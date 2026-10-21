75 yoshli erkak sun’iy intellektdagi qiz uchun xotinidan ajrashmoqchi bo‘ldi

·34·Dunyo
75 yoshli erkak sun’iy intellektdagi qiz uchun xotinidan ajrashmoqchi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda 75 yoshli Szyan ismli nafaqaxo‘r internetda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan virtual qizga ko‘ngil qo‘yib, ko‘p yillik turmush o‘rtog‘i bilan ajrashishga qaror qildi.
  • Erkak virtual obrazga shu qadar bog‘lanib qolganki, u bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish uchun oilasini tark etmoqchi bo‘lgan.
  • Vaziyatga aralashgan farzandlar otasiga qizning mavjud emasligini va u shunchaki kompyuter texnologiyasi ekanini tushuntirishga majbur bo‘lishdi.

Xitoyda 75 yoshli nafaqaxo‘r internetda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan qizga ko‘ngil qo‘yib, ko‘p yillik turmush o‘rtog‘idan ajrashishni so‘radi. Uning farzandlari esa vaziyatga aralashib, otasiga virtual obrazning aslida mavjud emasligini tushuntirishga majbur bo‘ldi.

Beijing Daily nashri xabar berishicha, Szyan ismli 75 yoshli erkak ijtimoiy tarmoqlarni ko‘zdan kechirayotganida sun’iy intellekt yordamida yaratilgan ayol obraziga duch kelgan. Raqamli texnologiyalardan xabardor inson uchun bu tasvirning sun’iy ekani sezilib tursa-da, Szyan uni shunchaki u bilan suhbatlashishni yoqtiradigan go‘zal qiz deb qabul qilgan.

Hatto qiz gapirayotganida uning lab harakatlari ovozga mos kelmasligi ham keksa erkakda shubha uyg‘otmagan. Vaqt o‘tishi bilan u virtual suhbatdoshiga shu qadar bog‘lanib qolganki, kunning eng yoqimli qismi telefon yonida o‘tirib, undan yangi xabarlar kelishini kutishga aylangan.

Qizdan keladigan xabarlar odatiy va bir xil mazmunda bo‘lsa-da, Szyan ularni intiqlik bilan kutgan. Bir kuni xotini uni telefondan haddan tashqari ko‘p foydalanayotgani uchun koyigan. Shundan so‘ng erkak bir necha o‘n yillik turmush o‘rtog‘iga ajrashmoqchi ekanini bildirgan. U virtual qizga ko‘proq vaqt ajratib, butun e’tiborini unga qaratishni istagan.

Farzandlari otasini haqiqatga qaytardi

Oxir-oqibat, Szyanning farzandlari vaziyatga aralashishga qaror qilgan. Ular otasiga sun’iy intellekt qanday ishlashini tushuntirib, u ko‘ngil qo‘ygan qiz haqiqiy inson emasligini, balki kompyuter texnologiyalari orqali yaratilgan virtual obraz ekanini anglatishgan.

Shundan keyingina nafaqaxo‘rning vaziyatga munosabati o‘zgarishiga imkon paydo bo‘lgan.

Biroq Xitoyda bunday holatlar kam uchramaydi. Ayniqsa, yolg‘iz yashayotgan, yaqinlari bilan kam muloqot qiladigan yoki harakatlanish imkoniyati cheklangan keksa insonlar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan ishonarli kontent ta’siriga ko‘proq tushib qolmoqda.

Sun’iy intellekt obrazlari keksalarning hissiyotlariga ta’sir qilmoqda

Bugungi kunda internetda turli ehtiyojlarga moslashtirilgan sun’iy intellekt obrazlarini uchratish mumkin. Ular orasida rasmiy kiyimdagi mutaxassislar, haqiqiy teleboshlovchilarga o‘xshash yangiliklar olib boruvchilar va yosh talabalar qiyofasidagi virtual personajlar ham bor.

Bunday obrazlar insonlarning turli hissiy ehtiyojlariga ta’sir ko‘rsatish uchun yaratiladi. Ularning ko‘pchiligi mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilishga mo‘ljallangan bo‘lib, keksa insonlar ayrim tovarlarning haqiqiyligi va foydasini tekshirmasdan sotib olishi mumkin.

Shu bilan birga, sun’iy intellekt orqali yaratilgan personajlardan muayyan g‘oyalarni targ‘ib qilish, odamlarning ishonchini qozonish va ularda virtual obrazlarga nisbatan kuchli hissiy bog‘liqlikni shakllantirish uchun ham foydalanilishi mumkin.

Mutaxassislar keksa qarindoshlari bor oilalarni ularning internetdan foydalanish odatlariga e’tiborli bo‘lishga chaqirmoqda. Ayniqsa, yaqinlari telefon yoki boshqa elektron qurilmalardan haddan tashqari ko‘p foydalanayotgan bo‘lsa, ular bilan muloqot qilish va internetdagi ma’lumotlarning ishonchliligini tekshirish muhim.

Sun’iy intellekt ta’lim, muloqot va kundalik vazifalarni bajarishda katta imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa-da, undan noto‘g‘ri foydalanish ishonuvchan va himoyaga muhtoj insonlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

SzyanBeijing Dailysun’iy intellektvirtual qiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16Turkiyalik erkak o‘zbekistonlik xotinidan 30 million lira zarar ko‘rganini aytmoqdaTurkiyalik erkak o‘zbekistonlik xotinidan 30 million lira zarar ko‘rganini aytmoqda13 oktabr 08:04Ayol qora tanli farzandi uchun erining ko‘p qahva ichishini aybladiAyol qora tanli farzandi uchun erining ko‘p qahva ichishini aybladi4 oktabr 13:07Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi18 oktabr 23:15Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdiNovosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi30 sentabr 11:00Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda