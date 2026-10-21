Ilon Maskdan ulkan sovg‘a: AQSH bolalariga SpaceX aksiyalari beriladimi?

·68·Dunyo
Ilon Maskdan ulkan sovg‘a: AQSH bolalariga SpaceX aksiyalari beriladimi?

Dunyoning eng boy insonlaridan biri Ilon Mask AQSHdagi har bir bolaga SpaceX kompaniyasining bittadan aksiyasini sovg‘a qilish rejasini ma’lum qilgani aytilmoqda. Milliarder ushbu tashabbusni 2027 yilda amalga oshirishni ko‘zlayotgani haqida xabarlar tarqaldi.

AQSH Aholini ro‘yxatga olish byurosi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda 72 millionga yaqin bola istiqomat qiladi. Agar ularning har biriga bittadan aksiya berilsa, sovg‘a oluvchilar soni o‘n millionlab kishini tashkil etishi mumkin.

Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, SpaceX'ning bir dona aksiyasi 146 dollarga baholangan. Shu narx asosida hisoblanganda, 72 millionta aksiyaning umumiy qiymati qariyb 10,5 milliard dollarni tashkil etadi.

Biroq bu tashabbusga oid muhim jihatlar — bolalarning yoshi bo‘yicha mezonlar, aksiyalarni taqsimlash tartibi va rejaning rasmiy tasdiqlangani — qo‘shimcha tekshiruvni talab qiladi. Shu sababli hozircha xabarni amalga oshirilishi aniq bo‘lgan xayriya sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.

Ilon MaskSpaceXSpaceX aksiyalariAQSH bola dasturi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)16 oktabr 12:22Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadiSpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi2 oktabr 12:52Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi