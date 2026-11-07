AI yordamida bo‘ri suratini yaratgan erkak besh yilga qamalishi mumkin

·51·Dunyo
AI yordamida bo‘ri suratini yaratgan erkak besh yilga qamalishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyada sun'iy intellekt yordamida yaratilgan soxta bo'ri suratini tarqatgan 40 yoshli erkak besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi va 6,7 ming dollar jarimaga tortilishi mumkin.
  • Mazkur tasvir Tedjon hayvonot bog'idan qochib ketgan Neukgu ismli bo'rini qidirish ishlarini to'qqiz kungacha kechiktirib, shahar xavfsizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

Janubiy Koreyada sun’iy intellekt yordamida shahar ko‘chalarida kezib yurgan bo‘rining realistik suratini yaratib, uni internetga joylagan 40 yoshli erkak jiddiy jazoga tortilishi mumkin. Ushbu harakati uchun erkak besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi va 6,7 ming dollar miqdorida jarima to‘lashi ehtimoli bor.

Bugungi kunda sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida turli xil raqamli tasvirlarni yaratish millionlab insonlar uchun odatiy holga aylangan. Ayrim tasvirlar sun’iy ekani yaqqol ko‘rinib tursa, boshqalari esa haqiqiy fotosuratlardan deyarli farq qilmaydi. Biroq bunday imkoniyatlardan noto‘g‘ri foydalanish, hatto dastlab bezarar ko‘ringan ijodiy harakatlar ham jiddiy oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Bunga Janubiy Koreyada sodir bo‘lgan voqea yaqqol misol bo‘la oladi. Gap mamlakat markazida joylashgan Tedjon shahri ko‘chalarida yuribdi, deb tasvirlangan bo‘ri surati haqida ketmoqda.

Aslida, bir qarashda shahar ko‘chalarida yolg‘iz bo‘ri yurganini aks ettiruvchi tasvirni sun’iy intellekt orqali yaratish jinoyatdek ko‘rinmasligi mumkin. Ammo vaziyatning boshqa jihati bor edi: o‘sha paytda shaharda haqiqatan ham bo‘ri qidirilayotgandi.

8 aprel kuni Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalari Tedjon hayvonot bog‘idan Neukgu ismli bo‘ri qochib ketgani haqida xabar tarqatdi. Shundan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ushbu hayvon shahar ko‘chalarida ko‘ringani haqidagi xabarlar va uning surati sifatida taqdim etilgan tasvir ham paydo bo‘ldi. Biroq fotosurat deb qabul qilingan ushbu material aslida maxsus matnli so‘rov asosida sun’iy intellekt yordamida yaratilgan edi.

Janubiy Koreya rasmiylari mazkur soxta tasvir qidiruv ishlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatganini ma’lum qildi. Ularning ta’kidlashicha, «sun’iy intellekt yordamida o‘zgartirilgan bitta tasvir bo‘rini qo‘lga olish jarayonini to‘qqiz kungacha kechiktirgan». Shuningdek, politsiya xodimlari va o‘t o‘chiruvchilarning uzoq vaqt davomida qidiruv ishlariga jalb etilishi ularning jamoat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan asosiy vazifalarida ham jiddiy uzilishlarga olib kelgan.

Bo‘ri shahar ko‘chalarida yurishi va aholi uchun xavf tug‘dirishi mumkinligidan xavotirlangan mahalliy hokimiyat bir qator shoshilinch choralarni ko‘rishga majbur bo‘ldi. Xususan, Tedjon shahridagi boshlang‘ich maktablar vaqtincha yopildi, aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida maxsus favqulodda guruhlar ishga jalb qilindi.

Afsuski, ushbu keng ko‘lamli chora-tadbirlarga sabab bo‘lgan tasvir soxta ekani aniqlangan vaqtga kelib, vaziyat ancha murakkablashib ulgurgan edi. Politsiya xodimlari shaharning turli hududlarida qidiruv olib borishga ancha vaqt sarfladi.

Oxir-oqibat, Neukgu Tedjon shahrining chekka hududlaridan topildi. Agar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan soxta fotosurat tarqalmaganida, bo‘rini ancha ertaroq topish mumkin bo‘lar edi.

Hodisaga sabab bo‘lgan tasvir muallifi esa 40 yoshli mahalliy erkak bo‘lib chiqdi. U bo‘rining realistik suratini sun’iy intellekt yordamida yaratgani va uni internetga joylaganini tan oldi. Erkak o‘z harakatini shunchaki «ko‘ngilxushlik uchun» amalga oshirganini aytgan.

Biroq endi uning bu hazili jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Janubiy Koreya qonunchiligiga muvofiq, erkak besh yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi va 6 700 dollargacha jarima to‘lashi ehtimoli bor.

Mazkur voqea sun’iy intellekt orqali yaratilgan tasvirlar haqiqiy voqelik sifatida qabul qilinganda qanday jiddiy oqibatlar kelib chiqishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Janubiy KoreyaTedjonSun’iy intellektNeukgu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

The Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindiThe Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindi14 sentabr 11:02Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildi12 iyul 07:52Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadi29 iyun 23:25Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkin21 iyun 21:55Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchi15 iyun 06:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildi6 iyun 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi