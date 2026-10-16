Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ilon Mask ko‘p yillardan buyon kutilayotgan yangi avlod Tesla Roadster superkarini namoyish etdi, bu esa transport industriyasida yangi davr boshlanayotganidan darak bermoqda.
- Yangi elektromobil yerdagi odatiy tezlikdan tashqari, qisqa muddatga havoga ko‘tarilish salohiyatiga ham ega bo‘lishi mumkin.
- Ilon Maskning avvalgi bayonotlariga ko‘ra, SpaceX texnologiyalari yordamida mashinaga o‘rnatiladigan kichik raketa dvigatellari uning yerdan uzilishiga imkon yaratadi.
Amerikalik milliarder va innovator Ilon Mask avtomobil ixlosmandlari ko‘p yillardan buyon intiqlik bilan kutgan yangi avlod Tesla Roadster superkarini rasman namoyish etdi. Marosimda berilgan dastlabki bayonotlar nafaqat elektromobillar sohasida, balki butun transport industriyasida yangi davr boshlanayotganidan darak bermoqda.
Eng asosiy shov-shuvli jihat — yangi elektromobil yerdagi odatiy tezlikdan tashqari, to‘g‘ridan to‘g‘ri havoga ko‘tarilish salohiyatiga ham ega bo‘lishi mumkinligidir.
Havoga ko‘tarilish va hayratlanarli harakatchanlik
Taqdimot chog‘ida ko‘rsatilgan va tilga olingan asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:
Havoda harakatlanish ehtimoli: Ma’lumotlarga ko‘ra, yangilangan Roadster qisqa muddatga yerdan uzilish va muallaq harakatlanish (uchish) funksiyasini o‘z ichiga olishi ko‘zda tutilmoqda;
Tik qiyaliklarni oson yengish: Model murakkab releflar, tik ko‘tarilishlar va keskin burlishlarga juda yengil va barqaror moslasha oladigan innovatsion boshqaruv tizimi bilan jihozlangan;
Texnologik sir: Ilon Mask avvalroq SpaceX texnologiyalari yordamida mashinaga kichik raketa dvigatellari (sovuq gaz forsunkalari) o‘rnatish g‘oyasini bildirgan edi, bu esa elektromobilning yerdan uzilishiga imkon yaratadi.
Texnik parametrlar hozircha sir tutilmoqda
Havoga ko‘tarilish funksiyasi ommada katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, kompaniya barcha tafsilotlarni to‘liq oshkor qilishga shoshilmayapti:
Parvoz masofasi va vaqti: Elektromobilning havoda qancha muddat tura olishi, qanday balandlikka chiqishi va qancha masofani uchib o‘tishi mumkinligi bo‘yicha rasmiy raqamlar hozircha taqdim etilmadi;
Texnik xususiyatlar: Batareya sig‘imi, tezlanish vaqti (0 dan 100 km/soatgacha) hamda bozordagi aniq narx siyosati yaqin orada bo‘lib o‘tadigan kengaytirilgan taqdimotlarda e’lon qilinishi kutilmoqda.
Mazkur namoyish avtosanoatning kelajakdagi yo‘nalishini belgilab beruvchi hamda fantastik filmlardagi «uchuvchi mashinalar» tushunchasini haqiqatga yaqinlashtiruvchi muhim tarixiy qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…