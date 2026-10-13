24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1994 yilda bedarak yo‘qolgan to‘rt yoshli qizini 24 yillik izlanishlardan so‘ng DNK tahlili orqali topgan Xitoylik Van Minsin o‘z orzusiga erishdi.
- Qizini topish yo‘lida taksi haydovchisi bo‘lib ishlagan va 17 ming yo‘lovchidan yordam so‘ragan ota, nihoyat, qizi Kan Ing bilan uchrashdi.
- Ushbu voqea ota mehrining kuchini va umidning qanchalik muhimligini ko‘rsatdi.
Xitoylik Van Minsinning to‘rt yoshli qizi 1994 yilda bedarak yo‘qolgan edi. Oradan 24 yil o‘tsa-da, ota uni topish umididan voz kechmadi. U qizini izlab ko‘chalarni kezdi, odamlardan yordam so‘radi va hatto taksi haydovchisi bo‘lib ishlashga qaror qildi. Nihoyat, uning uzoq yillik orzusi amalga oshdi — DNK tahlili yo‘qolgan qizi topilganini tasdiqladi.
Qiz meva rastasi yonida g‘oyib bo‘ldi
1994 yil 8 yanvar kuni Van va uning rafiqasi Xitoyning Sichuan viloyatidagi Chendu shahrida meva sotish bilan shug‘ullanayotgan edi. Ularning to‘rt yoshli qizi Van Sifen yaqin atrofda o‘ynab yurgandi. Ota-ona uni qisqa vaqtga ko‘zdan qochirib qo‘yishdi, ammo shu vaqt ichida qiz g‘oyib bo‘ldi.
Ular butun kun davomida ko‘chalarni aylanib, odamlardan qizini ko‘rgan-ko‘rmaganini so‘rashdi. Tungi soat birlarda uyga qaytishga majbur bo‘lgan ota-ona ko‘z yoshlarini to‘xtata olmadi.
Ertasi kuni ular politsiyaga murojaat qilishdi, bolalarni himoya qilish tashkilotlaridan ma’lumot so‘rashdi, gazetalarda e’lon berishdi va bedarak yo‘qolganlar bazasini muntazam tekshirib borishdi. Biroq hech qanday natija bo‘lmadi.
Keyinchalik oilada yana bir qiz dunyoga keldi, ammo ota-ona katta farzandini izlashni to‘xtatmadi. Vanning qo‘lida Sifenning surati bo‘lmagani uchun u kichik qizining rasmidan foydalanib, ko‘chalarda odamlardan yordam so‘radi. Ikki qiz bir-biriga juda o‘xshardi.
Qizini topish uchun 17 ming yo‘lovchidan so‘radi
2015 yilda Van Minsin qizini topish imkoniyatini oshirish maqsadida Didi Chuxing platformasida taksi haydovchisi bo‘lib ishlay boshladi. U taksisining orqa oynasiga qizining surati va u haqida ma’lumot so‘ralgan yozuvni joylashtirdi. Shuningdek, har bir yo‘lovchiga Sifen haqidagi ma’lumotlar yozilgan kartochkalarni tarqatdi.
Vanning hisob-kitoblariga ko‘ra, u ikki yarim yil davomida taxminan 17 ming nafar yo‘lovchidan qizi haqida so‘ragan.
2017 yilda yo‘lovchilardan biri uning hikoyasini ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qildi. Voqea tezda ommalashib, milliy gazetalar va telekanallar e’tiborini tortdi. Van esa bu imkoniyat qizini topishga yordam berishidan umid qildi.
«Eng katta orzuim — bir kuni qizim mashinamga o‘tirib, “Dada!” deb chaqirishidir», — degan edi u jurnalistlarga.
Qizi bilan qayta uchrashsa, unga nima deyishi haqida so‘ralganda, Van ko‘z yoshlarini yashira olmadi.
«Kechir, qizim. Dadang ota sifatidagi mas’uliyatini bajara olmadi», — dedi u.
Internetdagi fotorobot qiziga yetib bordi
Vanning hikoyasi millionlab xitoyliklarni ta’sirlantirdi. Mashhur CCTV telekanali boshlovchisi Ni Pin ham unga yordam berishga qaror qildi. U taxminan 32 ming dollarlik qadrli rasmlaridan birini sotib, qizini topishga ko‘maklashgan insonga pulni berishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, Vanni «Waiting For Me» ko‘rsatuviga taklif qildi.
Ommaviy axborot vositalaridagi keng yoritish natijasida politsiyaning fotorobot mutaxassisi Sifenning voyaga yetganidagi ehtimoliy qiyofasini chizib berdi. Internetda minglab marta tarqalgan ushbu rasm Xitoyning Szilin viloyatida yashovchi Kan Ingga ham yetib bordi.
Rasmni ko‘rgan ayol o‘zining unga juda o‘xshashligidan hayratga tushdi. 2018 yil boshida u Van bilan bog‘landi. Suhbat davomida ular Kan Ingning peshonasida kichik chandiq borligi va yig‘laganda ko‘ngli aynishi kabi g‘ayrioddiy o‘xshashliklarni ham aniqlashdi.
Shunga qaramay, Van ortiqcha umidlanishdan qo‘rqardi. Avval ham politsiya bir necha marta ehtimoliy mosliklar haqida xabar bergan, ammo DNK tahlillari har safar salbiy natija ko‘rsatgan edi.
24 yillik kutilgan uchrashuv
2018 yil 1 aprel kuni — hazil kunida Van Minsin nihoyat u 24 yildan beri kutayotgan xabarni eshitdi. DNK tahlili Kan Ing uning bedarak yo‘qolgan qizi Van Sifen ekanini tasdiqladi. Qiz Chenduga borib, haqiqiy oilasi bilan qayta uchrashishi kerak edi.
«So‘nggi 24 yil davomida qanchalik ko‘p umid, umidsizlik va tushkunlikni boshdan kechirganimizni so‘z bilan ifodalay olmayman. Endi, nihoyat, yana uchrashishimiz mumkin», — dedi Van «Beijing Youth Daily» nashriga.
Biroq Sifenning qanday qilib oilasidan ajralib qolgani hanuzgacha noma’lum. Ma’lumotlarga ko‘ra, Kan Ing o‘zining haqiqiy ota-onasidan atigi 20 kilometr uzoqlikdagi shaharchada ulg‘aygan. Uning qanday sharoitda oilasidan ayrilgani haqida hozircha batafsil ma’lumot yo‘q.
Van Minsinning 24 yillik izlanishlari ota mehri va umidning kuchini namoyon etdi. Shuncha yillik ayriliqdan so‘ng ota va qizga yana bir oila bo‘lib yashash imkoniyati tug‘ildi.
Izohlar 0
…