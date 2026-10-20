2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?

·83·Dunyo
2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2025–2035 yillarda AQSHda muhandislik sohasidagi ish o‘rinlari soni 8 foizga ko‘payishi kutilmoqda, bu umumiy bandlik o‘sishidan ikki barobar tezdir.
  • Eng ko‘p talab sanoat muhandisligiga (12 foiz, qariyb 45,4 mingta yangi ish o‘rni) bo‘ladi, shuningdek, mexanika (11 foiz) va elektr muhandisligi (10 foiz) ham yuqori o‘rinlarda turadi.

Sun’iy intellekt va avtomatlashtirish global mehnat bozorini tubdan o‘zgartirayotgan bir paytda, haqiqiy muhandislarga bo‘lgan ehtiyoj nafaqat saqlanib qolmoqda, balki rekord darajada o‘smoqda.

AQSH Mehnat statistikasi byurosi tomonidan e’lon qilingan 2025–2035 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli hisobotga ko‘ra, kelgusi o‘n yillikda muhandislik sohasidagi ish o‘rinlari soni 8 foizga ko‘payishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, shu davrda mamlakat bo‘yicha umumiy bandlik darajasi atigi 3,5 foizga o‘sadi. Demak, muhandislarga bo‘lgan talab umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichdan ikki barobardan ziyod tezroq bo‘ladi.

Eng tez o‘suvchi top-9 muhandislik sohasi

Hisobotda kelgusi yillarda yuqori talabga ega bo‘ladigan muhandislik tarmoqlari aniq foizlarda ko‘rsatib o‘tildi:

  • Sanoat muhandisligi — 12 foiz (Mutlaq yetakchi: qariyb 45,4 mingta yangi ish o‘rni yaratiladi);

  • Mexanika muhandisligi — 11 foiz;

  • Elektr muhandisligi — 10 foiz;

  • Kompyuter uskunalari muhandisligi — 9 foiz;

  • Aerokosmik muhandislik — 8 foiz;

  • Bioinjeneriya — 8 foiz;

  • Materiallar muhandisligi — 8 foiz;

  • Qishloq xo‘jaligi muhandisligi — 7 foiz;

  • Qurilish muhandisligi — 6 foiz.

2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?

Foizdagi ko‘rsatkich va haqiqiy ish o‘rinlari: Muhim farq

Mutaxassislar foizdagi yuqori o‘sish har doim ham avtomatik tarzda millionlab yangi bo‘sh ish o‘rinlari paydo bo‘lishini anglatmasligidan ogohlantiradi. Barchasi sohadagi mavjud mutaxassislarning umumiy bazasiga bog‘liq:

  • Qurilish muhandisligidagi 6 foiz: Bir qarashda past foizdek tuyulsa-da, soha ulkan bo‘lgani uchun bu taxminan 24,5 mingta yangi ish o‘rni demakdir;

  • Qishloq xo‘jaligidagi 7 foiz: Foiz ko‘rsatkichi yuqoriroq bo‘lsa-da, yo‘nalish nisbatan ixtisoslashgani sababli ushbu o‘sish amalda atigi 100 ta qo‘shimcha mutaxassisga bo‘lgan ehtiyojni bildiradi.

Umumiy mehnat bozorida kimlar birinchi o‘rinda?

Qayd etilishicha, butun mehnat bozori miqyosida eng tez o‘suvchi yo‘nalishlardan biri sifatida sog‘liqni saqlashdagi yordamchi xizmatlar qayd etilgan. Aholining qarishi va tibbiy xizmatlarga talab ortishi fonida ushbu tarmoqda bandlik 13,3 foizga oshishi prognoz qilinmoqda.

Mazkur hisob-kitoblar 2025–2035 yillarda AQSH bozorida ish o‘rinlari sonining sof o‘sish prognozi bo‘lib, kelgusida kasb tanlayotgan yoshlar va texnologiya ixlosmandlari uchun asosiy strategik yo‘nalishlarni belgilab beradi.

AQSH Mehnat statistikasi byurosiSanoat muhandisligiMexanika muhandisligiSun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Xitoy dunyodagi eng yirik dengiz aeroporti loyihasini namoyish etdiXitoy dunyodagi eng yirik dengiz aeroporti loyihasini namoyish etdi29 may 10:56Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibida8 iyul 00:01Navai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildiNavai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildiBugun 14:39Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?Bugun 11:49Xitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdiXitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdiBugun 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda