Islom dini 2035 yilda dunyodagi eng yirik dinga aylanishi mumkin
Islom dini 2030-yillar o‘rtasiga kelib, dunyodagi eng ko‘p izdoshga ega din sifatida xristianlikni ortda qoldirishi mumkin. Bu haqda AQSHdagi nufuzli Pew Research Center tadqiqot markazi prognozlarida ma’lum qilingan.
Markaz hisob-kitoblariga ko‘ra, 2035 yilga borib musulmonlar soni 2,57 milliard kishiga yetishi kutilmoqda. Bu vaqtda xristianlar soni esa 2,52 milliard atrofida bo‘lishi taxmin qilingan.
Bashoratlarga ko‘ra, hozirgi demografik tendensiyalar saqlanib qolsa, 2070 yilga kelib musulmonlar soni 3,6 milliardga, xristianlar esa 3 milliardga yetadi. Natijada musulmonlar jahon aholisining 37 foizini, xristianlar esa taxminan 29 foizini tashkil qilishi mumkin.
Mutaxassislar bu o‘zgarishning asosiy sababini musulmonlar orasida tug‘ilish ko‘rsatkichi yuqoriligi bilan bog‘lamoqda.
Xususan, 2020–2025 yillarda musulmon ayollar orasida bir ayolga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha farzandlar soni 3,1 nafarni tashkil etgan. Xristianlarda bu ko‘rsatkich 2,5 nafar, boshqa diniy guruhlarda esa 1,6 nafarga teng bo‘lgan.
Taqqoslash uchun, aholi sonini uzoq muddatda barqaror saqlash uchun zarur bo‘lgan tug‘ilish darajasi har bir ayolga o‘rtacha 2,1 nafar farzandni tashkil etadi.
Shu tariqa, demografik jarayonlar davom etsa, kelgusi o‘n yilliklarda dunyodagi diniy manzara sezilarli darajada o‘zgarishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…