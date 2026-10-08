Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi

·2·Dunyo
Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi

Amerikalik tadbirkor Ilon Maskning boyligi yana 1 trillion dollardan oshdi. Milliarderning mablag‘lari 5 oktyabr kuni bir kunda 30,6 milliard dollarga ko‘paydi.

Boylikning keskin o‘sishiga asosan Tesla va SpaceX aksiyalarining qimmati oshgani sabab bo‘lgan.

Shu tariqa, Ilon Mask yana dunyodagi boyligi 1 trillion dollardan yuqori bo‘lgan shaxslar qatoriga qaytdi.

Milliarderning umumiy boyligi aksiyalar qiymatiga bevosita bog‘liq bo‘lgani uchun uning moliyaviy ko‘rsatkichlari bozordagi o‘zgarishlarga qarab tez-tez o‘zgarib turadi.

Ilon MaskTeslaSpaceX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55Tesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildiTesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildi10 avgust 08:50Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildiTesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi24 sentabr 14:58Tesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradiTesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradi6 avgust 20:21SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadiSpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi2 oktabr 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?