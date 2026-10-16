Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)

·66·Avto
Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ilon Mask ko‘p yillardan buyon kutilayotgan yangi avlod Tesla Roadster superkarini namoyish etdi, bu esa transport industriyasida yangi davr boshlanayotganidan darak bermoqda.
  • Yangi elektromobil yerdagi odatiy tezlikdan tashqari, qisqa muddatga havoga ko‘tarilish salohiyatiga ham ega bo‘lishi mumkin.
  • Ilon Maskning avvalgi bayonotlariga ko‘ra, SpaceX texnologiyalari yordamida mashinaga o‘rnatiladigan kichik raketa dvigatellari uning yerdan uzilishiga imkon yaratadi.

Amerikalik milliarder va innovator Ilon Mask avtomobil ixlosmandlari ko‘p yillardan buyon intiqlik bilan kutgan yangi avlod Tesla Roadster superkarini rasman namoyish etdi. Marosimda berilgan dastlabki bayonotlar nafaqat elektromobillar sohasida, balki butun transport industriyasida yangi davr boshlanayotganidan darak bermoqda.

Eng asosiy shov-shuvli jihat — yangi elektromobil yerdagi odatiy tezlikdan tashqari, to‘g‘ridan to‘g‘ri havoga ko‘tarilish salohiyatiga ham ega bo‘lishi mumkinligidir.

Havoga ko‘tarilish va hayratlanarli harakatchanlik

Taqdimot chog‘ida ko‘rsatilgan va tilga olingan asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

  • Havoda harakatlanish ehtimoli: Ma’lumotlarga ko‘ra, yangilangan Roadster qisqa muddatga yerdan uzilish va muallaq harakatlanish (uchish) funksiyasini o‘z ichiga olishi ko‘zda tutilmoqda;

  • Tik qiyaliklarni oson yengish: Model murakkab releflar, tik ko‘tarilishlar va keskin burlishlarga juda yengil va barqaror moslasha oladigan innovatsion boshqaruv tizimi bilan jihozlangan;

  • Texnologik sir: Ilon Mask avvalroq SpaceX texnologiyalari yordamida mashinaga kichik raketa dvigatellari (sovuq gaz forsunkalari) o‘rnatish g‘oyasini bildirgan edi, bu esa elektromobilning yerdan uzilishiga imkon yaratadi.

Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)

Texnik parametrlar hozircha sir tutilmoqda

Havoga ko‘tarilish funksiyasi ommada katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, kompaniya barcha tafsilotlarni to‘liq oshkor qilishga shoshilmayapti:

  • Parvoz masofasi va vaqti: Elektromobilning havoda qancha muddat tura olishi, qanday balandlikka chiqishi va qancha masofani uchib o‘tishi mumkinligi bo‘yicha rasmiy raqamlar hozircha taqdim etilmadi;

  • Texnik xususiyatlar: Batareya sig‘imi, tezlanish vaqti (0 dan 100 km/soatgacha) hamda bozordagi aniq narx siyosati yaqin orada bo‘lib o‘tadigan kengaytirilgan taqdimotlarda e’lon qilinishi kutilmoqda.

Mazkur namoyish avtosanoatning kelajakdagi yo‘nalishini belgilab beruvchi hamda fantastik filmlardagi «uchuvchi mashinalar» tushunchasini haqiqatga yaqinlashtiruvchi muhim tarixiy qadam bo‘ldi.

Tesla RoadsterIlon MaskSpaceXElektromobillar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadiSpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi2 oktabr 12:52Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin