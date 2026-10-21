Afg‘onistonda 58 nafar farzandi bor ota oilasini boqishda qiynalmoqda

·170·Dunyo
Afg‘onistonda 58 nafar farzandi bor ota oilasini boqishda qiynalmoqda

Afg‘onistonning Uruzgon viloyatida yashovchi Muhammad Sodiq to‘rt nafar xotinidan 58 nafar farzand ko‘rgan. Biroq katta oilani moddiy ta’minlash, bolalarini oziq-ovqat bilan ta’minlash va ularning ta’lim olishi uchun sharoit yaratish unga oson bo‘lmayapti.

BBC xabariga ko‘ra, 57 yoshli Muhammad Sodiq avtomobil savdosi bilan shug‘ullanuvchi korxonada ishlaydi. Uning aytishicha, mashina sotilganda taxminan 1 000 afg‘oniy daromad oladi. Bu esa katta oilaning barcha ehtiyojlarini qoplash uchun yetarli emas. Shu sababli ayrim farzandlari ham oilaga yordam berish uchun qog‘oz va plastmassa yig‘adi.

Oilada odatda kuniga ikki mahal ovqat tayyorlanadi. Yashash sharoitlari ham ancha og‘ir: ba’zan olti-yetti kishi bitta yupqa ko‘rpa ostida uxlashiga to‘g‘ri keladi.

Loy va toshli g‘orda turli xil ro‘zg‘or buyumlari va qoplar tutun ichida yotibdi.

Muhammad Sodiq farzandlarining barchasiga ta’lim berishga harakat qilganini, ammo buning uchun ham mablag‘ yetishmasligini aytgan. U bolalarining ismlarini doim ham eslay olmasligi sababli ularni ko‘pincha shunchaki «o‘g‘lim» yoki «bolam» deb chaqirishini bildirgan.

Otaning aytishicha, u ko‘p farzandli bo‘lishni diniy e’tiqodi bilan bog‘laydi. Hozirda esa uning asosiy istagi — farzandlarining ta’lim olishi va oilasida oziq-ovqat yetarli bo‘lishi. Shu bois u hukumat, xayriya tashkilotlari va tadbirkorlardan yordam so‘ragan.

Eshiklari matolar bilan to‘silgan qadimiy loydan yasalgan uylar qatori.
Muhammad SodiqUruzgon viloyatiAfg‘onistonbala ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiTolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandi9 iyun 19:16Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Afg‘onistonda ochlik sabab oilalar qizlarini sotishga majbur bo‘lmoqdaAfg‘onistonda ochlik sabab oilalar qizlarini sotishga majbur bo‘lmoqda21 may 17:35Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi13 avgust 09:01“Qizimni sotsam, oilamni to‘rt yil boqaman”— afg‘onistonlik ota“Qizimni sotsam, oilamni to‘rt yil boqaman”— afg‘onistonlik ota21 may 16:34Afg‘onistonda ota qizini atrofdagilarga 10 yil mobaynida o‘g‘il bola sifatida tanishtirdiAfg‘onistonda ota qizini atrofdagilarga 10 yil mobaynida o‘g‘il bola sifatida tanishtirdi7 avgust 05:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda