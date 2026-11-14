Ilon Maskning ulug‘vor rejasi yana kechiktirildi: Starship sinovida nima sodir bo‘ldi?

1 daqiqa o'qish42
Ilon Maskning ulug‘vor rejasi yana kechiktirildi: Starship sinovida nima sodir bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi Starship raketa tizimining 15-chi sinov parvozini amalga oshirdi, biroq raketaning har ikki qismini start maydonchasiga qaytarish rejasi to‘liq bajarilmadi.
  • 14 noyabr kuni Texasdagi kosmodromdan uchirilgan Super Heavy kuchaytirgichi texnik nosozlik sababli Meksika qo‘ltig‘iga suvga qo‘ndirildi.

Amerikaning xususiy aerokosmik kompaniyasi SpaceX Starship raketa tizimining 15-chi sinov parvozini amalga oshirdi. Biroq kompaniya bu safar o‘z oldiga qo‘ygan eng ulkan maqsadlardan biri — raketaning har ikki qismini ham start maydonchasiga qaytarish rejasini to‘liq bajara olmadi.

Texnik nosozlik va raketaning birinchi bosqichi taqdiri

Joriy yilning 14 noyabr kuniga o‘tar kechasi Texas shtatidagi kosmodromdan Starship navbatdagi marta osmonga ko‘tarildi. Kompaniya rahbari Ilon Mask avvalroq bu safar Super Heavy kuchaytirgichini ham, yuqoridagi Starship kemasini ham muvaffaqiyatli tarzda start maydoniga qaytarish rejalashtirilganini ma’lum qilgan edi.

Ammo parvoz vaqtida yuzaga kelgan texnik nosozliklar rejani o‘zgartirishga majbur qildi. Translyatsiya vaqtida sharhlovchi quyidagilarni ma’lum qildi:

«Shunga o‘xshaydiki, endi kuchaytirgich suvga qo‘ndiriladi va ushlab qolish uchun qaytib kelmaydi», — dedi sharhlovchi.

Natijada, yuzaga kelgan muammolar tufayli Super Heavy kuchaytirgichi start maydoniga qaytib kela olmadi va Meksika qo‘ltig‘iga suvga qo‘ndirildi.

Sinov ko‘rsatkichlari va parametrlar

Ma’lumotlar

Sinov raqami

Starship 15-chi sinov parvozi

O‘tkazilgan sana

14 noyabr

Start joyi

Janubiy Texas kosmodromi

Birinchi bosqich taqdiri

Texnik nosozlik sababli Meksika qo‘ltig‘iga qo‘ndirildi

Starship kemasining parvozi davom etmoqda

Garchi raketani qaytarish rejasi to‘liq amalga oshmagan bo‘lsa-da, yuqori qismdagi Starship kemasi koinotdagi parvozini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Rejaga ko‘ra, kema Yer atrofida 14 ga yaqin aylanishni amalga oshirishi va past orbitaga 26 ta Starlink sun’iy yo‘ldoshini olib chiqishi lozim.

Eslatib o‘tamiz, Starship insoniyat tarixidagi eng yirik va to‘liq ko‘p martalik foydalaniladigan transport tizimi sifatida loyihalashtirilgan. Uning umumiy balandligi qariyb 124 metrni, og‘irligi esa 5 ming tonnani tashkil etadi. Tizim 33 ta dvigatel bilan jihozlangan Super Heavy kuchaytirgichi va Starship nomli transport kemasidan iborat.

Sizningcha, SpaceX yaqin kelajakda Starship raketasini to‘liq qayta ishlaydigan va xavfsiz tizimga aylantira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Texno yangiliklari