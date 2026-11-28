Ilon Maskning sof boyligi bir sutkada 39 mlrd dollarga oshib, 863 mlrd dollarga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 27 noyabr kuni tadbirkor Ilon Maskning sof boyligi bir sutka ichida 39,3 milliard dollarga ko‘payib, 862,8 milliard dollarni tashkil etdi.
- Mazkur o‘sishga SpaceX aksiyalarining 5,46 foizga qimmatlashishi hamda milliarderning AQSHdagi bolalarga aksiyalar berish dasturini kengaytirish haqidagi bayonoti turtki bo‘ldi.
- Ushbu natija bilan Mask dunyo milliarderlari orasida kunlik boylik o‘sishi bo‘yicha mutlaq yetakchiga aylandi.
Forbes reytingi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 27 noyabr kuni tadbirkor Ilon Maskning sof boyligi bir kun ichida 39,3 milliard dollarga (4,78 foizga) oshdi. Natijada uning umumiy kapitali 862,8 milliard dollarga yetib, u dunyo milliarderlari orasida kunlik o‘sish bo‘yicha mutlaq yetakchiga aylandi.
Boylikning keskin ortishiga nima sabab bo‘ldi?
Mask kapitalining bunday keskin o‘sishiga SpaceX aksiyalarining savdolarda 5,46 foizga (tungi savdolarda esa 7 foizdan ko‘proqqa) qimmatlashishi asosiy turtki berdi. Bunga texnologik sektordagi umumiy ijobiy dinamika hamda milliarderning AQSHdagi bolalarga SpaceX aksiyalarini berish (o‘tkazish) dasturini kengaytirish haqidagi bayonoti sabab bo‘ldi.
Asosiy ko‘rsatkichlar va milliarderlar reytingidagi holat
Shu bilan birga, so‘nggi bir sutkadagi rekord darajadagi o‘sishga qaramay, o‘tgan bir hafta davomida Maskning umumiy boyligi 25,3 milliard dollarga kamaygan edi. 27 noyabr kuni kapitali eng ko‘p oshgan dunyo milliarderlari uchligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
№
Milliarder
Kompaniyasi / Faoliyati
Bir kunlik boylik o‘sishi
1
Ilon Mask
SpaceX, Tesla
+39,3 milliard dollar (+4,78%)
2
Jeff Bezos
Amazon asoschisi
+8,6 milliard dollar
3
Mark Sukerberg
Meta rahbari
+6,5 milliard dollar
Sizningcha, Ilon Maskning umumiy kapitali yaqin oylar ichida tarixda ilk bor 1 trillion dollarlik dovonni zabt eta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon iqtisodiyoti, texnologiyalar hamda milliarderlar reytingidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…