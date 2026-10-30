Bug‘doy va paxta foyda bermadi: Afg‘on dehqonlarini taqiqni buzishga nima majbur qilyapti?

·103·Dunyo
Bug‘doy va paxta foyda bermadi: Afg‘on dehqonlarini taqiqni buzishga nima majbur qilyapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Afg‘onistonda 2026 yilda ko‘knori ekilgan maydonlar 43 000 gektarga yetib, opium ishlab chiqarish hajmi 1 500 tonnani tashkil etdi.
  • BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (UNODC) ma'lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan mos ravishda 330 va 400 foizga o‘sgan.
  • Dehqonlarning taqiqqa qaramay ushbu ekinni tanlashiga qurg‘oqchilik, bug‘doy va paxtadan olinadigan daromadning kamligi hamda muqobil ish o‘rinlarining yo‘qligi sabab bo‘lmoqda.

Afg‘onistonda ko‘knori (afyun maki) yetishtirish va noqonuniy opium ishlab chiqarish hajmi keskin sur’atda oshdi. «Afghanistan International» nashri xabariga ko‘ra, BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (UNODC) tomonidan 2026 yil oktyabr oyida e’lon qilingan hisobotda mazkur yo‘nalishda so‘nggi yillardagi eng yuqori o‘sish sur’atlari qayd etilgan.

Bunga asosiy sabab sifatida afg‘on dehqonlarining og‘ir iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelgani, muqobil daromad manbalarining mavjud emasligi hamda qurg‘oqchilik tufayli an’anaviy qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan foyda olishning imkonsiz bo‘lib qolgani ko‘rsatilmoqda.

Hayratlanarli raqamlar: 43 ming gektar va 1500 tonna opium

BMT boshqarmasi taqdim etgan tahliliy ma’lumotlarda vaziyat quyidagicha baholangan:

  • Maydonlarning keskin kengayishi: 2026 yilda Afg‘onistonda ko‘knori ekilgan maydonlar qariyb 43 000 gektarga yetgan. Bu 2025 yildagi ko‘rsatkich (taxminan 10 000 gektar) bilan solishtirganda naqd 330 foizlik o‘sishni anglatadi;

  • Ishlab chiqarishning 5 barobar oshishi: Opium tayyorlash hajmi o‘tgan yilgi 300 tonnadan qariyb 1 500 tonnagacha yetgan bo‘lib, o‘sish 400 foizni tashkil etmoqda;

  • Taqiqdan keyingi ilk to‘lqin: Hozirgi ko‘rsatkichlar 2022 yilda «Tolibon» tomonidan joriy etilgan rasmiy taqiqqacha bo‘lgan davrdan (o‘shanda maydon 232 000 gektarni tashkil etgan) past bo‘lsa-da, bu taqiq joriy qilingandan beri kuzatilgan eng birinchi jiddiy va ulkan sakrash hisoblanadi.

Dehqonlarni bu qadamga nima majbur qilmoqda?

UNODC ijroiya direktori Monika Jumaning ta’kidlashicha, qashshoq dehqonlarda oilasini boqish uchun boshqa qonuniy va barqaror daromad manbasi yo‘q ekan, bunday noqonuniy ekinlarning oldini olish nihoyatda murakkab bo‘lib qolaveradi:

  • Qonuniy ekinlarning zarar keltirishi: Fermerlar bilan o‘tkazilgan suhbatlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bug‘doy yetishtirishdan olingan daromad qilingan xarajatlarni zo‘rg‘a qoplaydi. Paxta narxi esa ayrim hududlarda qariyb uch baravargacha arzonlab ketgan;

  • Oilalardagi ochlik xavfi: Dehqonlarning so‘zlariga ko‘ra, avvallari bir mavsumgi ko‘knori hosili butun oilani yil davomida to‘liq ta’minlashga yetgan bo‘lsa, hozir qonuniy mahsulotlardan olinayotgan arzimas daromad hatto farzandlarning to‘yib ovqatlanishiga ham yetmay qolgan;

  • Qurg‘oqchilik va suv tanqisligi: Mamlakat aholisining yarmidan ortig‘i tizimli suvsizlik va qurg‘oqchilikdan aziyat chekmoqda. Bundan tashqari, millionlab qochqinlarning vataniga qaytarilishi cheklangan resurslar va ish o‘rinlari uchun raqobatni kuchaytirib, dehqonlarni tez va qimmat daromad beradigan ko‘knori ekishga undamoqda;

  • Qimmatbaho hosil: Hozirda opium narxi 1 kilogramm uchun o‘tgan yilgi 570 dollardan 500 dollargacha pasaygan bo‘lsa-da, bu baribir taqiqqacha bo‘lgan davrdagi narxdan (100 dollardan kam) besh baravar qimmat hisoblanadi.

Tekshiruvlardan yashirinish va rasmiy reaksiya

Taqiq sharoitida jazoga tortilmaslik uchun dehqonlar turli pardozlash va yashirin usullardan foydalanmoqda: ular kichik ko‘knori paykallarini bo‘yi baland g‘allazorlar ichiga, tomorqalarning ko‘zdan pana joylariga ekmoqda hamda reydlardan qochish uchun ekish vaqtlarini sun’iy ravishda o‘zgartirmoqda.

O‘z navbatida, «Tolibon» rasmiy vakillari BMT hisobotidagi raqamlarni rad etib, haqiqiy ekish maydonlari ko‘rsatilganidan ikki baravar kamligini bildirgan. Hukumat vakillari ko‘knorizorlarni yo‘q qilish bo‘yicha maxsus reydlar davom etayotganini ta’kidlab, dehqonlarga boshqa muqobil tirikchilik manbalarini yaratish uchun xalqaro hamjamiyatning moliyaviy ko‘magi zarurligini qayd etgan.

Afg‘onistondagi chuqur iqtisodiy va iqlim inqirozi noqonuniy giyohvandlik vositalari yetishtirilishiga qayta turtki berib, mintaqaviy xavfsizlik uchun yangi xavotirli signallarni keltirib chiqarmoqda.

Afg‘onistonTolibonUNODCko‘knori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?6 oktabr 07:14Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?17 avgust 13:50Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldi15 avgust 11:20Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi13 avgust 09:01Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdi29 iyun 14:29Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqda29 iyun 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda