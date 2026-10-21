Ilon Maskdan ulkan sovg‘a: AQSH bolalariga SpaceX aksiyalari beriladimi?
Dunyoning eng boy insonlaridan biri Ilon Mask AQSHdagi har bir bolaga SpaceX kompaniyasining bittadan aksiyasini sovg‘a qilish rejasini ma’lum qilgani aytilmoqda. Milliarder ushbu tashabbusni 2027 yilda amalga oshirishni ko‘zlayotgani haqida xabarlar tarqaldi.
AQSH Aholini ro‘yxatga olish byurosi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda 72 millionga yaqin bola istiqomat qiladi. Agar ularning har biriga bittadan aksiya berilsa, sovg‘a oluvchilar soni o‘n millionlab kishini tashkil etishi mumkin.
Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, SpaceX'ning bir dona aksiyasi 146 dollarga baholangan. Shu narx asosida hisoblanganda, 72 millionta aksiyaning umumiy qiymati qariyb 10,5 milliard dollarni tashkil etadi.
Biroq bu tashabbusga oid muhim jihatlar — bolalarning yoshi bo‘yicha mezonlar, aksiyalarni taqsimlash tartibi va rejaning rasmiy tasdiqlangani — qo‘shimcha tekshiruvni talab qiladi. Shu sababli hozircha xabarni amalga oshirilishi aniq bo‘lgan xayriya sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.
Izohlar 0
…