Ilon Maskning ulug‘vor rejasi yana kechiktirildi: Starship sinovida nima sodir bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi Starship raketa tizimining 15-chi sinov parvozini amalga oshirdi, biroq raketaning har ikki qismini start maydonchasiga qaytarish rejasi to‘liq bajarilmadi.
- 14 noyabr kuni Texasdagi kosmodromdan uchirilgan Super Heavy kuchaytirgichi texnik nosozlik sababli Meksika qo‘ltig‘iga suvga qo‘ndirildi.
Amerikaning xususiy aerokosmik kompaniyasi SpaceX Starship raketa tizimining 15-chi sinov parvozini amalga oshirdi. Biroq kompaniya bu safar o‘z oldiga qo‘ygan eng ulkan maqsadlardan biri — raketaning har ikki qismini ham start maydonchasiga qaytarish rejasini to‘liq bajara olmadi.
Texnik nosozlik va raketaning birinchi bosqichi taqdiri
Joriy yilning 14 noyabr kuniga o‘tar kechasi Texas shtatidagi kosmodromdan Starship navbatdagi marta osmonga ko‘tarildi. Kompaniya rahbari Ilon Mask avvalroq bu safar Super Heavy kuchaytirgichini ham, yuqoridagi Starship kemasini ham muvaffaqiyatli tarzda start maydoniga qaytarish rejalashtirilganini ma’lum qilgan edi.
Ammo parvoz vaqtida yuzaga kelgan texnik nosozliklar rejani o‘zgartirishga majbur qildi. Translyatsiya vaqtida sharhlovchi quyidagilarni ma’lum qildi:
«Shunga o‘xshaydiki, endi kuchaytirgich suvga qo‘ndiriladi va ushlab qolish uchun qaytib kelmaydi», — dedi sharhlovchi.
Natijada, yuzaga kelgan muammolar tufayli Super Heavy kuchaytirgichi start maydoniga qaytib kela olmadi va Meksika qo‘ltig‘iga suvga qo‘ndirildi.
Sinov ko‘rsatkichlari va parametrlar
Ma’lumotlar
Sinov raqami
Starship 15-chi sinov parvozi
O‘tkazilgan sana
14 noyabr
Start joyi
Janubiy Texas kosmodromi
Birinchi bosqich taqdiri
Texnik nosozlik sababli Meksika qo‘ltig‘iga qo‘ndirildi
Starship kemasining parvozi davom etmoqda
Garchi raketani qaytarish rejasi to‘liq amalga oshmagan bo‘lsa-da, yuqori qismdagi Starship kemasi koinotdagi parvozini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Rejaga ko‘ra, kema Yer atrofida 14 ga yaqin aylanishni amalga oshirishi va past orbitaga 26 ta Starlink sun’iy yo‘ldoshini olib chiqishi lozim.
Eslatib o‘tamiz, Starship insoniyat tarixidagi eng yirik va to‘liq ko‘p martalik foydalaniladigan transport tizimi sifatida loyihalashtirilgan. Uning umumiy balandligi qariyb 124 metrni, og‘irligi esa 5 ming tonnani tashkil etadi. Tizim 33 ta dvigatel bilan jihozlangan Super Heavy kuchaytirgichi va Starship nomli transport kemasidan iborat.
Sizningcha, SpaceX yaqin kelajakda Starship raketasini to‘liq qayta ishlaydigan va xavfsiz tizimga aylantira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…