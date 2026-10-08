Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi
Amerikalik tadbirkor Ilon Maskning boyligi yana 1 trillion dollardan oshdi. Milliarderning mablag‘lari 5 oktyabr kuni bir kunda 30,6 milliard dollarga ko‘paydi.
Boylikning keskin o‘sishiga asosan Tesla va SpaceX aksiyalarining qimmati oshgani sabab bo‘lgan.
Shu tariqa, Ilon Mask yana dunyodagi boyligi 1 trillion dollardan yuqori bo‘lgan shaxslar qatoriga qaytdi.
Milliarderning umumiy boyligi aksiyalar qiymatiga bevosita bog‘liq bo‘lgani uchun uning moliyaviy ko‘rsatkichlari bozordagi o‘zgarishlarga qarab tez-tez o‘zgarib turadi.
Izohlar 0
…