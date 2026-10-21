75 yoshli erkak sun’iy intellektdagi qiz uchun xotinidan ajrashmoqchi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda 75 yoshli Szyan ismli nafaqaxo‘r internetda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan virtual qizga ko‘ngil qo‘yib, ko‘p yillik turmush o‘rtog‘i bilan ajrashishga qaror qildi.
- Erkak virtual obrazga shu qadar bog‘lanib qolganki, u bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish uchun oilasini tark etmoqchi bo‘lgan.
- Vaziyatga aralashgan farzandlar otasiga qizning mavjud emasligini va u shunchaki kompyuter texnologiyasi ekanini tushuntirishga majbur bo‘lishdi.
Xitoyda 75 yoshli nafaqaxo‘r internetda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan qizga ko‘ngil qo‘yib, ko‘p yillik turmush o‘rtog‘idan ajrashishni so‘radi. Uning farzandlari esa vaziyatga aralashib, otasiga virtual obrazning aslida mavjud emasligini tushuntirishga majbur bo‘ldi.
Beijing Daily nashri xabar berishicha, Szyan ismli 75 yoshli erkak ijtimoiy tarmoqlarni ko‘zdan kechirayotganida sun’iy intellekt yordamida yaratilgan ayol obraziga duch kelgan. Raqamli texnologiyalardan xabardor inson uchun bu tasvirning sun’iy ekani sezilib tursa-da, Szyan uni shunchaki u bilan suhbatlashishni yoqtiradigan go‘zal qiz deb qabul qilgan.
Hatto qiz gapirayotganida uning lab harakatlari ovozga mos kelmasligi ham keksa erkakda shubha uyg‘otmagan. Vaqt o‘tishi bilan u virtual suhbatdoshiga shu qadar bog‘lanib qolganki, kunning eng yoqimli qismi telefon yonida o‘tirib, undan yangi xabarlar kelishini kutishga aylangan.
Qizdan keladigan xabarlar odatiy va bir xil mazmunda bo‘lsa-da, Szyan ularni intiqlik bilan kutgan. Bir kuni xotini uni telefondan haddan tashqari ko‘p foydalanayotgani uchun koyigan. Shundan so‘ng erkak bir necha o‘n yillik turmush o‘rtog‘iga ajrashmoqchi ekanini bildirgan. U virtual qizga ko‘proq vaqt ajratib, butun e’tiborini unga qaratishni istagan.
Farzandlari otasini haqiqatga qaytardi
Oxir-oqibat, Szyanning farzandlari vaziyatga aralashishga qaror qilgan. Ular otasiga sun’iy intellekt qanday ishlashini tushuntirib, u ko‘ngil qo‘ygan qiz haqiqiy inson emasligini, balki kompyuter texnologiyalari orqali yaratilgan virtual obraz ekanini anglatishgan.
Shundan keyingina nafaqaxo‘rning vaziyatga munosabati o‘zgarishiga imkon paydo bo‘lgan.
Biroq Xitoyda bunday holatlar kam uchramaydi. Ayniqsa, yolg‘iz yashayotgan, yaqinlari bilan kam muloqot qiladigan yoki harakatlanish imkoniyati cheklangan keksa insonlar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan ishonarli kontent ta’siriga ko‘proq tushib qolmoqda.
Sun’iy intellekt obrazlari keksalarning hissiyotlariga ta’sir qilmoqda
Bugungi kunda internetda turli ehtiyojlarga moslashtirilgan sun’iy intellekt obrazlarini uchratish mumkin. Ular orasida rasmiy kiyimdagi mutaxassislar, haqiqiy teleboshlovchilarga o‘xshash yangiliklar olib boruvchilar va yosh talabalar qiyofasidagi virtual personajlar ham bor.
Bunday obrazlar insonlarning turli hissiy ehtiyojlariga ta’sir ko‘rsatish uchun yaratiladi. Ularning ko‘pchiligi mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilishga mo‘ljallangan bo‘lib, keksa insonlar ayrim tovarlarning haqiqiyligi va foydasini tekshirmasdan sotib olishi mumkin.
Shu bilan birga, sun’iy intellekt orqali yaratilgan personajlardan muayyan g‘oyalarni targ‘ib qilish, odamlarning ishonchini qozonish va ularda virtual obrazlarga nisbatan kuchli hissiy bog‘liqlikni shakllantirish uchun ham foydalanilishi mumkin.
Mutaxassislar keksa qarindoshlari bor oilalarni ularning internetdan foydalanish odatlariga e’tiborli bo‘lishga chaqirmoqda. Ayniqsa, yaqinlari telefon yoki boshqa elektron qurilmalardan haddan tashqari ko‘p foydalanayotgan bo‘lsa, ular bilan muloqot qilish va internetdagi ma’lumotlarning ishonchliligini tekshirish muhim.
Sun’iy intellekt ta’lim, muloqot va kundalik vazifalarni bajarishda katta imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa-da, undan noto‘g‘ri foydalanish ishonuvchan va himoyaga muhtoj insonlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Izohlar 0
…