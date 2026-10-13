24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?

·74·Dunyo
24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1994 yilda bedarak yo‘qolgan to‘rt yoshli qizini 24 yillik izlanishlardan so‘ng DNK tahlili orqali topgan Xitoylik Van Minsin o‘z orzusiga erishdi.
  • Qizini topish yo‘lida taksi haydovchisi bo‘lib ishlagan va 17 ming yo‘lovchidan yordam so‘ragan ota, nihoyat, qizi Kan Ing bilan uchrashdi.
  • Ushbu voqea ota mehrining kuchini va umidning qanchalik muhimligini ko‘rsatdi.

Xitoylik Van Minsinning to‘rt yoshli qizi 1994 yilda bedarak yo‘qolgan edi. Oradan 24 yil o‘tsa-da, ota uni topish umididan voz kechmadi. U qizini izlab ko‘chalarni kezdi, odamlardan yordam so‘radi va hatto taksi haydovchisi bo‘lib ishlashga qaror qildi. Nihoyat, uning uzoq yillik orzusi amalga oshdi — DNK tahlili yo‘qolgan qizi topilganini tasdiqladi.

Qiz meva rastasi yonida g‘oyib bo‘ldi

1994 yil 8 yanvar kuni Van va uning rafiqasi Xitoyning Sichuan viloyatidagi Chendu shahrida meva sotish bilan shug‘ullanayotgan edi. Ularning to‘rt yoshli qizi Van Sifen yaqin atrofda o‘ynab yurgandi. Ota-ona uni qisqa vaqtga ko‘zdan qochirib qo‘yishdi, ammo shu vaqt ichida qiz g‘oyib bo‘ldi.

Ular butun kun davomida ko‘chalarni aylanib, odamlardan qizini ko‘rgan-ko‘rmaganini so‘rashdi. Tungi soat birlarda uyga qaytishga majbur bo‘lgan ota-ona ko‘z yoshlarini to‘xtata olmadi.

Ertasi kuni ular politsiyaga murojaat qilishdi, bolalarni himoya qilish tashkilotlaridan ma’lumot so‘rashdi, gazetalarda e’lon berishdi va bedarak yo‘qolganlar bazasini muntazam tekshirib borishdi. Biroq hech qanday natija bo‘lmadi.

Keyinchalik oilada yana bir qiz dunyoga keldi, ammo ota-ona katta farzandini izlashni to‘xtatmadi. Vanning qo‘lida Sifenning surati bo‘lmagani uchun u kichik qizining rasmidan foydalanib, ko‘chalarda odamlardan yordam so‘radi. Ikki qiz bir-biriga juda o‘xshardi.

Qizini topish uchun 17 ming yo‘lovchidan so‘radi

Yig‘layotgan osiyolik oila, ikki ayol va ikki bola uyda birga o‘tiribdi.

2015 yilda Van Minsin qizini topish imkoniyatini oshirish maqsadida Didi Chuxing platformasida taksi haydovchisi bo‘lib ishlay boshladi. U taksisining orqa oynasiga qizining surati va u haqida ma’lumot so‘ralgan yozuvni joylashtirdi. Shuningdek, har bir yo‘lovchiga Sifen haqidagi ma’lumotlar yozilgan kartochkalarni tarqatdi.

Vanning hisob-kitoblariga ko‘ra, u ikki yarim yil davomida taxminan 17 ming nafar yo‘lovchidan qizi haqida so‘ragan.

2017 yilda yo‘lovchilardan biri uning hikoyasini ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qildi. Voqea tezda ommalashib, milliy gazetalar va telekanallar e’tiborini tortdi. Van esa bu imkoniyat qizini topishga yordam berishidan umid qildi.

«Eng katta orzuim — bir kuni qizim mashinamga o‘tirib, “Dada!” deb chaqirishidir», — degan edi u jurnalistlarga.

Qizi bilan qayta uchrashsa, unga nima deyishi haqida so‘ralganda, Van ko‘z yoshlarini yashira olmadi.

«Kechir, qizim. Dadang ota sifatidagi mas’uliyatini bajara olmadi», — dedi u.

Internetdagi fotorobot qiziga yetib bordi

Vanning hikoyasi millionlab xitoyliklarni ta’sirlantirdi. Mashhur CCTV telekanali boshlovchisi Ni Pin ham unga yordam berishga qaror qildi. U taxminan 32 ming dollarlik qadrli rasmlaridan birini sotib, qizini topishga ko‘maklashgan insonga pulni berishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, Vanni «Waiting For Me» ko‘rsatuviga taklif qildi.

Ommaviy axborot vositalaridagi keng yoritish natijasida politsiyaning fotorobot mutaxassisi Sifenning voyaga yetganidagi ehtimoliy qiyofasini chizib berdi. Internetda minglab marta tarqalgan ushbu rasm Xitoyning Szilin viloyatida yashovchi Kan Ingga ham yetib bordi.

Rasmni ko‘rgan ayol o‘zining unga juda o‘xshashligidan hayratga tushdi. 2018 yil boshida u Van bilan bog‘landi. Suhbat davomida ular Kan Ingning peshonasida kichik chandiq borligi va yig‘laganda ko‘ngli aynishi kabi g‘ayrioddiy o‘xshashliklarni ham aniqlashdi.

Shunga qaramay, Van ortiqcha umidlanishdan qo‘rqardi. Avval ham politsiya bir necha marta ehtimoliy mosliklar haqida xabar bergan, ammo DNK tahlillari har safar salbiy natija ko‘rsatgan edi.

24 yillik kutilgan uchrashuv

Divanda guldasta bilan o‘tirgan katta osiyolik oila a'zolari.

2018 yil 1 aprel kuni — hazil kunida Van Minsin nihoyat u 24 yildan beri kutayotgan xabarni eshitdi. DNK tahlili Kan Ing uning bedarak yo‘qolgan qizi Van Sifen ekanini tasdiqladi. Qiz Chenduga borib, haqiqiy oilasi bilan qayta uchrashishi kerak edi.

«So‘nggi 24 yil davomida qanchalik ko‘p umid, umidsizlik va tushkunlikni boshdan kechirganimizni so‘z bilan ifodalay olmayman. Endi, nihoyat, yana uchrashishimiz mumkin», — dedi Van «Beijing Youth Daily» nashriga.

Biroq Sifenning qanday qilib oilasidan ajralib qolgani hanuzgacha noma’lum. Ma’lumotlarga ko‘ra, Kan Ing o‘zining haqiqiy ota-onasidan atigi 20 kilometr uzoqlikdagi shaharchada ulg‘aygan. Uning qanday sharoitda oilasidan ayrilgani haqida hozircha batafsil ma’lumot yo‘q.

Van Minsinning 24 yillik izlanishlari ota mehri va umidning kuchini namoyon etdi. Shuncha yillik ayriliqdan so‘ng ota va qizga yana bir oila bo‘lib yashash imkoniyati tug‘ildi.

Van MinsinVan SifenDNK tahliliDidi Chuxing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi5 sentabr 00:25Irkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordiIrkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordi6 oktabr 16:14Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindiUch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi7 oktabr 20:0034 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi21 avgust 13:30Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekan17 iyul 18:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda