Xitoy “mis qiroli” umrbod qamoqqa hukm qilindi: yirik Maike imperiyasining qulashi

·1·Dunyo
Xitoy “mis qiroli” umrbod qamoqqa hukm qilindi: yirik Maike imperiyasining qulashi

Xitoyning yirik savdo giganti — Maike Metals International asoschisi va rahbari, bir paytlar mamlakatning «mis qiroli» deya ta’riflangan 61 yoshli tadbirkor Xe Szinbi shartnomaviy firibgarlik va poraxo‘rlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Bloomberg agentligi o‘z manbalariga tayanib xabar berdi.

Sian shahri sudining yopiq tarzda chiqargan qaroriga ko‘ra, kompaniya rahbariyatining qalloblik va noqonuniy moliyaviy xatti-harakatlari Xitoyning bir nechta yirik banklariga 1 milliard dollardan ortiq miqdorda to‘g‘ridan to‘g‘ri zarar ko‘rish xavfini tug‘dirgan. Milliarder tadbirkorning o‘zi sud hukmi ustidan shikoyat arizasi kiritgan.

8,7 ming dollardan boshlangan saltanat: Xitoy mis bozorining 25 foizi

Xe Szinbining biznes yo‘li zamonaviy Xitoy savdo-sanoat tarixidagi eng yorqin ko‘tarilishlardan biri bo‘lgan:

  • Ilk qadamlar: 1993 yilda Sian shahrida do‘stlari bilan bor-yo‘g‘i 50 ming yuan (o‘sha paytdagi kurs bo‘yicha taxminan 8,7 ming dollar) kredit olib, Maike savdo uyiga asos solgan;

  • Mis gigantiga aylanish: Dastlab elektrotexnika va mexanika mahsulotlari sotishdan boshlangan biznes tez orada metallolom, mis simlar va tozalangan mis savdosiga ixtisoslashdi;

  • Bozordagi monopol mavqe: O‘z rivojlanishining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan davrda Maike Metals butun Xitoy import qiladigan mis xomashyosining to‘rtdan bir qismini (25%) yolg‘iz o‘zi ta’minlagan.

Inqiroz zanjiri: Pandemiya, ko‘chmas mulk qulashi va metall garovi

Kompaniya faoliyatidagi xatarli moliyaviy sxemalar pandemiya davrida pand bera boshladi:

  • Xavfli kreditlash sxemasi: Maike kompaniyasi o‘z omborlarida saqlanayotgan va tashilayotgan ulkan mis zaxiralarini banklarga garovga qo‘yish orqali minglab milliard yuan kreditlar jalb qilgan;

  • Ko‘chmas mulk inqirozi: Savdodan tashqari, magnat mehmonxonalar va biznes markazlari qurilishiga ulkan investitsiyalar kiritgan edi. Biroq Xitoy ko‘chmas mulk bozoridagi bo‘hron bu mablag‘larni «muzlatib» qo‘ydi;

  • Pandemiya va narxlar tushishi: 2022 yilgi qat’iy kovid cheklovlari logistikani izdan chiqardi, jahon bozorida mis narxining keskin pasayishi esa kassa uzilishlari va qarzlarni qoplay olmaslikka olib keldi.

Hibs, bankrotlik va himoya tomonining pozitsiyasi

Imperiyaning yakuniy inqirozi va sud jarayoni quyidagicha rivojlandi:

  • Shov-shuvli g‘oyib bo‘lish: 2023 yilning oktyabr oyida kompaniya xodimlari rahbar bilan aloqani butkul yo‘qotdi, oradan ko‘p o‘tmay uning politsiya tomonidan hibsga olingani ayon bo‘ldi. Keyingi oyda Maike rasman bankrotlik e’lon qildi;

  • Advokatlarning vajlari: Sudda himoyachilar tadbirkorning firibgarlik maqsadi bo‘lmaganini, kompaniya o‘n yildan ortiq vaqt mobaynida banklar oldidagi majburiyatlarini muntazam bajarib kelganini ta’kidladi;

  • Banklarning xatosi: Himoya tomoniga ko‘ra, yuzaga kelgan ulkan bank yo‘qotishlarining asosiy sabablaridan biri kreditorlarning o‘zidagi xavf-xatarlarni baholash (risk-management) tizimi bo‘sh bo‘lgani bilan bog‘liq.

Maike Metals va Xe Szinbi ishining asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Asosiy ayblanuvchi

Xe Szinbi (Maike Metals asoschisi, 61 yoshda)

Sud hukmi

Umrbod ozodlikdan mahrum qilish (shikoyat berilgan)

Ayblovlar

Shartnomaviy firibgarlik, poraxo‘rlik va moliyaviy jinoyatlar

Banklarga yetkazilgan xavf

1 milliard dollardan ortiq

Kompaniya tashkil topgan yil

1993 yil (boshlang‘ich sarmoya — 8,7 ming dollar)

Tarixiy mavqei

Xitoy mis importining 25 foizini nazorat qilgan

Bankrotlik sanasi

2023 yil noyabr oyi

Xe Szinbining ishi Xitoyda pandemiya va ko‘chmas mulk bozori ortidan kelib chiqqan eng yirik moliyaviy jinoyatlardan biri sifatida global xomashyo bozorlari tarixida qolmoqda.

Xe SzinbiMaike Metals InternationalXitoy iqtisodiyotimis bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldiXitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldi18 oktabr 17:14O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota9 sentabr 15:16AQSH Maduro va uning rafiqasiga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surmoqdaAQSH Maduro va uning rafiqasiga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surmoqda8 oktabr 16:56«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!27 avgust 19:07AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi