz 2015 yilda tug‘ilgan bolaga tan jarohatlari yetkazgan. Shundan so‘ng 2022 yilda tug‘ilgan yana bir bola ham jabrlangan. Politsiya qiz shaxsini tezda aniqlab, uni qonuniy vakillari hamrohligida bo‘limga olib borgan.

Jabrlangan bolalardan biri reanimatsiyada

Hodisa oqibatida ikki bola tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan.

Mahalliy xabarlarga ko‘ra, 2015 yilda tug‘ilgan qiz shifoxonaga yotqizilgan va og‘ir ahvolda reanimatsiya bo‘limida davolanmoqda. Uning holati bo‘yicha shifokorlar zarur tibbiy yordamni ko‘rsatmoqda.

Ikkinchi bola ham tibbiy muassasaga olib borilgani haqida ma’lumotlar tarqalgan. Politsiya esa hodisaning barcha holatlarini aniqlash ishlarini olib bormoqda.

Hodisa bo‘yicha tekshiruv boshlandi

Novosibirsk viloyati prokuraturasi mazkur voqea yuzasidan tekshiruv boshlagan.

Tergov organlari esa hodisaning sabablari, ishtirokchilar o‘rtasida nima yuz bergani va voqeaga olib kelgan holatlarni aniqlamoqda. To‘plangan materiallar asosida keyingi huquqiy qaror qabul qilinishi kutilmoqda.

Ayni paytda voqeaga huquqiy baho berish jarayoni davom etmoqda. Shuning uchun tarqalayotgan dastlabki xabarlardagi barcha tafsilotlarni yakuniy va tasdiqlangan ma’lumot sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.

Qizning avval ham tibbiy yordam olgani aytilmoqda

Ayrim mahalliy nashrlar 12 yoshli qiz bundan avval ham qarindoshiga nisbatan zo‘ravonlik qilgani va keyin majburiy davolanishdan o‘tgani haqida xabar bergan. Biroq bu ma’lumotlar rasmiy tergov materiallari bilan to‘liq tasdiqlanmaguncha, ularni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish lozim.

Keyingi ma’lumotlarga ko‘ra, politsiya qiz tibbiy xodimlarga topshirilib, ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasaga joylashtirilishini bildirgan.

Eng muhim masala — jabrlangan bolalarning ahvoli

Hozirda jamoatchilik e’tibori, avvalo, jarohatlangan bolalarning sog‘lig‘i va hodisaning haqiqiy sabablarini aniqlashga qaratilgan.

Bu voqea bolalar xavfsizligi, ularning ruhiy holatini o‘z vaqtida baholash va xavfli vaziyatlarni barvaqt aniqlash masalalari qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Novosibirskdagi hodisa bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda. Voqeaning to‘liq sabablari va unga huquqiy baho rasmiy tekshiruv natijalari asosida ma’lum bo‘ladi.

NovosibirskLeninskiy tumani12 yoshli qizjabrlangan bolalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin kortejini to‘xtatib, Novosibirsk aholisi bilan suhbatlashdi (video)Putin kortejini to‘xtatib, Novosibirsk aholisi bilan suhbatlashdi (video)13 avgust 17:04Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladi21 sentabr 16:0135 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi14 avgust 09:08Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldi31 iyul 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota