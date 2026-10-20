2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2025–2035 yillarda AQSHda muhandislik sohasidagi ish o‘rinlari soni 8 foizga ko‘payishi kutilmoqda, bu umumiy bandlik o‘sishidan ikki barobar tezdir.
- Eng ko‘p talab sanoat muhandisligiga (12 foiz, qariyb 45,4 mingta yangi ish o‘rni) bo‘ladi, shuningdek, mexanika (11 foiz) va elektr muhandisligi (10 foiz) ham yuqori o‘rinlarda turadi.
Sun’iy intellekt va avtomatlashtirish global mehnat bozorini tubdan o‘zgartirayotgan bir paytda, haqiqiy muhandislarga bo‘lgan ehtiyoj nafaqat saqlanib qolmoqda, balki rekord darajada o‘smoqda.
AQSH Mehnat statistikasi byurosi tomonidan e’lon qilingan 2025–2035 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli hisobotga ko‘ra, kelgusi o‘n yillikda muhandislik sohasidagi ish o‘rinlari soni 8 foizga ko‘payishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, shu davrda mamlakat bo‘yicha umumiy bandlik darajasi atigi 3,5 foizga o‘sadi. Demak, muhandislarga bo‘lgan talab umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichdan ikki barobardan ziyod tezroq bo‘ladi.
Eng tez o‘suvchi top-9 muhandislik sohasi
Hisobotda kelgusi yillarda yuqori talabga ega bo‘ladigan muhandislik tarmoqlari aniq foizlarda ko‘rsatib o‘tildi:
Sanoat muhandisligi — 12 foiz (Mutlaq yetakchi: qariyb 45,4 mingta yangi ish o‘rni yaratiladi);
Mexanika muhandisligi — 11 foiz;
Elektr muhandisligi — 10 foiz;
Kompyuter uskunalari muhandisligi — 9 foiz;
Aerokosmik muhandislik — 8 foiz;
Bioinjeneriya — 8 foiz;
Materiallar muhandisligi — 8 foiz;
Qishloq xo‘jaligi muhandisligi — 7 foiz;
Qurilish muhandisligi — 6 foiz.
Foizdagi ko‘rsatkich va haqiqiy ish o‘rinlari: Muhim farq
Mutaxassislar foizdagi yuqori o‘sish har doim ham avtomatik tarzda millionlab yangi bo‘sh ish o‘rinlari paydo bo‘lishini anglatmasligidan ogohlantiradi. Barchasi sohadagi mavjud mutaxassislarning umumiy bazasiga bog‘liq:
Qurilish muhandisligidagi 6 foiz: Bir qarashda past foizdek tuyulsa-da, soha ulkan bo‘lgani uchun bu taxminan 24,5 mingta yangi ish o‘rni demakdir;
Qishloq xo‘jaligidagi 7 foiz: Foiz ko‘rsatkichi yuqoriroq bo‘lsa-da, yo‘nalish nisbatan ixtisoslashgani sababli ushbu o‘sish amalda atigi 100 ta qo‘shimcha mutaxassisga bo‘lgan ehtiyojni bildiradi.
Umumiy mehnat bozorida kimlar birinchi o‘rinda?
Qayd etilishicha, butun mehnat bozori miqyosida eng tez o‘suvchi yo‘nalishlardan biri sifatida sog‘liqni saqlashdagi yordamchi xizmatlar qayd etilgan. Aholining qarishi va tibbiy xizmatlarga talab ortishi fonida ushbu tarmoqda bandlik 13,3 foizga oshishi prognoz qilinmoqda.
Mazkur hisob-kitoblar 2025–2035 yillarda AQSH bozorida ish o‘rinlari sonining sof o‘sish prognozi bo‘lib, kelgusida kasb tanlayotgan yoshlar va texnologiya ixlosmandlari uchun asosiy strategik yo‘nalishlarni belgilab beradi.
Izohlar 0
…